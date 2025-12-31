Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

भारताचा चीनला दणका! स्वस्त स्टील आयातींवर लादले भारीभरकम टॅरिफ ; 3 वर्षे भरावा लागणार कर

Steel Import Tarrif on China : जागतिक स्तरावर व्यापारा तणाव वाढत चालला आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारताने चीनवर स्टील आयातींवर मोठे शुल्क लादले आहे. तसेच व्हिएलनामवर देखील शुल्क लादले आहे.

Updated On: Dec 31, 2025 | 11:52 AM
India China Trade WAR

भारताचा चीनला दणका! स्वस्त स्टील आयातींवर लागले भारीभरकम टॅरिफ ; 3 वर्षे भरावा लागणार कर (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • भारताचा चीनला दणका
  • स्वस्त स्टील आयातींवर लागले भारीभरकम टॅरिफ
  • 3 वर्षे भरावा लागणार कर
India Steel Import Tarrif on China : नवी दिल्ली : एक मोठे वृत्त समोर आले आहे. भारताने चीनला (China) मोठा दणका दिला आहे. भारताने चीनमधून मोठ्या प्रमाणावर आयात होणाऱ्या स्टील आयातींवर आळा घातला आहे. यासाठी भारताने चीनवरक मोठ्या प्रमाणात शुल्क (Tarrif) लागू केले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, चीनमधून भारतात येणाऱ्या स्टील उत्पादनांवर 11 ते 12 टक्के शुल्क लादण्यात आले आहे. जागतिक व्यापारातील वाढता तणाव हे देखील याचे एक मुख्य कारण आहे.

‘हिंदी-चिनी भाई भाई’, आता 5 वर्षांनी उघडले चिनी नागरिकांसाठी भारताचे ‘दरवाजे’; व्यापारालाही चालना

भारताच्या केंद्र सरकारने पुढील तीन वर्षांसाठी स्टील उत्पादनांवर 11 ते 12 टक्के शुल्काची घोषणा केली आहे. सुरुवातील हे शुल्क 12 टक्के  असेल तर नंतर हे 5 टक्क्यांनी कमी होईल म्हणजे 11.5 पाच आणि नंतर 11 टक्के होईल असे केंद्र सरकराने म्हटले आहे. सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे स्टील उत्पादकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

भारता हा कच्च्या स्टील उत्पादनात दुसऱ्या नंबरचा सर्वात मोठा देश मानला जातो. गेल्या काही काळात चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर स्टील आयात करण्यात आले आहे. यामुळे देशांतर्गत स्टील उत्पादनांवर मोठा दबाव वाढला आहे. यामुळे स्टील उत्पादकांना आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. याच पार्श्वभूमीवर इंडियन स्टेलनेस स्टील डेव्हलपमेंट असोसिएशन (DGTR) ने चीनच्या या आयातींविरोधात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीत अँटी-डंपिंग शुल्क लागू करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

या सर्व तपासणीनंतर DGTR ला आयातींमद्ये अचानक झालेल्या वाढीचे चित्र स्पष्ट झाले. यामुळे देशातील स्टील उद्योगांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून हा धोका टाळण्यासाठी भारताने चीनकडून आयात होणाऱ्या स्टील उत्पादनांवर शुल्क लागू केले आहे. याचे अधिकृत निवदनही जारी करण्यात आले आहे.  याशिवाय भारताने चीनसह, व्हिएतनाम, नेपाळमधून होणाऱ्या आयातींवरही शुल्क लागू केले आहे. यातील काही उत्पादने वगळण्यात आली आहेत.

जागतिक व्यापार तणावात वाढ 

दरम्यान भारताने हा निर्णय घेण्यामागचे दुसरे सर्वात मोठे कारण म्हणजे जागतिक व्यापारातील तणावात होत असलेली वाढ आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी स्टीन उत्पादनांवर लागलेल्या शुल्कामुळे जागतिक स्टील बाजारपेठांवर याचा परिणाम होत आहे. दक्षिण कोरिया, व्हिएतनामसारख्या देशांवरही अँटी-डंपिंग शुल्क लादण्यात आले आहे. यामुळे भारताचा हा निर्णय जागतिक बाजारपेठांच्या संतुलनासाठीचा एक भाग मानला जात आहे.

भारताने चीनला दिली धोबीपछाड! देशात अशी Electric Three Wheeler ची विक्री दुसरी कुठे झालीच नाही

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: भारताने चीनकडून आयात होणाऱ्या स्वस्त स्टील उत्पादनांवर किती शुल्क लादले आहे?

    Ans: भारताने चीनकडून आयात होणाऱ्या स्वस्त स्टील उत्पादनांवर 11 ks 12 टक्के शुल्क लादले आहे.

  • Que: भारताने चीनकडून आयात होणाऱ्या स्वस्त स्टील उत्पादनांवर शुल्क का लादले आहे?

    Ans: चीनमधून स्वस्त दराता मोठ्या प्रमाणात स्टील आयात केले जात आहे. यामुळे भारतीय स्टील उद्योगांना आर्थिक धोका निर्माण झाला आहे. हा आर्थिक धोका टाळण्यासाठी भारताने चीनवर शुल्क लादले आहे.

