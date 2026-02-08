‘या सगळ्याला कोरियन संस्कृती जबाबदार नाही’; तीन बहिणींच्या मृत्यूवर पॉप स्टार Aoora चे धक्कादायक विधान

उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादमध्ये तीन अल्पवयीन बहिणींच्या मृत्यूच्या बातमीने सर्वांनाच धक्का बसला आहे. त्यांनी नवव्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केल्याचे वृत्त आहे. तपासादरम्यान, पोलिसांना आठ पानांची एक डायरी सापडली, ज्यामध्ये मुलींचे कोरियन संस्कृती, के-पॉप आणि के-ड्रामाबद्दल प्रेम उघड झाले. त्या “काल्पनिक जगाने” इतक्या मोहित झाल्या होत्या की त्यांनी स्वतःचे जीवन संपवले. या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना, लोक कोरियन संस्कृतीला लक्ष्य करत आहेत. वादाच्या पार्श्वभूमीवर, प्रसिद्ध के-पॉप गायक आणि “बिग बॉस १७” फेम आऊरा यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
पॉप गायक आऊरा याने दिलेल्या एका मुलाखतीत अनेक गंभीर प्रश्नांची उत्तरे दिली. कोरियन संस्कृती खरोखर मुलांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करू शकते का असे विचारले असता, त्याने स्पष्टपणे सांगितले की, “मी गाझियाबादमधील बातम्या पाहिल्या आहेत आणि ते दुःखद आहे. मला वाटत नाही की कोरियन संस्कृती किंवा कंटेंट यासाठी जबाबदार आहे.” आजच्या पिढीला इंटरनेट आणि कंटेंटची इतकी जास्त उपलब्धता आहे, ज्यामुळे कोणत्याही गोष्टीचे व्यसन लागणे खूप सोपे होते. गायक आऊरा पुढे स्पष्ट करत म्हणाला की कोरियन नाटके ही “काल्पनिक जग” आहेत. त्यांना इतके सुंदर आणि जादुई म्हणून दाखवले आहे की लोक त्यांना आवडतात, परंतु मुलांचे मन नाजूक असते आणि ते अनेकदा कल्पनारम्य आणि वास्तवातील फरक विसरतात. असे त्याने म्हटले आहे.
आऊरा उघड केले की मुलांचे स्क्रीन व्यसन आणि कल्पनारम्य जगात हरवून जाण्याची समस्या केवळ भारतातच नाही तर दक्षिण कोरियामध्ये देखील आहे. सिंगर म्हणाला, “सोलमधील पालकांना देखील काळजी वाटते की त्यांची मुले मोबाईल फोनवर आणि डिजिटल जगात जास्त वेळ घालवत आहेत. तिथे, मुलांना शाळांमध्ये आणि घरी जागरूक केले जात आहे की त्यांनी त्यांचे वास्तविक जग आणि भविष्याशी तडजोड करू नये.”
पालक आणि शिक्षकांची महत्त्वाची भूमिका
आऊरा म्हणाला की प्रौढांनी मुलांना या काल्पनिक जगाच्या अंधारापासून वाचवण्यासाठी सक्रिय असले पाहिजे, “प्रौढांनी आणि शिक्षकांनी मुलांशी संवाद वाढवला पाहिजे. त्यांना हे समजावून सांगितले पाहिजे की मनोरंजन हे केवळ मनोरंजनासाठी आहे, जीवनाचा पाया नाही. मुलांना वास्तविक जगाशी जोडणे हे सर्वोत्तम संरक्षण आहे.” दक्षिण कोरियाच्या गायिका ऑराने “बिग बॉस” द्वारे भारतात स्वतःचे एक विशेष नाव कमावले आहे. तसेच ही घटना 3 फेब्रुवारीच्या रात्री गाझियाबादच्या भारत सिटीमध्ये घडली आहे, ज्यामध्ये 12, 14 आणि 16 वर्षांच्या तीन बहिणींनी आत्महत्या केली.