PSL 2026 : या बॉलिवूड दिग्दर्शकाचा मुलगा पाकिस्तानमध्ये खेळणार! नक्की प्रकरण काय? वाचा कहाणी मागचं सत्य…

पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये पहिल्यांदाच खेळाडूंचा लिलाव होणार आहे. दरम्यान, या लिलाव यादीतील एका नावाने सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे. बॉलिवूड दिग्दर्शकाच्या मुलानेही लिलावासाठी आपले नाव सादर केले आहे.

Updated On: Feb 08, 2026 | 02:18 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

PSL 2026 Auction: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 च्या खेळाडूंच्या लिलावासाठी नोंदणीकृत खेळाडूंची यादी जाहीर केली आहे. या यादीत एकूण 879 खेळाडूंचा समावेश आहे. PSL 2026 चा लिलाव 11 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये पहिल्यांदाच खेळाडूंचा लिलाव होणार आहे. दरम्यान, या लिलाव यादीतील एका नावाने सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे. खरं तर, एका प्रसिद्ध भारतीय बॉलिवूड दिग्दर्शकाच्या मुलानेही लिलावासाठी आपले नाव सादर केले आहे.

बॉलिवूड दिग्दर्शकाचा मुलगा पाकिस्तानात खेळणार का?

प्रसिद्ध भारतीय चित्रपट दिग्दर्शक विधू विनोद चोप्रा यांचा मुलगा अग्नि चोप्रा अचानक क्रिकेट जगतात चर्चेचा विषय बनला आहे. अमेरिकेत जन्मलेल्या आणि अमेरिकेचे नागरिकत्व असलेल्या अग्निने आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय देशांतर्गत क्रिकेट सोडून वेगळा मार्ग निवडला आहे. अग्निने आपल्या क्रिकेट कारकिर्दीची सुरुवात मुंबईपासून केली आणि नंतर रणजी ट्रॉफीमध्ये मिझोरमकडून खेळला. त्याने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी केली, परंतु गेल्या वर्षी त्याने भारतीय क्रिकेट व्यवस्था सोडण्याचा निर्णय घेतला.

IND vs USA : नाणेफेक सोडून कर्णधार सूर्या अचानक गेला कुठे? हा व्हिडिओ इंटरनेटवर वेगाने होत आहे Viral

अग्नि चोप्राने गेल्या वर्षी एमआय न्यू यॉर्क संघाकडून खेळून अमेरिकन क्रिकेट लीग, मेजर लीग क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते. आता, त्याला पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये खेळायचे आहे असे दावे केले जात आहेत. दाव्यानुसार, तो या लिलावात अमेरिकन खेळाडू म्हणून भाग घेत आहे. त्याची मूळ किंमत 600,000 पाकिस्तानी रुपये (अंदाजे 1.9 लाख भारतीय रुपये) निश्चित करण्यात आली आहे. तथापि, हे खरे नाही. अग्नि चोप्राने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे ज्यामध्ये स्पष्ट केले आहे की त्याने लिलावासाठी त्याचे नाव सादर केलेले नाही; ही फक्त एक अफवा आहे.

अग्नि चोप्राने ११ प्रथम श्रेणी सामने, १२ लिस्ट ए सामने आणि १६ टी-२० सामने खेळले आहेत. या काळात त्याने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ९४.९४ च्या सरासरीने १८०४ धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये नऊ शतके आणि पाच अर्धशतकांचा समावेश आहे. त्याने सलग चार प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये चार शतके देखील केली आहेत. याव्यतिरिक्त, त्याने लिस्ट ए मध्ये २९९ धावा आणि टी-२० सामन्यांमध्ये ४५२ धावा केल्या आहेत. तथापि, दोन मेजर लीग क्रिकेट सामन्यांमध्ये तो फक्त १३ धावा करू शकला.

Published On: Feb 08, 2026 | 02:09 PM

