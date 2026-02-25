Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Yes My Relationship With That Russian Woman Bill Gates Shocking Confession On Epstein Files

“होय, त्या रशियन महिलेशी माझे संबंध…”, Bill Gates यांची Epstein Files वर धक्कादायक कबुली; म्हणाले…

नुकत्याच सार्वजनिक झालेल्या 'एपस्टीन फाईल्स'मध्ये बिल गेट्स यांचे काही महिलांसोबतचे फोटो समोर आले होते, ज्यामध्ये त्या महिलांचे चेहरे झाकलेले आहेत. या फोटोंबाबत स्पष्टीकरण देताना गेट्स म्हणाले की...

Updated On: Feb 25, 2026 | 07:30 PM
Bill Gates यांची Epstein Files वर धक्कादायक कबुली (Photo Credit- X)

Bill Gates यांची Epstein Files वर धक्कादायक कबुली (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
  • बिल गेट्स यांची धक्कादायक कबुली!
  • रशियन महिलांसोबतच्या संबंधांवर सोडले मौन
  • एपस्टीन प्रकरणावरून कर्मचाऱ्यांची मागितली माफी
Bill Gates On Epstein Files: मायक्रोसॉफ्टचे सह-संस्थापक आणि जगातील आघाडीचे अब्जाधीश उद्योगपती बिल गेट्स (Bill Gates) यांनी एका ‘टाऊन हॉल’ बैठकीत आपल्या खाजगी आयुष्याबद्दल आणि वादग्रस्त जेफ्री एपस्टीनशी असलेल्या संबंधांवरून मोठी कबुली दिली आहे. दोन रशियन महिलांसोबत आपले प्रेमसंबंध होते, हे मान्य करतानाच त्यांनी या प्रकरणाचा एपस्टीनच्या पीडितांशी कोणताही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. “मी काहीही बेकायदेशीर केलेले नाही किंवा माझ्या समोर कोणतेही चुकीचे कृत्य घडलेले मी पाहिले नाही,” अशा शब्दांत त्यांनी स्वतःची बाजू मांडली.

एपस्टीन फाईल्स आणि व्हायरल फोटोंवर खुलासा

नुकत्याच सार्वजनिक झालेल्या ‘एपस्टीन फाईल्स’मध्ये बिल गेट्स यांचे काही महिलांसोबतचे फोटो समोर आले होते, ज्यामध्ये त्या महिलांचे चेहरे झाकलेले आहेत. या फोटोंबाबत स्पष्टीकरण देताना गेट्स म्हणाले की, “हे फोटो बिझनेस मीटिंगनंतर जेफ्री एपस्टीनच्या सांगण्यावरून काढण्यात आले होते. त्या वेळी तेथे एपस्टीनचा अधिकृत स्टाफदेखील उपस्थित होता.” तसेच, आपण कधीही एपस्टीनच्या पीडितांसोबत किंवा त्यांच्या आसपास असलेल्या महिलांसोबत वेळ घालवला नसल्याचा दावा त्यांनी आवर्जून केला.

AI Summit 2026: AI समिटमधून Bill Gates ने घेतली माघार, देणार नाही भाषण; का घेतला इतका मोठा निर्णय

एपस्टीनशी मैत्री ही ‘आयुष्यातील मोठी चूक’

जेफ्री एपस्टीन याच्याशी मैत्री ठेवणे ही आपल्या आयुष्यातील सर्वात मोठी चूक होती, अशी कबुली बिल गेट्स यांनी या वेळी दिली. “एपस्टीनसोबत वेळ घालवणे आणि गेट्स फाउंडेशनच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही त्या बैठकींमध्ये सहभागी करून घेणे, हा माझा अत्यंत चुकीचा निर्णय होता,” असे ते म्हणाले. या वेळी त्यांनी फाउंडेशनच्या कर्मचाऱ्यांसमोर जाहीर माफी मागितली. “हे सर्व माझ्या एका चुकीच्या निर्णयामुळे घडले. माझ्यामुळे ज्या निष्पाप लोकांना या वादात ओढले गेले, त्या सर्वांची मी मनापासून माफी मागतो,” अशा शब्दांत त्यांनी पश्चात्ताप व्यक्त केला.

प्रतिमेवर झालेला परिणाम आणि आगामी आव्हाने

एपस्टीनसारख्या वादग्रस्त व्यक्तीशी नाव जोडले गेल्यामुळे बिल गेट्स आणि त्यांच्या ‘गेट्स फाउंडेशन’च्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचला आहे, हे त्यांनी मान्य केले. मात्र, त्यांनी पुन्हा एकदा ठामपणे सांगितले की, त्यांच्या विरोधात कोणत्याही प्रकारच्या बेकायदेशीर कृत्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही. गेल्या काही दिवसांपासून जेफ्री एपस्टीनशी संबंधित नवीन कागदपत्रे आणि गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक होत आहेत. यामुळे जागतिक स्तरावरील अनेक बड्या व्यक्तींची नावे पुन्हा एकदा चर्चेत आली असून, बिल गेट्स यांनी या पार्श्वभूमीवर दिलेली ही कबुली अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.

Epstein Files मधून फुटला बॉम्ब! Bill Gates यांच्या फोटोंसह अनेक दिग्गजांची गुपिते आली जगासमोर

Web Title: Yes my relationship with that russian woman bill gates shocking confession on epstein files

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 25, 2026 | 07:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारतीय वंशाच्या आशा शर्मा बनल्या Microsoft Gaming च्या नवी सिईओ, जाणून घ्या त्यांचा प्रेरणादायी प्रवास
1

भारतीय वंशाच्या आशा शर्मा बनल्या Microsoft Gaming च्या नवी सिईओ, जाणून घ्या त्यांचा प्रेरणादायी प्रवास

AI क्षेत्रात मोठी हालचाल! Elon Musk आणि Satya Nadella यांनी केली भागीदारी, करार बदलणार का टेक विश्वाची दिशा?
2

AI क्षेत्रात मोठी हालचाल! Elon Musk आणि Satya Nadella यांनी केली भागीदारी, करार बदलणार का टेक विश्वाची दिशा?

शिक्षकांसाठी ‘Microsoft’चे मोठे पाऊल! 2030 पर्यंत 20 लाख भारतीय शिक्षकांना मिळणार AI कौशल्याचे प्रशिक्षण
3

शिक्षकांसाठी ‘Microsoft’चे मोठे पाऊल! 2030 पर्यंत 20 लाख भारतीय शिक्षकांना मिळणार AI कौशल्याचे प्रशिक्षण

India AI Impact Summit: Microsoft ची मोठी घोषणा; ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये ५० अब्ज डॉलर्सची एआय गुंतवणूक
4

India AI Impact Summit: Microsoft ची मोठी घोषणा; ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये ५० अब्ज डॉलर्सची एआय गुंतवणूक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“होय, त्या रशियन महिलेशी माझे संबंध…”, Bill Gates यांची Epstein Files वर धक्कादायक कबुली; म्हणाले…

“होय, त्या रशियन महिलेशी माझे संबंध…”, Bill Gates यांची Epstein Files वर धक्कादायक कबुली; म्हणाले…

Feb 25, 2026 | 07:30 PM
विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृतीचे तब्बल 5 हजार अर्ज प्रलंबित; तात्काळ पडताळणी अन्…; आदेशात नेमके काय?

विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृतीचे तब्बल 5 हजार अर्ज प्रलंबित; तात्काळ पडताळणी अन्…; आदेशात नेमके काय?

Feb 25, 2026 | 07:27 PM
शिखर धवनला मोठा दिलासा! कोर्टाचा पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जीला ५.७ कोटी परत करण्याचा आदेश

शिखर धवनला मोठा दिलासा! कोर्टाचा पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जीला ५.७ कोटी परत करण्याचा आदेश

Feb 25, 2026 | 07:26 PM
राजेशाही थाट तरी खिसा बायकोच्या हातात! अजूनही बायकोकडे मागतात पैसे; अनिल कापूरविषयी हे माहिती आहे का?

राजेशाही थाट तरी खिसा बायकोच्या हातात! अजूनही बायकोकडे मागतात पैसे; अनिल कापूरविषयी हे माहिती आहे का?

Feb 25, 2026 | 07:20 PM
IDFC First Bank: बनावट कागदपत्रांवर फसवणूक; आयडीएफसी फर्स्ट बँकेची कठोर भूमिका

IDFC First Bank: बनावट कागदपत्रांवर फसवणूक; आयडीएफसी फर्स्ट बँकेची कठोर भूमिका

Feb 25, 2026 | 07:01 PM
IND vs ZIM:कमी लेखण्याची चूक नको! Zimbabwe ने टीम Indiaला ‘इतक्या’ वेळा हरवलंय; पाहा आकडेवारी!

IND vs ZIM:कमी लेखण्याची चूक नको! Zimbabwe ने टीम Indiaला ‘इतक्या’ वेळा हरवलंय; पाहा आकडेवारी!

Feb 25, 2026 | 06:58 PM
Kavita Medhekar: ‘त्या’ पात्रासाठी ना द्यावी लागली ऑडिशन, ना लुक टेस्ट! पहिल्यांदाच बनवलं गेलं होतं Villain

Kavita Medhekar: ‘त्या’ पात्रासाठी ना द्यावी लागली ऑडिशन, ना लुक टेस्ट! पहिल्यांदाच बनवलं गेलं होतं Villain

Feb 25, 2026 | 06:52 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM