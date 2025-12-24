Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

December Deadline: ३१ डिसेंबरपूर्वी उरका ‘ही’ ३ महत्त्वाची कामे; अन्यथा १ जानेवारीपासून बसणार मोठा आर्थिक फटका

३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी पॅन-आधार लिंक करणे, गाडीला HSRP प्लेट लावणे आणि लाडकी बहीण योजनेचे e-KYC पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. अन्यथा नवीन वर्षात तुम्हाला मोठा दंड किंवा आर्थिक नुकसान सोसावे लागेल.

Updated On: Dec 24, 2025 | 06:42 PM
३१ डिसेंबरपूर्वी उरका 'ही' ३ महत्त्वाची कामे (Photo Credit- X)

  • डेडलाईन अलर्ट!
  • अवघे काही दिवस शिल्लक
  • या’ ३ कामांकडे दुर्लक्ष केल्यास होईल मोठे नुकसान
Financial Deadlines December 2025: वर्ष २०२५ संपायला आता काहीच दिवस शिल्लक राहिले आहेत. नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यापूर्वी सर्वसामान्यांना काही महत्त्वाची कायदेशीर आणि आर्थिक कामे पूर्ण करावी लागणार आहेत. जर तुम्ही ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत ही कामे पूर्ण केली नाहीत, तर १ जानेवारी २०२६ पासून तुम्हाला मोठा दंड भरावा लागू शकतो किंवा सरकारी योजनांचे लाभ कायमचे बंद होऊ शकतात. चला तर मग जाणून घेऊया

कोणती आहेत ही ३ महत्त्वाची कामे:

१. वाहनांना HSRP नंबर प्लेट लावणे अनिवार्य

महाराष्ट्र परिवहन विभागाने १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी केलेल्या सर्व वाहनांना HSRP (High-Security Registration Plate) बसवणे अनिवार्य केले आहे. याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ आहे. जर नवीन वर्षात तुमच्या गाडीला ही नंबर प्लेट नसेल, तर वाहतूक पोलिसांकडून १,००० ते ५,००० रुपयांपर्यंतचा दंड आकारला जाऊ शकतो.

  • कसे करावे? वाहन मालकांनी ‘Book My HSRP’ पोर्टलवरून किंवा अधिकृत फिटमेंट सेंटरवर जाऊन ही प्लेट बसवून घ्यावी.
२. आधार-पॅन कार्ड लिंक करण्याची शेवटची संधी

केंद्र सरकारने पॅन कार्ड आधारशी लिंक करण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२५ ही अंतिम मुदत दिली आहे. १ जानेवारी २०२६ पासून तुमचे पॅन कार्ड ‘निष्क्रिय’ (Inactive) होईल. यामुळे बँकेचे व्यवहार करणे, नवीन खाते उघडणे किंवा आयटीआर फाइल करणे अशक्य होईल. पॅन पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी १,००० रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त दंड भरावा लागू शकतो.

  • कसे करावे? इनकम टॅक्सच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन तुमचे स्टेटस तपासा आणि लिंक नसेल तर त्वरित प्रक्रिया पूर्ण करा.
  • ऑनलाइन लिंक करण्याची पद्धत (Step-by-Step)

    १. आयकर विभागाच्या e-Filing Portal वर जा.

    २. तिथे ‘Link Aadhaar’ हा पर्याय निवडा.

    ३. पॅन आणि आधार नंबर टाकून व्हॅलिडेट करा.

    ४. मोबाईलवर आलेल्या OTP द्वारे पडताळणी पूर्ण करा.

    लिंकिंग स्टेटस कसे तपासावे?

    तुमचे पॅन-आधार आधीच लिंक आहे का, हे तपासण्यासाठी आयकर पोर्टलवर ‘Check Aadhaar Link Status’ या पर्यायावर क्लिक करून माहिती भरा. तिथे तुम्हाला तुमचे स्टेटस लगेच कळेल.

३. ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी e-KYC पूर्ण करा

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांसाठी शासनाने e-KYC पूर्ण करण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. ज्या महिलांची ई-केवायसी पूर्ण होणार नाही, त्यांचा दरमहा मिळणारा १,५०० रुपयांचा हप्ता कायमचा बंद होऊ शकतो. राज्यातील सुमारे ४० लाख महिलांचे केवायसी अद्याप प्रलंबित असल्याने प्रशासनाने हा इशारा दिला आहे.

  • कसे करावे? लाभार्थी महिलांनी आपल्या मोबाईलमधील ‘नारीशक्ती दूत’ ॲप किंवा जवळच्या सेतू केंद्रावर जाऊन अंगठ्याचा ठसा किंवा फेस ऑथेंटिकेशनद्वारे केवायसी पूर्ण करावे.
Published On: Dec 24, 2025 | 06:42 PM

