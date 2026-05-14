दिग्गज कंपन्यांनी उचललं मोठं पाऊल, WFH आणि परदेशी यात्रांबाबत PM मोदी यांच्या आवाहनानंतर घेतला निर्णय

‘X’ वरील एका पोस्टद्वारे हर्ष गोएंका यांनी हे स्पष्ट केले आहे की, आता लक्ष ‘देखावा’ आणि ‘अवाजवी खर्च’ यांवरून हटवून ‘बचती’वर केंद्रित केले जाईल. त्यांच्या या निर्देशांमधील सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे ‘वर्क फ्रॉम होम’. गोएंका यांनी आपल्या सर्व कंपन्यांना अशी सूचना दिली आहे की, जे कर्मचारी घरून काम करण्यास सक्षम आहेत, त्यांना तसे करण्यास प्रोत्साहित करण्यात यावे. याव्यतिरिक्त, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या व्यावसायिक प्रवासावरही आता निर्बंध घालण्यात येतील.
परदेश प्रवासामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कपात केली जाईल.
अंतर्गत विमानप्रवासाचा वापर केवळ अत्यंत निकडीच्या प्रसंगीच केला जाईल.
इतर शहरांमध्ये प्रवास करणे आवश्यक असलेल्या आंतर-शहरी बैठका आणि परिषदा आता ‘व्हर्च्युअल’ माध्यमातून घेतल्या जातील.
हर्ष गोएंका यांनी पर्यावरणाबाबतही एक ठाम भूमिका स्वीकारली आहे. यापुढे, समूहाद्वारे खरेदी केल्या जाणाऱ्या किंवा भाडेतत्त्वावर घेतल्या जाणाऱ्या सर्व नवीन गाड्या केवळ इलेक्ट्रिक किंवा हायब्रिड प्रकारच्या असतील. याव्यतिरिक्त, कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयात येण्या-जाण्यासाठी ‘कारपूलिंग’चा किंवा बस व मेट्रोसारख्या सार्वजनिक वाहतूक साधनांचा वापर करावा, असा सल्ला त्यांना देण्यात आला आहे.
अंतर्गत आढावे, मुलाखती आणि दैनंदिन बैठकांसाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला जावा; जेणेकरून वेळ आणि पैसा या दोन्हीची बचत होईल, असे हर्ष गोएंका यांचे मानणे आहे. आपला संदेश समारोप करताना त्यांनी असे नमूद केले की, ही पावले केवळ ‘राष्ट्रीय अजेंड्या’ला पाठिंबा देण्यासाठीच उपयुक्त ठरत नाहीत, तर कंपनीमध्ये जबाबदारी आणि विवेकबुद्धीची संस्कृती रुजवून ती अधिक बळकट करण्यासाठीही ती अत्यंत आवश्यक आहेत.
गेल्या आठवड्यात, पंतप्रधान मोदींनी देशातील नागरिकांना अनेक आवाहनं केली. पंतप्रधान मोदींनी लोकांना पुढील वर्षभर सोन्याची खरेदी करणे टाळण्याचा प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. याव्यतिरिक्त, त्यांनी खाद्यतेलाचा वापर कमी करण्याचे, परदेश प्रवास टाळण्याचे आणि पेट्रोल व डिझेलचा वापर कमी करण्याचे आवाहन केले.
