IND vs ZIM:कमी लेखण्याची चूक नको! Zimbabwe ने टीम Indiaला ‘इतक्या’ वेळा हरवलंय; पाहा आकडेवारी!

टी-२० विश्वचषक 2026 मध्ये सेमीफायनलच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी भारताला झिम्बाब्वेविरुद्धचा सामना जिंकणे अत्यावश्यक आहे. आतापर्यंत 13 वेळा आमनेसामने आले आहेत.

Updated On: Feb 25, 2026 | 06:58 PM
IND Vs ZIM
  • कोण कोणावर भारी? भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यात लढत
  • Zimbabwe ने टीम Indiaला ‘इतक्या’ वेळा हरवलंय
  • T20 World Cup 2026 आतापर्यंतची खेळी
T20 World Cup 2026: सेफीफायनलच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी भारतीय क्रिकेट संघाला झिम्बाब्वेविरोधात होणारा सामना कोणत्याही परिस्थितीत जिंकणे आवश्यक आहे. २६ फेब्रुवारी रोजी सुपर ८ सामन्यात टीम इंडिया झिम्बाब्वेशी भिडणार आहे. दोन्ही संघांसाठी हा सामना ‘करो या मरो’चा असणार आहे. कारण दोन्ही संघांनी सुपर ८ च्या टप्प्यातील आपले सुरुवातीचे सामने गमावले होते.
एका बाजूला टीम इंडिया आहे, जी ग्रुप ए मध्ये अव्वल स्थान पटकावत सुपर ८ मध्ये पोहोचली आहे. तर झिम्बाब्वे ग्रुप बी मध्ये अव्वल स्थान पटकावत पुढच्या टप्प्यात पोहोचला आहे. आतापर्यंतच्या विश्वचषकातील कामगिरीनुसार, झिम्बाब्वेला हरवणे टीम इंडियासाठी कठीण काम असणार आहे. दोघांमधील आतापर्यंतची लढत काय सांगते? झिम्बाब्वेने कधी टी-२० मध्ये भारताला हरवले आहे का?

क्रिकेट की कुस्तीचं मैदान? रणजी फायनलमध्ये राडा! जम्मू-काश्मीरच्या कर्णधाराने कर्नाटकच्या खेळाडूला डोक्याने मारले…

भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे: कोण कोणावर भारी?

आंतरराष्ट्रीय टी-२० क्रिकेटमध्ये भारत आणि झिम्बाब्वे १३ वेळा एकमेकांसमोर आले आहेत. ज्यामध्ये भारताने १० वेळा विजय मिळवला आहे आणि झिम्बाब्वेने ३ वेळा विजय मिळवला आहे. गौतम गंभीर टीम इंडियाचे नवीन प्रशिक्षक असताना, भारतीय संघाने झिम्बाब्वेचा दौरा केला. मालिकेतील पहिल्या सामन्यात झिम्बाब्वेने भारताचा १३ धावांनी पराभव केला होता. पण त्यानंतर भारताने पुढील चार सामने जिंकले आणि मालिका ४-१ अशी जिंकली होती. त्यापूर्वी, झिम्बाब्वेने २०१५ आणि २०१६ मध्ये प्रत्येकी एकदा टी-२० सामन्यांमध्ये भारतीय संघाचा पराभव केला होता.

भारताच्या उपांत्य फेरीच्या शक्यता

भारताला झिम्बाब्वे आणि नंतर वेस्ट इंडिजला हरवून चार गुण मिळवावे लागतील. तरीही भारताचा उपांत्य फेरीतील प्रवेश निश्चित होणार नाही, कारण नेट रन रेटचे प्रश्न निर्माण होणार आहेत. जर भारताने त्यांचे पुढील दोन्ही सामने जिंकले आणि दक्षिण आफ्रिकेने त्यांच्या पुढील सामन्यात वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वेला हरवले तर भारत आणि दक्षिण आफ्रिका पात्र ठरतील. तथापि, जर दक्षिण आफ्रिकेने त्यांच्या पुढील दोन सामन्यांपैकी एक सामना गमावला तर तीन संघांचे प्रत्येकी चार गुण होतील. त्यानंतर नेट रन रेटच्या आधारे उपांत्य फेरीतील संघांचा निर्णय घेतला जाईल.

जरी कागदावर भारत शक्तिशाली असला, तरी झिम्बाब्वेने वेळोवेळी भारताला धक्का दिला आहे. त्यामुळे आगामी सामन्यात भारताला सावध राहावे लागेल.

T20 World Cup 2026: “तुम्ही विश्वचषक जिंकू शकणार नाही…”, पाकिस्तानच्या ट्रोलर्सनी ओलांडली मर्यादा,कर्णधाराच्या कुटुंबाला शिवीगाळ

Published On: Feb 25, 2026 | 06:58 PM

