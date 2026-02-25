राजेशाही थाट तरी खिसा बायकोच्या हातात! अजूनही बायकोकडे मागतात पैसे; अनिल कापूरविषयी हे माहिती आहे का?

अनिल कपूर हे बॉलीवूडचे एक मोठे सुपरस्टार आहे. ते एका चित्रपटासाठी कोट्यवधी रुपये घेतात. तरीही, अनिल कपूर यांनी स्वतः विनोदाने खुलासा केला की ते अजूनही त्यांच्या पत्नीकडून पैसे मागतात. प्रसिद्धी असूनही, या साधेपणाने अनिलच्या चाहत्यांची मने जिंकली आहेत.
अनिल कपूर अलीकडेच त्यांच्या आगामी “सुबेदार” चित्रपटाच्या ट्रेलर लाँचला उपस्थित होते. माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी ही मजेदार गोष्ट सांगितली. करोडपतीने खुलासा केला की त्यांच्या घरी कोणताही चाहता नाही आणि ते शूटिंगपूर्वी सुनीताकडून १०,०००-१५,००० रुपये घेतात. यामुळे उपस्थित सर्वांना हसू आले.
अनिल आणि सुनीता यांच्या लग्नाला ४१ वर्षे झाली आहेत. त्यांची भेट ५० वर्षांपूर्वी झाली होती. त्यावेळी सुनीता मॉडेल होती आणि त्यांच्यात प्रेम झाले. सुरुवातीला जेव्हा अनिल यांच्याकडे पैशांची कमतरता होती तेव्हा सुनीता डेटवर बिल भरायच्या. अनिल कपूर म्हणाले, “ती पैसे काढून त्याला न सांगता बिल भरायची.” अनिल कपूर यांच्या यशात सुनीताचा मोठा वाटा होता. अनिल कपूर मीडियाला सांगतात की तो जेव्हा जेव्हा बाहेर जातो तेव्हा तो नेहमीच त्याची पत्नी सुनीताला भेटतात.
Bigg Boss Marathi 6: मला हात लावू नकोस…! ‘या’ सदस्याने परवानगीशिवाय राखीला उचललं; राखीने दिली शेवटची वॉर्निंग, Promo पाहा
अनिल कपूर म्हणतात की घरी त्यांचे कोणीही चाहते नाही. ट्रेलर लाँचच्या वेळी ते म्हणाले, “आज मी घराबाहेर पडलो तेव्हा सुनीताने विचारले, ‘कोणता चित्रपट?’ तिला माझ्या कामाबद्दल काहीच माहिती नाही.” आणि शूटिंगला जाण्यापूर्वी ते सुनीताला १०,०००-१५,००० रुपये मागतात. ही जुनी सवय आहे. सुरुवातीला जेव्हा त्याच्याकडे पैशांची कमतरता होती तेव्हा सुनीता त्याला मदत करायची. आता, श्रीमंत झाल्यानंतरही ते सुरूच आहे. अनिल याला पॉकेटमनी म्हणतो.
Vijay Deverakonda-Rashmika Mandannaच्या लग्नाचे PM मोदींना निमंत्रण, पंतप्रधानांनी या दोघांसाठी लिहिलं खास पत्र
अनिल कपूर यांचा आगामी चित्रपट
“सुबेदार” हा अनिल कपूर यांचा नवीन अॅक्शन ड्रामा आहे. त्यात ते सुबेदार अर्जुन मौर्यची भूमिका करतायत. अर्जुन हा एक निवृत्त लष्करी अधिकारी आहे जो घरी परततो, परंतु तेथे भ्रष्टाचार आणि बेकायदेशीर वाळू उत्खनन माफिया सापडतो. त्याला त्याच्या मुलीचे रक्षण करावे लागते. या चित्रपटात राधिका मदन, त्याची मुलगी मोना सिंग, सौरभ शुक्ला आणि आदित्य रावल यांच्याही भूमिका आहेत. सुरेश त्रिवेणी दिग्दर्शित. हा चित्रपट मध्य प्रदेशात घडतो. तो ५ मार्च २०२६ रोजी अमेझॉन प्राइम व्हिडिओवर प्रदर्शित होईल.