Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात पुन्हा वाढ, चांदीने पार केला 2,60,000 रुपयांचा टप्पा! जाणून घ्या सविस्तर

Today's Gold Rate: भारतातील सोन्याचे आणि चांदीचे दर सातत्याने वाढत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. काल चांदीचा भाव प्रति किलोग्रॅम 2,48,900 रुपये होता. मात्र आज चांदीचा प्रति किलोग्रॅम 2,60,000 रुपये आहे.

Updated On: Jan 11, 2026 | 08:11 AM
Gold Rate Today: भारतात 11 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,046 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,875 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,534 रुपये आहे. भारतात 11 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,750 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,460 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,340 रुपये आहे. भारतात 11 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 260 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,60,000 रुपये आहे.

Techno Paints IPO: कंपनी ५०० कोटी रुपयांचा IPO लाँच करणार , सचिन तेंडुलकरला ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर म्हणून नियुक्त

भारतात 10 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,932 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,771 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,449 रुपये होता. भारतात 10 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,710 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,320 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,490 रुपये होता. भारतात 10 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 248.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,48,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

मुंबई, पुणे आणि हैद्राबाद या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,750 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,460 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,340 रुपये आहे. नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,750 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,460 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,340 रुपये आहे. तसेच चेन्नई, केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,750 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,460 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,340 रुपये आहे.

Trump Tariff: 500% शुल्कामुळे वस्त्रोद्योगात घबराट, निर्यात थांबली तर कारखाने कसे चालतील?

दिल्ली आणि चंदीगड शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,900 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,490 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,780 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,490 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,370 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,800 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,510 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,390 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
चेन्नई ₹1,28,750 ₹1,40,460 ₹1,05,340
बंगळुरु ₹1,28,750 ₹1,40,460 ₹1,05,340
पुणे ₹1,28,750 ₹1,40,460 ₹1,05,340
केरळ ₹1,28,750 ₹1,40,460 ₹1,05,340
कोलकाता ₹1,28,750 ₹1,40,460 ₹1,05,340
मुंबई ₹1,28,750 ₹1,40,460 ₹1,05,340
नागपूर ₹1,28,750 ₹1,40,460 ₹1,05,340
हैद्राबाद ₹1,28,750 ₹1,40,460 ₹1,05,340
जयपूर ₹1,28,900 ₹1,40,610 ₹1,05,490
लखनौ ₹1,28,900 ₹1,40,610 ₹1,05,490
चंदीगड ₹1,28,900 ₹1,40,610 ₹1,05,490
दिल्ली ₹1,28,900 ₹1,40,610 ₹1,05,490
नाशिक ₹1,28,780 ₹1,40,490 ₹1,05,370
सुरत ₹1,28,800 ₹1,40,510 ₹1,05,390

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Published On: Jan 11, 2026 | 08:11 AM

