GST कपातीचा मोठा परिणाम? जानेवारीत व्यावसायिक वाहन विक्री २७ टक्क्यांनी वाढली; ICRA च्या अहवालात काय?

भारतीय वाहन उद्योगासाठी सरलेलं वर्ष आणि विशेषतः जानेवारी महिना अत्यंत उत्साहवर्धक ठरला आहे. रेटिंग एजन्सी ICRA च्या ताज्या अहवालानुसार, देशांतर्गत व्यावसायिक वाहन उद्योगात मोठी तेजी पाहायला मिळत आहे.

Updated On: Feb 24, 2026 | 05:08 PM
जानेवारीत व्यावसायिक वाहन
  • जानेवारीत व्यावसायिक वाहन विक्री २७ टक्क्यांनी वाढली
  • GST कपातीचा थेट परिणाम?
  • आगामी वर्षांचे चित्र, काय सांगतो अहवाल?
भारतीय वाहन उद्योगासाठी सरलेलं वर्ष आणि विशेषतः जानेवारी महिना अत्यंत उत्साहवर्धक ठरला आहे. रेटिंग एजन्सी ICRA च्या ताज्या अहवालानुसार, देशांतर्गत व्यावसायिक वाहन Commercial Vehicle – CV उद्योगात मोठी तेजी पाहायला मिळत आहे. या तेजीचे मुख्य कारण म्हणजे सरकारने GST दरांमध्ये केलेली कपात, ज्यामुळे ट्रक्स, बस आणि टेम्पोच्या मागणीत प्रचंड वाढ झाली आहे.

M&HCV आणि LCV विभागाची दमदार कामगिरी

जानेवारी महिन्यात मध्यम आणि अवजड व्यावसायिक वाहनांच्या विक्रीत वार्षिक आधारावर 15.4 टक्के इतकी वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे, डिसेंबरच्या तुलनेत ही वाढ तब्बल 22.1 टक्के इतकी मोठी आहे. दुसरीकडे, हलक्या व्यावसायिक वाहनांच्या (LCV) विभागानेही आपली पकड मजबूत केली असून, जानेवारीत या विभागात 14.9  टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे.

GST कपातीचा थेट परिणाम

व्यावसायिक वाहनांवरील जीएसटी दरात कपात केल्यामुळे वाहनांच्या किमती कमी झाल्या आहेत. याचा थेट फायदा लॉजिस्टिक कंपन्या आणि ट्रान्सपोर्टर्सना झाला आहे. आर्थिक वर्ष2026 च्या सुरुवातीच्या काही महिन्यांतच घाऊक विक्रीत (Wholesale) 11.3 टक्के  आणि किरकोळ विक्रीत (Retail) 8.5 टक्के वाढ झाली असून, हे चित्र उद्योगासाठी अत्यंत सकारात्मक आहे.

आगामी वर्षांचे चित्र, काय सांगतो अहवाल?

ICRA च्या अंदाजानुसार, ही तेजी केवळ एका महिन्यापुरती मर्यादित नसून भविष्यातही कायम राहणार असल्याचं बोललं जात आहे.  आर्थिक वर्ष 2026: घाऊक विक्री 7-9 टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. यात LCV विभाग 9-11 टक्क्यांनी तर  M&HCV विभाग 7-9 टक्क्यांनी वाढू शकतो. बस विभाग: सार्वजनिक वाहतूक आणि खाजगी ट्रॅव्हल्सची वाढती मागणी लक्षात घेता, बस विभागात 8-10 टक्क्यांनी वाढीचा अंदाज आहे. आर्थिक वर्ष 2027 : या वर्षात वाढीचा दर थोडा स्थिरावून 4-6 टक्क्यांवर राहण्याची शक्यता आहे.

Published On: Feb 24, 2026 | 05:08 PM

