  • Badalapur Crime Business Of Selling Female Semen By Luring Women In Badlapur Police In Search Of Mastermind

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

बदलापूर येथे महिलांना पैशांचे आमिष दाखवून बेकायदेशीर (स्त्रीबीज) विक्रीचे रॅकेट उघड झाले. पोलिसांनी छापेमारी करून आरोपींना अटक केली असून अनेक महिलांचे शोषण झाल्याचा संशय आहे.

Updated On: Feb 24, 2026 | 07:53 PM

बदलापूर येथे महिलांना पैशांचे आमिष दाखवून बेकायदेशीर (स्त्रीबीज) विक्रीचे रॅकेट उघड झाले. पोलिसांनी छापेमारी करून आरोपींना अटक केली असून अनेक महिलांचे शोषण झाल्याचा संशय आहे. हे प्रकरण Maharashtra Legislative Assembly मध्ये गाजले असून आमदारांनी कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.गृह राज्यमंत्री . Pankaj Bhoyar यांनी सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. संशयित IVF सेंटर्स पोलिसांच्या रडारवर असून मुख्य सूत्रधार सुलक्षणा गाडेकरची कसून चौकशी सुरू आहे.

Published On: Feb 24, 2026 | 07:53 PM

