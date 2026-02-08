Bigg Boss Marathi Season 6: ‘तुझ्यात मी माझा Best Friend बघते…’ तन्वीचा वाढला पारा, आयुषवर केला बुक्यांचा मारा!

‘बिग बॉस मराठीचा हा सीझन रोज नव्या वळणावर येऊन पोहचतो. या शोमध्ये पहिले राधाने Exit घेतली तर त्यानंतर सोनालीला घराबाहेर पडावे लागले. दिव्या तर फायनलची तिकीट गाठू शकते असा विश्वास रितेशने दाखवला पण स्वतःच्या शब्दांवर नियंत्रण ठेवण्याचा विसर पडल्याने दिव्यालाही या घरातून बाहेर पडावे लागले. दरम्यान, चौथ्या वीकएंडच्या वॉरमध्ये ओमकार घरातून बाहेर पडेल अशा चर्चा सुरु आहेत.
रविवारच्या प्रोमोमध्ये बॉक्सिंग बॅग टांगलेली दिसत आहे. त्यावर आयुषचा फोटो आहे आणि तन्वी त्या बॅगेवर आपला राग काढताना दिसत आहे. त्यावेळी तन्वीने आयुषसाठी काही शब्द वापरले आहेत. रागाने पेटलेली तन्वी अश्रू ढाळून म्हणते की मी तुला माझा Best Friend बघते. तेव्हा आयुष तिला म्हणतो की तुझ्या अपेक्षा फार जास्त आहेत त्या मी पूर्ण नाही करू शकत. तेव्हा तन्वी आयुषला म्हणते की मला या सगळ्या गोष्टींचा त्रास होतो यार आणि आयुषवर मुक्क्यांचा मारा सुरु करते. आता पुढे काय घडेल? हे आजच्या एपिसोडमध्येच पाहायला मिळणार आहे.
तन्वीआधी ओमकारनेही आयुषसाठी रागात अश्रू ढाळले होते. मैत्री ठेवली पण तसा प्रतिसाद आयुषने त्यांना कधी दिला नाही असे काही म्हणणे ओमकार आणि तन्वीचे दिसून येत आहेत. अगदी घरातल्या सर्व सदस्यांसमोर आणि भाऊच्या धक्क्यावर रितेश देशमुख यांच्या उपस्थित तन्वीने आयुषवर राग काढला. या प्रोमोखाली प्रेक्षकांनी तन्वीचे आयुषबद्दलचे भाव बघून त्याला ‘मैत्रीच्या थोडं पलीकडे आणि प्रेमाच्या थोडं अलीकडे’ किंवा ‘मितवा’ असे संबोधले आहे किंवा प्रतिसाद दिला आहे.
‘या’ स्पर्धकावर टांगती तलवार
बिग बॉसच्या घरातून दर आठवड्यात एक-एक सदस्य कमी होत आहे. या आठवड्यात ओमकार घराबाहेर पडेल अशी चर्चा सुरु आहे पण नक्की काय घडेल? हे आजच्या एपिसोडमध्येच कळणार आहे.