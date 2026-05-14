Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

नेपाळ बांगलादेशचे GenZ सत्ता बदलू शकतात तर भारतातसुद्धा… अरविंद केजरीवालांचे खळबळजनक विधान

"नेपाळ बांगलादेशचे GenZ सत्ता बदलू शकतात तर भारतातसुद्धा GenZ पेपर लीक करणाऱ्यांना जेलमध्ये पाठवू शकत नाहीत का?" असा सवाल अरविंद केजरीवाल यांनी उपस्थित केला आहे.

Updated On: May 14, 2026 | 07:35 PM
Arvind Kejriwal Slams BJP, Arvind Kejriwal on BJP, Neet Paper leak Case,

Arvind Kejriwal Slams BJP on Neet Paper leak Case

Follow Us:
Follow Us:
  • अरविंद केजरीवाल यांची NEET पेपरफुटी प्रकरणावरून सरकारवर जोरदार टीका
  • २०१४ पासून आतापर्यंत ९३ पेपर लीक, ६ कोटींपेक्षा जास्त युवकांचे भविष्य उद्ध्वस्त- अरविंद केजरीवाल
  • जेव्हा पेपर लीक होतो, तेव्हा भाजप कनेक्शन समोर का येतात? – अरविंद केजरीवाल
NEET पेपरफुटी प्रकरणावरून देशभरात खळबळ उडाली असून लाखो विद्यार्थ्याचे भविष्य टांगणीला लागले आहे. केंद्र सरकारकडून परीक्षा रद्द करण्यात आली असली तरी विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. केंद्र सरकारकडूनदेखील याविषयी अतिशय गंभीर पावले उचलली जात असून आता थेट CBI कडून याप्रकरणाची चौकशी करण्यात येणार आहे. अश्यातच आता आम आदमी पक्षाचे प्रमुख आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी याप्रकरणावरून सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. तसेच, “नेपाळ बांगलादेशचे GenZ सत्ता बदलू शकतात तर भारतातसुद्धा GenZ पेपर लीक करणाऱ्यांना जेलमध्ये पाठवू शकत नाहीत का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

काय म्हणाले अरविंद केजरीवाल?

अरविंद केजरीवाल यांनी माध्यमांशी संवाद साधत अनेक विषयांवर चर्चा केली. यावेळी त्यांनी NEET पेपरफुटीवरून केंद्र सरकारवर चांगलीच आगपाखड केली. माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, “२०१४ पासून आतापर्यंत ९३ पेपर लीक झाले आहेत. यामुळे ६ कोटींपेक्षा जास्त युवकांचे भविष्य उद्ध्वस्त झाले आहे. अश्यातच सर्वाधिक पेपर लीक त्या राज्यांमध्ये झाले, जिथे भाजपची डबल इंजिन सरकार आहे. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि गुजरात मध्ये सर्वाधिक पेपर लीक झाले आहे. हा फक्त योगायोग आहे का?” असा सवाल त्यांनीं उपस्थित केला.

NEET UG 2026 : थलपथी विजय यांची ‘नीट’ रद्द करण्याची मागणी; मग आता परीक्षा होणार की नाही ?

“पेपर लीक प्रकरणात भाजप कनेक्शन?” – अरविंद केजरीवाल

नेपाळ आणि बांग्लादेशमधील Gen-Z आंदोलनाच्या पार्शवभूमीवर ते पुढे म्हणाले, “जर नेपाळ आणि बांग्लादेशमधील Gen-Z आपली सरकार बदलू शकतात, तर भारतातील Gen-Z पेपर लीक करणाऱ्यांना जेलमध्ये पाठवू शकत नाहीत का? भाजप सरकारच्या संरक्षणाखाली भाजप नेत्यानेच NEET चा पेपर लीक केला. NEET-UG 2026 पेपर लीक प्रकरणात भाजप नेते दिनेश बिंवाल यांच्या अटकेने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की देशाची शिक्षण व्यवस्था माफिया आणि सत्तेच्या संगनमताची बळी ठरत आहे. ३० लाख रुपयांत पेपर खरेदी करण्यात आला आणि नंतर तो अनेक लोकांना विकला गेला. प्रश्न सरळ आहे जेव्हा-जेव्हा पेपर लीक होतो, तेव्हा भाजप नेते, भाजप कनेक्शन आणि भाजप नेत्यांकडून आरोपींना संरक्षण दिल्याच्या गोष्टीच समोर का येतात? डबल इंजिन भाजप सरकारमध्ये प्रत्येक मोठ्या पेपर लीकचा धागा भाजप नेत्यांपर्यंतच का पोहोचतो?” असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे.

NEET पेपरफुटी प्रकरणावरून देशभरात खळबळ उडाली असून लाखो विद्यार्थ्याचे भविष्य टांगणीला लागले आहे. केंद्र सरकारकडून परीक्षा रद्द करण्यात आली असली तरी विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. केंद्र सरकारकडूनदेखील याविषयी अतिशय गंभीर पावले उचलली जात असून आता थेट CBI कडून याप्रकरणाची चौकशी करण्यात येणार आहे.

