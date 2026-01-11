Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

अलिकडच्या काळात, व्यवसायांना बनावट जीएसटी नोटिस पाठवल्या गेल्या आहेत ज्या अगदी विभागाच्या नोटिससारख्या दिसतात, त्यांना धमकावून मोठ्या प्रमाणात पैसे उकळले जात आहेत असल्याची प्रकरण समोर आले. वाचा सविस्तर

Updated On: Jan 11, 2026 | 05:12 PM
GST Fraud Alert: बनावट GST नोटिसपासून राहा सावध! CBIC ने दिला पडताळणीचा सोपा मार्ग; सविस्तर वाचा एका क्लिकवर (फोटो-सोशल मीडिया)

  • बनावट जीएसटी नोटिस पाठवून पैसे उकळल्यची घटना उघड
  • उपाय म्हणून; सीबीआयसीकडून सोपी पडताळणी प्रक्रिया जारी
  • बेकायदेशीर आढळून आल्यास १०३० वर कॉल करून दाखल करा तक्रार
 

GST Fraud Alert: आजच्या डिजिटल युगात, फसवणूक करणारे लोक सरकारी विभागांचे बनावट नाव वापरून छोट्या व्यवसायांना लक्ष्य करत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. अलिकडेच, व्यवसायांना बनावट जीएसटी (GST) नोटिस पाठवल्या गेल्या आहेत ज्या अगदी विभागाच्या नोटिससारख्या दिसतात, त्यांना धमकावून मोठ्या प्रमाणात पैसे उकळले जात आहेत. या गंभीर समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) निष्पाप नागरिकांना फसवणुकीला बळी पडू नये म्हणून एक सोपी पडताळणी प्रक्रिया जारी केली आहे. कोणत्याही नोटिसवर आंधळेपणाने विश्वास ठेवण्याऐवजी, व्यवसायांना आता अधिकृत पोर्टलला भेट देऊन काही सेकंदात त्याची पडताळणी करणे आवश्यक आहे.

हेही वाचा: Union Budget 2026: ‘मेक इन इंडिया 2.0’ने भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्याचा केला रोडमॅप

सायबर गुन्हेगार जीएसटी विभागाचा लोगो आणि अधिकृत भाषेचा वापर करून खऱ्या वस्तूसारख्या दिसणाऱ्या नोटिस तयार करतात. ते दंड आणि कायदेशीर कारवाईची धमकी देऊन व्यवसायांना त्वरित पैसे भरण्यास भाग पाडतात, ज्यामुळे ते घाबरतात आणि अविचारी पावले उचलतात. विभागाच्या मते, या नोटिसांवरील डीआयएन क्रमांक त्यांची सत्यता ओळखण्याचा एकमेव मार्ग आहे.

डीआयएन क्रमांक म्हणजे काय?

दस्तऐवज ओळख क्रमांक (DIN) हा GST विभागाने पाठवलेल्या प्रत्येक अधिकृत संपर्कासाठी एक अद्वितीय ओळख कोड आहे. हा क्रमांक सूचनेवर स्पष्टपणे एका विशिष्ट स्वरूपात छापलेला असतो, जसे की “CBIC-YYYY MM ZCDR NNNN.” जर तुमच्या सूचनेमध्ये हा क्रमांक नसेल किंवा चुकीच्या स्वरूपात असेल, तर तो पूर्णपणे बनावट आहे.

ऑनलाइन ओळख प्रक्रिया कशी ओळखायची? 

  • अधिकृत CBIC पोर्टलला भेट द्या
  • ‘ऑनलाइन सेवा’ टॅब निवडा
  • ‘CBIC DIN GST सत्यापित करा’ पर्यायावर क्लिक करा
  • तुम्ही सूचनेवर छापलेला DIN क्रमांक प्रविष्ट कराल
  • सबमिट बटण दाबताच विभागाने दस्तऐवज जारी केला की नाही याची पुष्टी करेल
हेही वाचा: Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात पुन्हा वाढ, चांदीने पार केला 2,60,000 रुपयांचा टप्पा! जाणून घ्या सविस्तर

जर स्क्रीनवर पुष्टीकरण संदेश दिसला, तर याचा अर्थ तुमची सूचना विभागाने प्रमाणित केली आहे आणि ती पूर्णपणे खरी आहे. तथापि, जर पोर्टलवर “नो रेकॉर्ड सापडला नाही” किंवा त्रुटी संदेश दिसत असेल, तर दस्तऐवज निश्चितच फसवणूक करणाऱ्याने पाठवला आहे. अशा परिस्थितीत, व्यापाऱ्याने घाबरून न जाता ताबडतोब संबंधित विभागाशी किंवा जवळच्या पोलिस स्टेशनशी संपर्क साधावा. खोटी जीएसटी नोटीस मिळाल्यास, त्याकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी, व्यापाऱ्यांनी ताबडतोब १०३० वर कॉल करून सायबर सेलला तक्रार करावी. त्वरित तक्रार केल्याने तुम्हाला वाचवता येणार नाही तर इतर लहान व्यापाऱ्यांनाही या मोठ्या घोटाळ्याला बळी पडण्यापासून रोखता येईल. डिजिटल सुरक्षेसाठी, नेहमी पेमेंट करणे आणि अधिकृत माध्यमांद्वारे संवाद साधणे हा सर्वात सुरक्षित आणि सर्वोत्तम पर्याय आहे.

Published On: Jan 11, 2026 | 05:12 PM

