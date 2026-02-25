Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

राजेशाही थाट तरी खिसा बायकोच्या हातात! अजूनही बायकोकडे मागतात पैसे; अनिल कापूरविषयी हे माहिती आहे का?

अनिल कपूर यांनी स्वतः विनोदाने खुलासा केला की ते अजूनही त्यांच्या पत्नीकडून पैसे मागतात. प्रसिद्धी असूनही, या साधेपणाने अनिल कपूर यांनी चाहत्यांची मने जिंकली आहेत.

Updated On: Feb 25, 2026 | 07:20 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

अनिल कपूर हे बॉलीवूडचे एक मोठे सुपरस्टार आहे. ते एका चित्रपटासाठी कोट्यवधी रुपये घेतात. तरीही, अनिल कपूर यांनी स्वतः विनोदाने खुलासा केला की ते अजूनही त्यांच्या पत्नीकडून पैसे मागतात. प्रसिद्धी असूनही, या साधेपणाने अनिलच्या चाहत्यांची मने जिंकली आहेत.

अनिल कपूर अलीकडेच त्यांच्या आगामी “सुबेदार” चित्रपटाच्या ट्रेलर लाँचला उपस्थित होते. माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी ही मजेदार गोष्ट सांगितली. करोडपतीने खुलासा केला की त्यांच्या घरी कोणताही चाहता नाही आणि ते शूटिंगपूर्वी सुनीताकडून १०,०००-१५,००० रुपये घेतात. यामुळे उपस्थित सर्वांना हसू आले.

अनिल आणि सुनीता यांच्या लग्नाला ४१ वर्षे झाली आहेत. त्यांची भेट ५० वर्षांपूर्वी झाली होती. त्यावेळी सुनीता मॉडेल होती आणि त्यांच्यात प्रेम झाले. सुरुवातीला जेव्हा अनिल यांच्याकडे पैशांची कमतरता होती तेव्हा सुनीता डेटवर बिल भरायच्या. अनिल कपूर म्हणाले, “ती पैसे काढून त्याला न सांगता बिल भरायची.” अनिल कपूर यांच्या यशात सुनीताचा मोठा वाटा होता. अनिल कपूर मीडियाला सांगतात की तो जेव्हा जेव्हा बाहेर जातो तेव्हा तो नेहमीच त्याची पत्नी सुनीताला भेटतात.

Bigg Boss Marathi 6: मला हात लावू नकोस…! ‘या’ सदस्याने परवानगीशिवाय राखीला उचललं; राखीने दिली शेवटची वॉर्निंग, Promo पाहा

अनिल कपूर म्हणतात की घरी त्यांचे कोणीही चाहते नाही. ट्रेलर लाँचच्या वेळी ते म्हणाले, “आज मी घराबाहेर पडलो तेव्हा सुनीताने विचारले, ‘कोणता चित्रपट?’ तिला माझ्या कामाबद्दल काहीच माहिती नाही.” आणि शूटिंगला जाण्यापूर्वी ते सुनीताला १०,०००-१५,००० रुपये मागतात. ही जुनी सवय आहे. सुरुवातीला जेव्हा त्याच्याकडे पैशांची कमतरता होती तेव्हा सुनीता त्याला मदत करायची. आता, श्रीमंत झाल्यानंतरही ते सुरूच आहे. अनिल याला पॉकेटमनी म्हणतो.

Vijay Deverakonda-Rashmika Mandannaच्या लग्नाचे PM मोदींना निमंत्रण, पंतप्रधानांनी या दोघांसाठी लिहिलं खास पत्र

अनिल कपूर यांचा आगामी चित्रपट
“सुबेदार” हा अनिल कपूर यांचा नवीन अ‍ॅक्शन ड्रामा आहे. त्यात ते सुबेदार अर्जुन मौर्यची भूमिका करतायत. अर्जुन हा एक निवृत्त लष्करी अधिकारी आहे जो घरी परततो, परंतु तेथे भ्रष्टाचार आणि बेकायदेशीर वाळू उत्खनन माफिया सापडतो. त्याला त्याच्या मुलीचे रक्षण करावे लागते. या चित्रपटात राधिका मदन, त्याची मुलगी मोना सिंग, सौरभ शुक्ला आणि आदित्य रावल यांच्याही भूमिका आहेत. सुरेश त्रिवेणी दिग्दर्शित. हा चित्रपट मध्य प्रदेशात घडतो. तो ५ मार्च २०२६ रोजी अमेझॉन प्राइम व्हिडिओवर प्रदर्शित होईल.