NEET पेपरफुटीवरून Raj Thackeray भडकले,”सरकारची लोकांना वेठीस धरण्याची परंपरा, शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा!”

Web Title: Arvind kejriwal slams bjp over neet paper leak case

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 14, 2026 | 07:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

NEET पेपरफुटीचा ‘मास्टरमाइंड’ CBI च्या जाळ्यात! पुण्यातून माजी प्राध्यापकाला अटक; रॅकेटचा असा झाला पर्दाफाश
1

NEET पेपरफुटीचा ‘मास्टरमाइंड’ CBI च्या जाळ्यात! पुण्यातून माजी प्राध्यापकाला अटक; रॅकेटचा असा झाला पर्दाफाश

Chitra Wagh: राहुल गांधींच्या ५४ परदेश दौऱ्यांचा हिशोब कुठे? ६० कोटींच्या खर्चावरून चित्रा वाघ यांनी काँग्रेसला घेरले
2

Chitra Wagh: राहुल गांधींच्या ५४ परदेश दौऱ्यांचा हिशोब कुठे? ६० कोटींच्या खर्चावरून चित्रा वाघ यांनी काँग्रेसला घेरले

NEET पेपरफुटीवरून Raj Thackeray भडकले,”सरकारची लोकांना वेठीस धरण्याची परंपरा, शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा!”
3

NEET पेपरफुटीवरून Raj Thackeray भडकले,”सरकारची लोकांना वेठीस धरण्याची परंपरा, शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा!”

NEET UG 2026: नीट परीक्षेचा पेपर नक्की छापला जातो कुठे? कडक सुरक्षा असूनही पेपर फुटलाच कसा? वाचा हा विशेष रिपोर्ट
4

NEET UG 2026: नीट परीक्षेचा पेपर नक्की छापला जातो कुठे? कडक सुरक्षा असूनही पेपर फुटलाच कसा? वाचा हा विशेष रिपोर्ट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आळेफाटा परिसरात कांदा काढणीची लगबग; दर कोसळल्यामुळे शेतकरी संकटात

आळेफाटा परिसरात कांदा काढणीची लगबग; दर कोसळल्यामुळे शेतकरी संकटात

May 16, 2026 | 12:30 AM
LSG Vs CSK Live: मार्शने मारलं अन् निकोलसने संपवलं; चेन्नईचा ‘सुपर’ पराभव, ‘किंग्ज’ प्ले ऑफ बाहेर?

LSG Vs CSK Live: मार्शने मारलं अन् निकोलसने संपवलं; चेन्नईचा ‘सुपर’ पराभव, ‘किंग्ज’ प्ले ऑफ बाहेर?

May 15, 2026 | 11:16 PM
IPL 2026: 31 मॅच, 1000+ धावा, मराठमोळ्या Ruturaj Gaikwad चा ‘असा’ रेकॉर्ड, जडेजा-रैनालाही तोडणे अशक्य

IPL 2026: 31 मॅच, 1000+ धावा, मराठमोळ्या Ruturaj Gaikwad चा ‘असा’ रेकॉर्ड, जडेजा-रैनालाही तोडणे अशक्य

May 15, 2026 | 10:27 PM
Who is Akash Singh: कोण आहे आकाश महाराज सिंह? सॅमसन-ऋतुराजसारखे धुरंधर धाडले माघारी, पुन्हा एकदा Slip Celebration

Who is Akash Singh: कोण आहे आकाश महाराज सिंह? सॅमसन-ऋतुराजसारखे धुरंधर धाडले माघारी, पुन्हा एकदा Slip Celebration

May 15, 2026 | 10:16 PM
अरेच्चा! पहिले दिला मुलाला जन्म, 5 दिवसांनी 3 नव्या बाळांना जन्म, Multiple Pregnancy म्हणजे काय? किती जोखमीचे

अरेच्चा! पहिले दिला मुलाला जन्म, 5 दिवसांनी 3 नव्या बाळांना जन्म, Multiple Pregnancy म्हणजे काय? किती जोखमीचे

May 15, 2026 | 09:38 PM
CSK Vs LSG Live: कार्तिक शर्माने धू-धू धुतले; लखनौच्या संघाला विजयासाठी 188 रन्सचे टार्गेट

CSK Vs LSG Live: कार्तिक शर्माने धू-धू धुतले; लखनौच्या संघाला विजयासाठी 188 रन्सचे टार्गेट

May 15, 2026 | 09:29 PM
नवी मुंबईत पोलीस अधिकाऱ्यांच्या अखेर बदल्या! दीपक साकोरे यांना पदोन्नती देत सह पोलिस आयुक्त पदी वर्णी

नवी मुंबईत पोलीस अधिकाऱ्यांच्या अखेर बदल्या! दीपक साकोरे यांना पदोन्नती देत सह पोलिस आयुक्त पदी वर्णी

May 15, 2026 | 09:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM