शिखर धवनला मोठा दिलासा! कोर्टाचा पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जीला ५.७ कोटी परत करण्याचा आदेश

अहवालानुसार, दिल्ली कुटुंब न्यायालयाचे न्यायाधीश देवेंद्र कुमार गर्ग यांनी त्यांच्या आदेशात म्हटले आहे की, ऑस्ट्रेलियन न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आयशा शिखर धवनकडून १६.९ कोटी रुपयांची मागणी करू शकत नाही. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, भारतीय कुटुंब कायदा कायदा १९७५ अंतर्गत मालमत्ता तोडगा नियम भारतीय वैवाहिक कायदा आणि हिंदू विवाह कायदा १९५५ शी सुसंगत आहेत. म्हणून, आयशाने मालमत्ता तोडगा नियमांनुसार तिला मिळालेले ५.७ कोटी रुपये शिखर धवनला परत करावेत.
ऑस्ट्रेलियन कायद्यानुसार, पतीची सर्व मालमत्ता वैवाहिक पूलमध्ये विचारात घेतली जाते. या कायद्यानुसार, ऑस्ट्रेलियन न्यायालयाने धवनच्या भारतात आणि परदेशात असलेल्या सर्व मालमत्तेचा ६०% हिस्सा त्याची पत्नी आयेशाला देण्याचे आदेश दिले होते. ऑस्ट्रेलियन न्यायालयाने धवनसाठी १९७५ च्या कायद्याच्या कलम ७९ चा वापर केला होता आणि मालमत्ता विकून त्याला ८.१२ लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स देण्याचे आदेश दिले होते.
दिल्ली फॅमिली कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की आयशा न्यायालयात हजर राहिली नाही आणि ऑस्ट्रेलियन कोर्टाने धवनविरुद्ध एकतर्फी निर्णय दिला होता. ऑस्ट्रेलियन कोर्टाने म्हटले होते की धवनने ऑस्ट्रेलियातील त्याच्या सर्व मालमत्ता विकून संपूर्ण पैसे त्याची पत्नी आयशाला द्यावेत. दिल्ली फॅमिली कोर्टाने असेही म्हटले होते की धवनला $82,000 भरण्यास भाग पाडले गेले. निर्णयात, न्यायालयाने धवनला मालमत्ता विकून आयशाला मिळालेली 5.70 कोटी रुपये परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.