Web Title: Anil kapoor jokingly revealed that he still asks his wife for money

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 25, 2026 | 07:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

राजपाल यादव पुन्हा तुरुंगात जातील का? १८ मार्चच्या सुनावणीपूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा आदेश
1

राजपाल यादव पुन्हा तुरुंगात जातील का? १८ मार्चच्या सुनावणीपूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा आदेश

‘यासारखा मुस्लिम स्टार नाही..’, ए. आर. रहमान यांच्या विधानावर इस्माईल दरबार संतापले
2

‘यासारखा मुस्लिम स्टार नाही..’, ए. आर. रहमान यांच्या विधानावर इस्माईल दरबार संतापले

Akshay Kumar ‘भागम भाग 2’मध्ये करणार ‘या’ दोन अभिनेत्रीसोबत रोमान्स? त्या अभिनेत्री आहेत कोण?
3

Akshay Kumar ‘भागम भाग 2’मध्ये करणार ‘या’ दोन अभिनेत्रीसोबत रोमान्स? त्या अभिनेत्री आहेत कोण?

परदेशातही रणबीर कपूरचा डंका; ‘Ramayana’ च्या स्क्रीनिंगला प्रेक्षकांची गर्दी, सोशल मीडियावर पहिला Review
4

परदेशातही रणबीर कपूरचा डंका; ‘Ramayana’ च्या स्क्रीनिंगला प्रेक्षकांची गर्दी, सोशल मीडियावर पहिला Review

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
राजेशाही थाट तरी खिसा बायकोच्या हातात! अजूनही बायकोकडे मागतात पैसे; अनिल कापूरविषयी हे माहिती आहे का?

राजेशाही थाट तरी खिसा बायकोच्या हातात! अजूनही बायकोकडे मागतात पैसे; अनिल कापूरविषयी हे माहिती आहे का?

Feb 25, 2026 | 07:20 PM
IDFC First Bank: बनावट कागदपत्रांवर फसवणूक; आयडीएफसी फर्स्ट बँकेची कठोर भूमिका

IDFC First Bank: बनावट कागदपत्रांवर फसवणूक; आयडीएफसी फर्स्ट बँकेची कठोर भूमिका

Feb 25, 2026 | 07:01 PM
IND vs ZIM:कमी लेखण्याची चूक नको! Zimbabwe ने टीम Indiaला ‘इतक्या’ वेळा हरवलंय; पाहा आकडेवारी!

IND vs ZIM:कमी लेखण्याची चूक नको! Zimbabwe ने टीम Indiaला ‘इतक्या’ वेळा हरवलंय; पाहा आकडेवारी!

Feb 25, 2026 | 06:58 PM
Kavita Medhekar: ‘त्या’ पात्रासाठी ना द्यावी लागली ऑडिशन, ना लुक टेस्ट! पहिल्यांदाच बनवलं गेलं होतं Villain

Kavita Medhekar: ‘त्या’ पात्रासाठी ना द्यावी लागली ऑडिशन, ना लुक टेस्ट! पहिल्यांदाच बनवलं गेलं होतं Villain

Feb 25, 2026 | 06:52 PM
Ahilyanagar News: शेतकरी-कामगारांच्या प्रश्नांसाठी अकोलेहून अहिल्यानगरकडे लाल वादळाची कूच; 148 किमी पायी मोर्चा

Ahilyanagar News: शेतकरी-कामगारांच्या प्रश्नांसाठी अकोलेहून अहिल्यानगरकडे लाल वादळाची कूच; 148 किमी पायी मोर्चा

Feb 25, 2026 | 06:50 PM
लग्नासाठी Shoaib Malik चा ‘चौकार’? ‘या’ पाकिस्तानी अभिनेत्रीसोबत अडकणार लग्नबंधनात? सोशल मीडियावर खळबळ

लग्नासाठी Shoaib Malik चा ‘चौकार’? ‘या’ पाकिस्तानी अभिनेत्रीसोबत अडकणार लग्नबंधनात? सोशल मीडियावर खळबळ

Feb 25, 2026 | 06:46 PM
Otur Bus Stand: ओतूर बस स्थानक की ‘मृत्यूचा सापळा’? अद्ययावत इमारतीसाठी प्रवाशांचा आक्रमक पवित्रा!

Otur Bus Stand: ओतूर बस स्थानक की ‘मृत्यूचा सापळा’? अद्ययावत इमारतीसाठी प्रवाशांचा आक्रमक पवित्रा!

Feb 25, 2026 | 06:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM