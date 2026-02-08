Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • K Pop Singer Aoora Interview Reacts On Ghaziabad Sisters Death Says Korean Culture Cannot Become Reason For Someone Suicide

‘या सगळ्याला कोरियन संस्कृती जबाबदार नाही’; तीन बहिणींच्या मृत्यूवर पॉप स्टार Aoora चे धक्कादायक विधान

नुकताच गाझियाबादमधील तीन अल्पवयीन बहिणींच्या प्रकरणामुळे सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. अनेकसेलिब्रिटींनी यावर आपले मत मांडले आहे. आता अशातच के-पॉप गायक आऊराने या दुःखद घटनेवर प्रतिक्रिया दिली आहे.

Updated On: Feb 08, 2026 | 02:02 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • गाझियाबादमधील घटनेवर सेलिब्रिटींच्या प्रतिक्रिया
  • के-पॉप गायक आऊराने देखील व्यक्त केले दुःख
  • के-पॉप गायक नक्की काय म्हणाला?
 

उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादमध्ये तीन अल्पवयीन बहिणींच्या मृत्यूच्या बातमीने सर्वांनाच धक्का बसला आहे. त्यांनी नवव्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केल्याचे वृत्त आहे. तपासादरम्यान, पोलिसांना आठ पानांची एक डायरी सापडली, ज्यामध्ये मुलींचे कोरियन संस्कृती, के-पॉप आणि के-ड्रामाबद्दल प्रेम उघड झाले. त्या “काल्पनिक जगाने” इतक्या मोहित झाल्या होत्या की त्यांनी स्वतःचे जीवन संपवले. या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना, लोक कोरियन संस्कृतीला लक्ष्य करत आहेत. वादाच्या पार्श्वभूमीवर, प्रसिद्ध के-पॉप गायक आणि “बिग बॉस १७” फेम आऊरा यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

रितेश देशमुखच्या धाकट्या मुलाचा Video Viral; लेकाची रडून रडून अवस्था खराब, जिनिलियाच्या कृतीचं कौतुक

पॉप गायक आऊरा याने दिलेल्या एका मुलाखतीत अनेक गंभीर प्रश्नांची उत्तरे दिली. कोरियन संस्कृती खरोखर मुलांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करू शकते का असे विचारले असता, त्याने स्पष्टपणे सांगितले की, “मी गाझियाबादमधील बातम्या पाहिल्या आहेत आणि ते दुःखद आहे. मला वाटत नाही की कोरियन संस्कृती किंवा कंटेंट यासाठी जबाबदार आहे.” आजच्या पिढीला इंटरनेट आणि कंटेंटची इतकी जास्त उपलब्धता आहे, ज्यामुळे कोणत्याही गोष्टीचे व्यसन लागणे खूप सोपे होते. गायक आऊरा पुढे स्पष्ट करत म्हणाला की कोरियन नाटके ही “काल्पनिक जग” आहेत. त्यांना इतके सुंदर आणि जादुई म्हणून दाखवले आहे की लोक त्यांना आवडतात, परंतु मुलांचे मन नाजूक असते आणि ते अनेकदा कल्पनारम्य आणि वास्तवातील फरक विसरतात. असे त्याने म्हटले आहे.

आऊरा उघड केले की मुलांचे स्क्रीन व्यसन आणि कल्पनारम्य जगात हरवून जाण्याची समस्या केवळ भारतातच नाही तर दक्षिण कोरियामध्ये देखील आहे. सिंगर म्हणाला, “सोलमधील पालकांना देखील काळजी वाटते की त्यांची मुले मोबाईल फोनवर आणि डिजिटल जगात जास्त वेळ घालवत आहेत. तिथे, मुलांना शाळांमध्ये आणि घरी जागरूक केले जात आहे की त्यांनी त्यांचे वास्तविक जग आणि भविष्याशी तडजोड करू नये.”

Hera Pheri 3: ‘हेरा फेरी 3’ पुन्हा वादात, अक्षय कुमारच्या चित्रपटाविरोधात साउथचा निर्माता कोर्टात, नेमकं प्रकरण काय?

पालक आणि शिक्षकांची महत्त्वाची भूमिका

आऊरा म्हणाला की प्रौढांनी मुलांना या काल्पनिक जगाच्या अंधारापासून वाचवण्यासाठी सक्रिय असले पाहिजे, “प्रौढांनी आणि शिक्षकांनी मुलांशी संवाद वाढवला पाहिजे. त्यांना हे समजावून सांगितले पाहिजे की मनोरंजन हे केवळ मनोरंजनासाठी आहे, जीवनाचा पाया नाही. मुलांना वास्तविक जगाशी जोडणे हे सर्वोत्तम संरक्षण आहे.” दक्षिण कोरियाच्या गायिका ऑराने “बिग बॉस” द्वारे भारतात स्वतःचे एक विशेष नाव कमावले आहे. तसेच ही घटना 3 फेब्रुवारीच्या रात्री गाझियाबादच्या भारत सिटीमध्ये घडली आहे, ज्यामध्ये 12, 14 आणि 16 वर्षांच्या तीन बहिणींनी आत्महत्या केली.

Web Title: K pop singer aoora interview reacts on ghaziabad sisters death says korean culture cannot become reason for someone suicide

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 08, 2026 | 02:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रितेश देशमुखच्या धाकट्या मुलाचा Video Viral; लेकाची रडून रडून अवस्था खराब, जिनिलियाच्या कृतीचं कौतुक
1

रितेश देशमुखच्या धाकट्या मुलाचा Video Viral; लेकाची रडून रडून अवस्था खराब, जिनिलियाच्या कृतीचं कौतुक

संगीत इंडस्ट्रीला मोठा झटका! रॉक स्टार Brad Arnold यांचे वयाच्या ४७ व्या वर्षी धक्कादायक निधन
2

संगीत इंडस्ट्रीला मोठा झटका! रॉक स्टार Brad Arnold यांचे वयाच्या ४७ व्या वर्षी धक्कादायक निधन

Bigg Boss Marathi 6: ‘बिग बॉस’चे धक्कादायक एव्हिक्शन! या आठवड्यात ‘हा’ स्पर्धक पडणार घराबाहेर
3

Bigg Boss Marathi 6: ‘बिग बॉस’चे धक्कादायक एव्हिक्शन! या आठवड्यात ‘हा’ स्पर्धक पडणार घराबाहेर

Shashank Ketkar : आधी पैसे बुडवले म्हणून दिल्या धमक्या; आता स्वतःच ‘उत्तम दिग्दर्शक’ म्हणत शेअर केली पोस्ट
4

Shashank Ketkar : आधी पैसे बुडवले म्हणून दिल्या धमक्या; आता स्वतःच ‘उत्तम दिग्दर्शक’ म्हणत शेअर केली पोस्ट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘या सगळ्याला कोरियन संस्कृती जबाबदार नाही’; तीन बहिणींच्या मृत्यूवर पॉप स्टार Aoora चे धक्कादायक विधान

‘या सगळ्याला कोरियन संस्कृती जबाबदार नाही’; तीन बहिणींच्या मृत्यूवर पॉप स्टार Aoora चे धक्कादायक विधान

Feb 08, 2026 | 02:02 PM
Bigg Boss Marathi Season 6: ‘तुझ्यात मी माझा Best Friend बघते…’ तन्वीचा वाढला पारा, आयुषवर केला बुक्यांचा मारा!

Bigg Boss Marathi Season 6: ‘तुझ्यात मी माझा Best Friend बघते…’ तन्वीचा वाढला पारा, आयुषवर केला बुक्यांचा मारा!

Feb 08, 2026 | 02:00 PM
Lord Khandoba: काय आहे जेजुरीच्या खंडोबाची पौराणिक कथा, जाणून घ्या

Lord Khandoba: काय आहे जेजुरीच्या खंडोबाची पौराणिक कथा, जाणून घ्या

Feb 08, 2026 | 01:59 PM
Solapur Crime: प्रेयसीच्या घरच्यांनी लग्नाला दिला नकार; 28 वर्षीय तरुणाने उचललं टोकाचं पाऊल

Solapur Crime: प्रेयसीच्या घरच्यांनी लग्नाला दिला नकार; 28 वर्षीय तरुणाने उचललं टोकाचं पाऊल

Feb 08, 2026 | 01:57 PM
देशी ब्रँड पुन्हा करणार धमाका! दमदार बॅटरी आणि तगड्या फीचर्ससह लवकरच लाँच करणार स्वस्त स्मार्टफोन, 7 हाजारांहून कमी असेल किंमत

देशी ब्रँड पुन्हा करणार धमाका! दमदार बॅटरी आणि तगड्या फीचर्ससह लवकरच लाँच करणार स्वस्त स्मार्टफोन, 7 हाजारांहून कमी असेल किंमत

Feb 08, 2026 | 01:56 PM
Hera Pheri 3: ‘हेरा फेरी 3’ पुन्हा वादात, अक्षय कुमारच्या चित्रपटाविरोधात साउथचा निर्माता कोर्टात, नेमकं प्रकरण काय?

Hera Pheri 3: ‘हेरा फेरी 3’ पुन्हा वादात, अक्षय कुमारच्या चित्रपटाविरोधात साउथचा निर्माता कोर्टात, नेमकं प्रकरण काय?

Feb 08, 2026 | 01:50 PM
नसांमध्ये चिकटून राहिलेले घाणेरडे कोलेस्ट्रॉल नष्ट करण्यासाठी नियमित खा ‘हे’ पदार्थ, विराट कोहलीच्या डाएटिशियनने दिलेला उपाय

नसांमध्ये चिकटून राहिलेले घाणेरडे कोलेस्ट्रॉल नष्ट करण्यासाठी नियमित खा ‘हे’ पदार्थ, विराट कोहलीच्या डाएटिशियनने दिलेला उपाय

Feb 08, 2026 | 01:48 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM
Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Feb 07, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Feb 07, 2026 | 01:42 PM
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM