Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Cricketer Shikhar Dhawan Property Settlement Case Aesha Mukerji India Australia Laws

शिखर धवनला मोठा दिलासा! कोर्टाचा पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जीला ५.७ कोटी परत करण्याचा आदेश

माजी क्रिकेटपटू Shikhar Dhawan यांना दिल्ली न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. घटस्फोटानंतर त्यांच्या पूर्व पत्नी Aesha Mukerji यांना समझोत्यात मिळालेले 5.7 कोटी रुपये परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

Updated On: Feb 25, 2026 | 07:26 PM
Shikhar Dhawan Property Settlement Case
Follow Us:
Follow Us:
  • माजी क्रिकेटपटू शिखर धवनला मोठा दिलासा
  • दिल्ली कोर्टाकडून शिखरच्या पूर्व पत्नीला आदेश
  • ऑस्ट्रेलियन कायद्यानुसार ६०% शेअर ऑर्डरचा प्रकार काय?
Shikhar Dhawan Property Settlement :माजी क्रिकेटपटू शिखर धवन आणि त्याची पहिली पत्नी आयेशा मुखर्जी यांच्यात घटस्फोट झाला. घटस्फोटानंतर धवनने आयेशाला समझोता म्हणून काही पैसे दिले होते. पण मुखर्जीला ५.७ कोटी रुपये परत करावे लागतील असा आदेश दिल्ली कोर्टाने दिला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने धवनच्या मालमत्तेचा समझोता भारतीय कायद्यानुसार वैध नसल्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे, ऑस्ट्रेलियन कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय भारताला लागू होणार नाही.

IND vs ZIM:कमी लेखण्याची चूक नको! Zimbabwe ने टीम Indiaला ‘इतक्या’ वेळा हरवलंय; पाहा आकडेवारी!

अहवालात नेमकं काय? 

अहवालानुसार, दिल्ली कुटुंब न्यायालयाचे न्यायाधीश देवेंद्र कुमार गर्ग यांनी त्यांच्या आदेशात म्हटले आहे की, ऑस्ट्रेलियन न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आयशा शिखर धवनकडून १६.९ कोटी रुपयांची मागणी करू शकत नाही. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, भारतीय कुटुंब कायदा कायदा १९७५ अंतर्गत मालमत्ता तोडगा नियम भारतीय वैवाहिक कायदा आणि हिंदू विवाह कायदा १९५५ शी सुसंगत आहेत. म्हणून, आयशाने मालमत्ता तोडगा नियमांनुसार तिला मिळालेले ५.७ कोटी रुपये शिखर धवनला परत करावेत.

ऑस्ट्रेलियन कायद्यानुसार ६०% शेअर ऑर्डर

ऑस्ट्रेलियन कायद्यानुसार, पतीची सर्व मालमत्ता वैवाहिक पूलमध्ये विचारात घेतली जाते. या कायद्यानुसार, ऑस्ट्रेलियन न्यायालयाने धवनच्या भारतात आणि परदेशात असलेल्या सर्व मालमत्तेचा ६०% हिस्सा त्याची पत्नी आयेशाला देण्याचे आदेश दिले होते. ऑस्ट्रेलियन न्यायालयाने धवनसाठी १९७५ च्या कायद्याच्या कलम ७९ चा वापर केला होता आणि मालमत्ता विकून त्याला ८.१२ लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स देण्याचे आदेश दिले होते.

दिल्ली कोर्टाकडून ऑस्ट्रेलियन आदेशावर प्रश्नचिन्ह

दिल्ली फॅमिली कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की आयशा न्यायालयात हजर राहिली नाही आणि ऑस्ट्रेलियन कोर्टाने धवनविरुद्ध एकतर्फी निर्णय दिला होता. ऑस्ट्रेलियन कोर्टाने म्हटले होते की धवनने ऑस्ट्रेलियातील त्याच्या सर्व मालमत्ता विकून संपूर्ण पैसे त्याची पत्नी आयशाला द्यावेत. दिल्ली फॅमिली कोर्टाने असेही म्हटले होते की धवनला $82,000 भरण्यास भाग पाडले गेले. निर्णयात, न्यायालयाने धवनला मालमत्ता विकून आयशाला मिळालेली 5.70 कोटी रुपये परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.

क्रिकेट की कुस्तीचं मैदान? रणजी फायनलमध्ये राडा! जम्मू-काश्मीरच्या कर्णधाराने कर्नाटकच्या खेळाडूला डोक्याने मारले…

Web Title: Cricketer shikhar dhawan property settlement case aesha mukerji india australia laws

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 25, 2026 | 07:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

क्रिकेट की कुस्तीचं मैदान? रणजी फायनलमध्ये राडा! जम्मू-काश्मीरच्या कर्णधाराने कर्नाटकच्या खेळाडूला डोक्याने मारले…
1

क्रिकेट की कुस्तीचं मैदान? रणजी फायनलमध्ये राडा! जम्मू-काश्मीरच्या कर्णधाराने कर्नाटकच्या खेळाडूला डोक्याने मारले…

T20 World Cup 2026: “तुम्ही विश्वचषक जिंकू शकणार नाही…”, पाकिस्तानच्या ट्रोलर्सनी ओलांडली मर्यादा,कर्णधाराच्या कुटुंबाला शिवीगाळ
2

T20 World Cup 2026: “तुम्ही विश्वचषक जिंकू शकणार नाही…”, पाकिस्तानच्या ट्रोलर्सनी ओलांडली मर्यादा,कर्णधाराच्या कुटुंबाला शिवीगाळ

Net Run Rate म्हणजे नक्की काय? ज्यामुळे टी-२० वर्ल्ड कपमध्ये टीम इंडियाचं गणित फसलंय; जाणून घ्या कसं करतात कॅल्क्युलेशन
3

Net Run Rate म्हणजे नक्की काय? ज्यामुळे टी-२० वर्ल्ड कपमध्ये टीम इंडियाचं गणित फसलंय; जाणून घ्या कसं करतात कॅल्क्युलेशन

IND vs ZIM: रिंकू सिंह खेळणार की नाही? झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी बॅटिंग कोचकडून मोठे अपडेट!
4

IND vs ZIM: रिंकू सिंह खेळणार की नाही? झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी बॅटिंग कोचकडून मोठे अपडेट!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृतीचे तब्बल 5 हजार अर्ज प्रलंबित; तात्काळ पडताळणी अन्…; आदेशात नेमके काय?

विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृतीचे तब्बल 5 हजार अर्ज प्रलंबित; तात्काळ पडताळणी अन्…; आदेशात नेमके काय?

Feb 25, 2026 | 07:27 PM
शिखर धवनला मोठा दिलासा! कोर्टाचा पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जीला ५.७ कोटी परत करण्याचा आदेश

शिखर धवनला मोठा दिलासा! कोर्टाचा पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जीला ५.७ कोटी परत करण्याचा आदेश

Feb 25, 2026 | 07:26 PM
राजेशाही थाट तरी खिसा बायकोच्या हातात! अजूनही बायकोकडे मागतात पैसे; अनिल कापूरविषयी हे माहिती आहे का?

राजेशाही थाट तरी खिसा बायकोच्या हातात! अजूनही बायकोकडे मागतात पैसे; अनिल कापूरविषयी हे माहिती आहे का?

Feb 25, 2026 | 07:20 PM
IDFC First Bank: बनावट कागदपत्रांवर फसवणूक; आयडीएफसी फर्स्ट बँकेची कठोर भूमिका

IDFC First Bank: बनावट कागदपत्रांवर फसवणूक; आयडीएफसी फर्स्ट बँकेची कठोर भूमिका

Feb 25, 2026 | 07:01 PM
IND vs ZIM:कमी लेखण्याची चूक नको! Zimbabwe ने टीम Indiaला ‘इतक्या’ वेळा हरवलंय; पाहा आकडेवारी!

IND vs ZIM:कमी लेखण्याची चूक नको! Zimbabwe ने टीम Indiaला ‘इतक्या’ वेळा हरवलंय; पाहा आकडेवारी!

Feb 25, 2026 | 06:58 PM
Kavita Medhekar: ‘त्या’ पात्रासाठी ना द्यावी लागली ऑडिशन, ना लुक टेस्ट! पहिल्यांदाच बनवलं गेलं होतं Villain

Kavita Medhekar: ‘त्या’ पात्रासाठी ना द्यावी लागली ऑडिशन, ना लुक टेस्ट! पहिल्यांदाच बनवलं गेलं होतं Villain

Feb 25, 2026 | 06:52 PM
Ahilyanagar News: शेतकरी-कामगारांच्या प्रश्नांसाठी अकोलेहून अहिल्यानगरकडे लाल वादळाची कूच; 148 किमी पायी मोर्चा

Ahilyanagar News: शेतकरी-कामगारांच्या प्रश्नांसाठी अकोलेहून अहिल्यानगरकडे लाल वादळाची कूच; 148 किमी पायी मोर्चा

Feb 25, 2026 | 06:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM