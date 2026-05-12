  • Ahilyanagar Taal Mrudung Protest By Hundreds Of Warkaris Warning Of Arrest Issued To Lawande

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Updated On: May 12, 2026 | 04:55 PM
संग्राम बापू भंडारे यांनी राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे नेते विकास लवांडे यांच्यावर शाईफेक केल्यानंतर राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. वारकरी संप्रदायात घुसखोरी झाल्याचा आरोप विकास लवांडे यांनी केला होता. यावेळी त्यांनी काही नावांचाही उल्लेख केला होता. याच वक्तव्याचा निषेध म्हणून संग्राम बापू भंडारे यांनी लवांडे यांच्यावर शाईफेक केली होती. अहिल्यानगरमध्ये वारकरी संप्रदायाच्या वतीने विकास लवांडे यांच्या निषेधार्थ जोरदार आंदोलन करण्यात आले. अहिल्यानगर शहरात वारकरी संप्रदायाच्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत टाळ-मृदुंगाच्या गजरात आंदोलन केले. पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारापासूनच टाळ-मृदुंगाचा निनाद करत कार्यकर्त्यांनी निषेध व्यक्त केला. पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोर भजन आणि घोषणाबाजी करत विकास लवांडे यांच्या वक्तव्याचा तीव्र निषेध करण्यात आला. यावेळी पोलीस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांना निवेदन देण्यात आले. विकास लवांडे यांच्यावर तात्काळ गुन्हा दाखल करून अटक करावी, अशी ठाम मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली. जर लवकरात लवकर अटक झाली नाही, तर पुढील काळात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही वारकरी संप्रदायाच्या वतीने देण्यात आला आहे. संग्राम भंडारे यांच्या शाईफेक प्रकरणानंतर आता वारकरी संप्रदाय आक्रमक झाल्याचे दिसत असून, या प्रकरणामुळे राज्यातील राजकारण आणखी तापण्याची चिन्हे आहेत.

Published On: May 12, 2026 | 04:55 PM

Shanishingnapur : शनि जयंतीला पोलीस प्रशासनाचे कौतुकास्पद नियोजन; शनिभक्तांकडून कौतुकाचा वर्षाव
सूर्याने चिडवलं अन् चाहत्यांनी नाव जोडलं! Tilak Varma आणि Sreeleela च्या अफेअरच्या चर्चांवर सूत्रांचा मोठा खुलासा

Ola Uber Ban : महाराष्ट्रा सायबर सेलचा अचानक यु-टर्न! ओला-उबरवरील कारवाई रोखली?

RCB Vs PBKS: धुरळाच! Venky च्या वादळी खेळीने पंजाबचं प्लेऑफचं स्वप्न भंगणार? किंग्जला 223 रन्सची गरज

बॉलिवूडचा 'सुलतान' स्क्रिप्ट न वाचताच करतो फिल्म साईन? Salman Khan ने स्वतःच केला चित्रपट निवडण्याच्या पद्धतीबाबत खुलासा!

महाराष्ट्रात 'कर्करोग ग्रीड' तयार करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा

Railway Recruitment: रेल्वेत २२,१९५ जागांसाठी मेगा भरती! १० वी, १२ वी पास असणाऱ्यांना सुवर्णसंधी; पाहा कोणत्या पदाला किती पगार..

Hormuz Tension : भारताला मोठा दिलासा! २० हजार टन LPG घेऊन सिमी जहाज गुजरातमध्ये दाखल

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी 'शिव आपात सेना' सज्ज

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

