Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात पुन्हा वाढ, चांदीने पार केला 2,60,000 रुपयांचा टप्पा! जाणून घ्या सविस्तर

Techno Paints IPO: कंपनी ५०० कोटी रुपयांचा IPO लाँच करणार , सचिन तेंडुलकरला ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून नियुक्त
भारतात 10 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,932 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,771 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,449 रुपये होता. भारतात 10 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,710 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,320 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,490 रुपये होता. भारतात 10 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 248.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,48,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
मुंबई, पुणे आणि हैद्राबाद या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,750 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,460 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,340 रुपये आहे. नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,750 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,460 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,340 रुपये आहे. तसेच चेन्नई, केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,750 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,460 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,340 रुपये आहे.
Trump Tariff: 500% शुल्कामुळे वस्त्रोद्योगात घबराट, निर्यात थांबली तर कारखाने कसे चालतील?
दिल्ली आणि चंदीगड शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,900 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,490 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,780 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,490 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,370 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,800 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,510 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,390 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,28,750
|₹1,40,460
|₹1,05,340
|बंगळुरु
|₹1,28,750
|₹1,40,460
|₹1,05,340
|पुणे
|₹1,28,750
|₹1,40,460
|₹1,05,340
|केरळ
|₹1,28,750
|₹1,40,460
|₹1,05,340
|कोलकाता
|₹1,28,750
|₹1,40,460
|₹1,05,340
|मुंबई
|₹1,28,750
|₹1,40,460
|₹1,05,340
|नागपूर
|₹1,28,750
|₹1,40,460
|₹1,05,340
|हैद्राबाद
|₹1,28,750
|₹1,40,460
|₹1,05,340
|जयपूर
|₹1,28,900
|₹1,40,610
|₹1,05,490
|लखनौ
|₹1,28,900
|₹1,40,610
|₹1,05,490
|चंदीगड
|₹1,28,900
|₹1,40,610
|₹1,05,490
|दिल्ली
|₹1,28,900
|₹1,40,610
|₹1,05,490
|नाशिक
|₹1,28,780
|₹1,40,490
|₹1,05,370
|सुरत
|₹1,28,800
|₹1,40,510
|₹1,05,390