  • Que: चीनवरील स्टील आयात शुल्क किती काळासाठी आणि कसे राहिले.

    Ans: चीनवरील स्टील आयात शुल्क हे तीन वर्षांसाठी असून पहिल्या वर्षात हे 12 टक्के, नंतर पाट टक्क्यांनी कमी होऊ 11.5 आणि तिसऱ्या वर्षात 11 टक्के आसणार आहे.

  • Que: चीनसह आणखी कोणत्या देशांवर भारताने स्टील उत्पादनांवर शुल्क लादले आहे?

    Ans: चीनसह भारताने व्हिएतनाम आणि नेपाळच्या आयात शुल्कावर कर लादला आहे.

Web Title: India imposes 3 years tarrif on cheap china steel imports

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 31, 2025 | 11:43 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Trade-War 2026: ट्रम्पना भारताची चपराक! अमेरिकन डाळींवर लावला 30% आयात शुल्क; अमेरिकन सिनेटर्सचा व्हाईट हाऊसमध्ये आरडाओरडा
1

Trade-War 2026: ट्रम्पना भारताची चपराक! अमेरिकन डाळींवर लावला 30% आयात शुल्क; अमेरिकन सिनेटर्सचा व्हाईट हाऊसमध्ये आरडाओरडा

Greenland Controversy : ग्रीनलँडसाठी ट्रम्पची पुन्हा दादागिरी! विरोध करणाऱ्यांवर टॅरिफची तलवार
2

Greenland Controversy : ग्रीनलँडसाठी ट्रम्पची पुन्हा दादागिरी! विरोध करणाऱ्यांवर टॅरिफची तलवार

हिंदूंना वोट देणं हराम… बांगलदेशात निवडणुकीपूर्वी मौलवींचे चिथावणीखोर विधान, VIDEO VIRAL
3

हिंदूंना वोट देणं हराम… बांगलदेशात निवडणुकीपूर्वी मौलवींचे चिथावणीखोर विधान, VIDEO VIRAL

US Iran Tension : इराणमध्ये अजूनही ट्रम्पचा खेळ सुरुच? पॅसिफिकवरून अमेरिकी विमानांचे उड्डाण, नेमकं काय शिजतंय? 
4

US Iran Tension : इराणमध्ये अजूनही ट्रम्पचा खेळ सुरुच? पॅसिफिकवरून अमेरिकी विमानांचे उड्डाण, नेमकं काय शिजतंय? 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ 3rd ODI: इंदूरमध्ये पुन्हा येणार शुभमन गिलचं वादळ? ‘हे’ आकडे पाहून न्यूझीलंडच्या गोटात घबराट!

IND vs NZ 3rd ODI: इंदूरमध्ये पुन्हा येणार शुभमन गिलचं वादळ? ‘हे’ आकडे पाहून न्यूझीलंडच्या गोटात घबराट!

Jan 17, 2026 | 08:44 PM
‘धमाल 4’ खळखळून हसवण्यासाठी सज्ज! ‘या’ तारखेला होणार रिलीज

‘धमाल 4’ खळखळून हसवण्यासाठी सज्ज! ‘या’ तारखेला होणार रिलीज

Jan 17, 2026 | 08:33 PM
Greenland Protest 2026: ट्रम्प यांच्या ‘हट्टामुळे’ जग पेटले! डेन्मार्क ते ग्रीनलँड हजारो लोक रस्त्यावर; अमेरिकन दूतावासाला घेराव

Greenland Protest 2026: ट्रम्प यांच्या ‘हट्टामुळे’ जग पेटले! डेन्मार्क ते ग्रीनलँड हजारो लोक रस्त्यावर; अमेरिकन दूतावासाला घेराव

Jan 17, 2026 | 08:30 PM
Sangli Politics: सांगली महापालिकेत सत्तेचा पेच! भाजपची डोकेदुखी वाढली; काँग्रेसचा सत्तास्थापनेसाठी मोठा दावा

Sangli Politics: सांगली महापालिकेत सत्तेचा पेच! भाजपची डोकेदुखी वाढली; काँग्रेसचा सत्तास्थापनेसाठी मोठा दावा

Jan 17, 2026 | 08:21 PM
Maharashtra Politics: महायुती तुटणार? राजकारणात मोठा भूकंप! दोन्ही पवार एकत्र; भाजपचे काय?

Maharashtra Politics: महायुती तुटणार? राजकारणात मोठा भूकंप! दोन्ही पवार एकत्र; भाजपचे काय?

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Tata Punch Facelift चा कोणता व्हेरिएंट तुमच्यासाठी पैसा वसूल, खरेदी करण्याआधी जाणून घ्या ‘ही’ गोष्ट

Tata Punch Facelift चा कोणता व्हेरिएंट तुमच्यासाठी पैसा वसूल, खरेदी करण्याआधी जाणून घ्या ‘ही’ गोष्ट

Jan 17, 2026 | 08:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM
पोलीसांना फक्त ५०० रु भत्ता, ५ हजार रु भत्त्याची पोलीस बॉईज संघटनेची मागणी

पोलीसांना फक्त ५०० रु भत्ता, ५ हजार रु भत्त्याची पोलीस बॉईज संघटनेची मागणी

Jan 17, 2026 | 03:19 PM