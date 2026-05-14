Mumbai News : भाभा रुग्णालयात प्रसूतीनंतर महिलेचा वेदनेतून मृत्यू; डॉक्टरांनी दुर्लक्ष केल्याचा नातेवाईकांचा आरोप

कुर्ला पश्चिममधील हलाव पूल परिसरात राहणाऱ्या सोनी हरीश यादव (२८) यांचा प्रसूतीनंतर उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना बुधवारी समोर आली. डॉक्टर आणि परिचारिकांच्या कथित हलगर्जीपणामुळेच पत्नीचा जीव गेल्याचा गंभीर आरोप कुटुंबीयांनी केला असून, घटनेनंतर रुग्णालय परिसरात तणाव निर्माण झाला. सोनी यादव यांना १२ मे रोजी सकाळी प्रसूतीसाठी भाभा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. रात्री सिझेरियनद्वारे त्यांनी मुलाला जन्म दिला. मात्र दुसऱ्या दिवशी दुपारपासून त्यांना छातीत आणि पोटात तीव्र वेदना सुरू झाल्या.
पती हरीश यादव यांनी सांगितले की, ‘दुपारी अडीचच्या सुमारास तिने वेदना होत असल्याचे सांगितले. आम्ही नर्सला बोलावले. त्या म्हणाल्या, ‘सगळं ओके आहे.’ साडेचार वाजता भेटीच्या वेळेत मी नारळपाणी घेऊन आत गेलो. ती डोळे उघडू शकत नव्हती, सतत पडत होती. ती म्हणत होती, ‘मला खूप त्रास होतोय.’ पण डॉक्टर आणि नर्स वारंवार ‘काही झालेलं नाही’ असंच सांगत होते.’ कुटुंबीयांच्या आरोपानुसार, एका परिचारिकेने ‘मर्द के साथ सोते हैं, तो दर्द नहीं होता? इथेच त्रास होतो?” असे अपमानास्पद वक्तव्य केल्याने नातेवाईक संतप्त झाले. त्यानंतर काही वेळाने महिलेची प्रकृती अचानक खालावली. तिला अतिदक्षता विभागात हलविण्यात आले, मात्र तोपर्यंत तिचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आले. मृत्यूची माहिती देण्यास रुग्णालय प्रशासनाने विलंब केल्याचाही आरोप नातेवाईकांनी केला आहे. घटनेनंतर संतप्त नातेवाईकांनी रुग्णालयात गोंधळ घालत निषेध व्यक्त केला. परिसरात मोठ्या प्रमाणावर गर्दी झाली होती. दरम्यान, मृतदेह जे.जे. रुग्णालय येथे शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला असून, पोलिस आणि आरोग्य विभागाकडून प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.
कुर्ला भाभा रुग्णालयाचे वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मनोज वर्मा याना विचारले असता महिलेचा मृत्यू झाला असल्याचे म्हणाले. मात्र मृत महिलेच्या कुटुंबीयांनी रुग्णालयात गोंधळ घातला. डॉक्टरांना मारहाण केली असून यात एका महिला डॉक्टरचे भिंतीवर डोके आपटले. तर दुसऱ्या एका डॉक्टरच्या पोटात लाथ मारली. आणि इतर दोन डॉक्टरांना देखील मारहाण केली. एकूण चार डॉक्टर जखमी झाले असल्याचे डॉ. वर्मा म्हणाले. आता एफआयआर दाखल करणार असल्याचे हि त्यांनी स्पष्ट केले.
