Flight Cancellation Refund: उत्तर भारतात धुक्यामुळे फ्लाइट उशिरा? प्रवाशांसाठी सरकारचे नवे निर्देश

संपूर्ण उत्तर भारतात दाट धुके आणि कमी दृश्यमानतेमुळे हवाई वाहतुकीत मोठा अडथळा निर्माण झाला. ही परिस्थिती पाहता, नागरी उड्डाण मंत्रालयाने मंगळवारी सर्व विमान कंपन्यांना प्रवाशांच्या संबधित काही महत्वपूर्ण आदेश दिले आहे.

Updated On: Dec 31, 2025 | 02:13 PM
  • नागरी उड्डाण मंत्रालयाचे सर्व विमान कंपन्यांना आदेश
  • फ्लाईटला उशीर झाल्यास जेवणासह रिफंड करा
  • प्रवाशांच्या मदतीसाठी पथके तैनात करायचे आदेश
Flight Cancellation Refund: संपूर्ण उत्तर भारतात दाट धुके आणि कमी दृश्यमानतेमुळे हवाई वाहतुकीत मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. ही परिस्थिती पाहता, नागरी उड्डाण मंत्रालयाने मंगळवारी सर्व विमान कंपन्यांना प्रवाशांच्या सुविधांशी संबंधित नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, खराब हवामानामुळे उद्भवणाऱ्या परिस्थितीत प्रवाशांची सुरक्षितता आणि सुविधा ही सर्वोच्च प्राथमिकता असली पाहिजे. नागरी मंत्रालयाने प्रवाशांना विमानतळावर जाण्यापूर्वी त्यांच्या विमानाची स्थिती तपासण्याचे आणि प्रवासासाठी जादा वेळ हाताशी ठेवून निघण्याचे आवाहन केले आहे.

हेही वाचा: PhonePe launch daily SIP: तुम्ही पहिल्यांदाच गुंतवणुक करत आहात? तर, सुरु करा 10 रुपयांच्या गुंतवणुकीपासून; जाणून घ्या एका क्लिकवर 

हवाई वाहतूक ठप्प; ११८ उड्डाणे रद्द

दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर धुक्याचे व्यापक परिणाम दिसून आले. मंगळवारी दृश्यमानता कमी असल्याने एकूण ११८ उड्डाणे रद्द करण्यात आली आणि १६ उड्डाणे वळवण्यात आली. याशिवाय, सुमारे १३० उड्डाणे उशिरा चालवली. एका अधिका-याने दिलेल्या माहितीनुसार, रद्द केलेल्या उड्डाणांमध्ये ६० येणाऱ्या आणि ५८ जाणाऱ्या उड्डाणांचा समावेश होता. दिल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेडने सोशल मीडियावर माहिती दिली आहे की विमाने कमी दृश्यमानतेमध्ये (कॅट ३ मानक) उड्डाण करण्यास तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत, त्यांच्या ऑपरेशनमध्ये एकमेव अडथळा आहे.

एअर इंडियाने प्रवाशांच्या मदतीसाठी ‘फॉगकेअर’ नावाच्या उपक्रमाची माहिती दिली आहे. याअंतर्गत, जर धुक्यामुळे एखाद्या उड्डाणावर परिणाम होण्याची शक्यता असेल, तर प्रवासी कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय आपल्या प्रवासाची तारीख बदलू शकतात किंवा कोणतीही कपात न करता पूर्ण पैसे परत घेऊ शकतात. कंपनीने म्हटले आहे की, त्यांचा ग्राऊंड स्फाट विमानतळांच्या मुख्य ठिकाणी प्रवाशांच्या मदतीसाठी तैनात आहेत. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणानेही बाधित विमानतळांवर मदत पथके तैनात केली आहेत.

हेही वाचा: भारताचा चीनला दणका! स्वस्त स्टील आयातींवर लादले भारीभरकम टॅरिफ ; 3 वर्षे भरावा लागणार कर

मंत्रालयाने जारी केलेल्या सूचना

  • विमानतळाने प्रवाशाना विलंब झाल्यास अन्न पुरवावे.
  • जर उड्डाण रद्द झाले तर दुसन्या विमानाची व्यवस्था करावी अन्यथा संपूर्ण रक्कम भरावी लागेल.
  • वेळेवर चेक-इन केल्यानंतरच प्रवाशांना विमानात चढण्याची परवानगी चावी आणि त्यांच्या तक्रारींचे त्वरित्त निराकरण करावे.
तक्रार कुठे करावी?

जर विमान कंपनी तुम्हाला जेवण किंवा परतफेड देण्यास नकार देत असेल तर तुम्ही विमानतळावरील ‘नोडल ऑफिसर’कडे तक्रार करू शकता किंवा तुम्ही केंद्र सरकारच्या एअर सेवा पोर्टल किंवा पॉवर ऑनलाइनद्वारे तक्रार दाखल करू शकता.

Published On: Dec 31, 2025 | 01:46 PM

