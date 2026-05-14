दिग्गज कंपन्यांनी उचललं मोठं पाऊल, WFH आणि परदेशी यात्रांबाबत PM मोदी यांच्या आवाहनानंतर घेतला निर्णय

प्रख्यात उद्योगपती आणि 'RPG ग्रुप'चे अध्यक्ष हर्ष गोएंका यांनी आपल्या कंपन्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानंतर, गोएंका यांनी आपल्या समूहासाठी हे कडक निर्देश दिलेत.

Updated On: May 14, 2026 | 05:24 PM
  • मोदींकडून सोन्याची खरेदी टाळण्याचे आवाहन
  • ‘RPG ग्रुप’चे अध्यक्ष हर्ष गोएंका महत्त्वपूर्ण निर्देश
  • लक्ष बचतीवर केंद्रित
Harsh Goenka News:  जागतिक परिस्थितीच्या अनुषंगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोन्याची खरेदी एक वर्ष टाळण्याचे आवाहन केले त्याच बरोबर WFH करा आणि विदेश दौरा टाळण्याचेही आवाहन केले. याचा परिणाम भारतातील जनतेवर होत आहे.
प्रख्यात उद्योगपती आणि ‘RPG ग्रुप’चे अध्यक्ष हर्ष गोएंका यांनी आपल्या कंपन्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानंतर, गोएंका यांनी आपल्या समूहासाठी हे कडक निर्देश दिले आहेत. नेमकं काय म्हणाले? कोणते निर्देश दिलेत जाणून घेऊयात.

लक्ष बचतीवर केंद्रित

‘X’ वरील एका पोस्टद्वारे हर्ष गोएंका यांनी हे स्पष्ट केले आहे की, आता लक्ष ‘देखावा’ आणि ‘अवाजवी खर्च’ यांवरून हटवून ‘बचती’वर केंद्रित केले जाईल. त्यांच्या या निर्देशांमधील सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे ‘वर्क फ्रॉम होम’. गोएंका यांनी आपल्या सर्व कंपन्यांना अशी सूचना दिली आहे की, जे कर्मचारी घरून काम करण्यास सक्षम आहेत, त्यांना तसे करण्यास प्रोत्साहित करण्यात यावे. याव्यतिरिक्त, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या व्यावसायिक प्रवासावरही आता निर्बंध घालण्यात येतील.

नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार…

परदेश प्रवासामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कपात केली जाईल.
अंतर्गत विमानप्रवासाचा वापर केवळ अत्यंत निकडीच्या प्रसंगीच केला जाईल.
इतर शहरांमध्ये प्रवास करणे आवश्यक असलेल्या आंतर-शहरी बैठका आणि परिषदा आता ‘व्हर्च्युअल’ माध्यमातून घेतल्या जातील.

पर्यावरणाबाबतही एक ठाम भूमिका

हर्ष गोएंका यांनी पर्यावरणाबाबतही एक ठाम भूमिका स्वीकारली आहे. यापुढे, समूहाद्वारे खरेदी केल्या जाणाऱ्या किंवा भाडेतत्त्वावर घेतल्या जाणाऱ्या सर्व नवीन गाड्या केवळ इलेक्ट्रिक किंवा हायब्रिड प्रकारच्या असतील. याव्यतिरिक्त, कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयात येण्या-जाण्यासाठी ‘कारपूलिंग’चा किंवा बस व मेट्रोसारख्या सार्वजनिक वाहतूक साधनांचा वापर करावा, असा सल्ला त्यांना देण्यात आला आहे.

अंतर्गत आढावे, मुलाखती आणि दैनंदिन बैठकांसाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला जावा; जेणेकरून वेळ आणि पैसा या दोन्हीची बचत होईल, असे हर्ष गोएंका यांचे मानणे आहे. आपला संदेश समारोप करताना त्यांनी असे नमूद केले की, ही पावले केवळ ‘राष्ट्रीय अजेंड्या’ला पाठिंबा देण्यासाठीच उपयुक्त ठरत नाहीत, तर कंपनीमध्ये जबाबदारी आणि विवेकबुद्धीची संस्कृती रुजवून ती अधिक बळकट करण्यासाठीही ती अत्यंत आवश्यक आहेत.

पंतप्रधान मोदींनी कोणती आवाहनं?

गेल्या आठवड्यात, पंतप्रधान मोदींनी देशातील नागरिकांना अनेक आवाहनं केली. पंतप्रधान मोदींनी लोकांना पुढील वर्षभर सोन्याची खरेदी करणे टाळण्याचा प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. याव्यतिरिक्त, त्यांनी खाद्यतेलाचा वापर कमी करण्याचे, परदेश प्रवास टाळण्याचे आणि पेट्रोल व डिझेलचा वापर कमी करण्याचे आवाहन केले.

Published On: May 14, 2026 | 05:24 PM

Aakhri Sawal चं स्पेशल स्क्रीनिंग; RSS चे जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबाले यांची विशेष उपस्थित

Satara Crime: साताऱ्यात कौटुंबिक वाद रक्तरंजित! 19 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या

गेल्या १२ वर्षांत जगणे ६० ते ७० टक्क्यांनी महागले; गरिबीविरुद्धची प्रगती धोक्यात

Solo Travel Tips: एकट्याने फिरताना सुरक्षित राहायचंय? तुमच्या ट्रॅव्हल बॅगमध्ये असलेच पाहिजेत 'हे' स्मार्ट सेफ्टी गॅजेट्स

NEET Paper Leak: लातूर पॅटर्न डागाळला! 'RCC' चे संस्थापक मोटेगावकर यांना सीबीआयकडून अटक करण्यामागचे नेमके कारण काय ?

IPL 2026: धोनी IPL मधून रिटायरमेंट घेणार? हैदराबादविरुद्ध 'थाला' खेळणार शेवटचा सामना? माहिती आली समोर

Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

