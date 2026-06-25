Investment Platform India : फंड्सइंडियाने सिक्योर्ड NCD द्वारे उभारले 44.6 कोटी रुपये; तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक सेवा विस्तारावर भर

उभारण्यात आलेल्या निधीचा वापर प्रामुख्याने कंपनीची तंत्रज्ञान क्षमता अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि डिजिटल गुंतवणूक प्लॅटफॉर्म आणखी मजबूत करण्यासाठी केला जाणार आहे. याशिवाय, फंड्सइंडिया आपल्या रिटेल, पार्टनर आणि प्रायव्हेट वेल्थ व्यवसायांअंतर्गत ग्राहकांना उपलब्ध असलेल्या गुंतवणूक उत्पादनांची व्याप्ती वाढवण्यावर भर देणार आहे.
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या ऑफरमध्ये फंड्सइंडियाच्या प्रायव्हेट वेल्थ प्लॅटफॉर्मद्वारे अनेक उच्च निव्वळ मूल्य असलेले (HNI) आणि अल्ट्रा-HNI (UHNI) गुंतवणूकदार सहभागी झाले. विशेषतः, आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये सुरक्षित आणि संरचित फिक्स्ड-इनकम गुंतवणुकीचा पर्याय समाविष्ट करू इच्छिणाऱ्या संपन्न गुंतवणूकदारांनी या ऑफरमध्ये लक्षणीय रस दाखवला.
सध्याच्या बाजारस्थितीत अनेक गुंतवणूकदार केवळ इक्विटी आणि म्युच्युअल फंडांपुरते मर्यादित न राहता, आपल्या गुंतवणुकीत विविधता आणण्यासाठी स्ट्रक्चर्ड डेट आणि फिक्स्ड-इनकम उत्पादनांकडे वळत आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर फंड्सइंडियाची ही ऑफर बाजारातील बदलत्या गुंतवणूक प्रवाहाशी सुसंगत मानली जात आहे.
फंड्सइंडियाचे ग्रुप सीईओ अक्षय सप्रू यांनी सांगितले की, कंपनीच्या पहिल्या सिक्योर्ड NCD निर्गमाला मिळालेला प्रतिसाद हा गुंतवणूकदारांचा फंड्सइंडियाच्या प्लॅटफॉर्मवरील आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोनावरील दृढ विश्वास दर्शवतो. फिक्स्ड-इनकम क्षेत्रातील वाढती मागणी लक्षात घेऊन ग्राहकांना मजबूत आणि संतुलित गुंतवणूक पोर्टफोलिओ उभारण्यास मदत करणारी उत्पादने उपलब्ध करून देण्यावर कंपनीचा भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
तर, फंड्सइंडिया प्रायव्हेट वेल्थचे सीईओ श्रीनिवास मेंडू यांनी सांगितले की, HNI आणि UHNI गुंतवणूकदार आता पारंपरिक मालमत्ता वर्गांसोबतच काळजीपूर्वक निवडलेल्या फिक्स्ड-इनकम पर्यायांमध्येही मोठ्या प्रमाणात रस दाखवत आहेत. ग्राहकांच्या संपत्तीचे दीर्घकालीन संरक्षण आणि वाढ साधण्यासाठी विविध गुंतवणूक उपाय उपलब्ध करून देणे हे कंपनीचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
एकूणच, फंड्सइंडियाच्या पहिल्या सिक्योर्ड NCD इश्यूला मिळालेला प्रतिसाद हा भारतातील संपन्न गुंतवणूकदारांमध्ये सुरक्षित आणि संरचित फिक्स्ड-इनकम गुंतवणूक पर्यायांची वाढती लोकप्रियता अधोरेखित करणारा ठरला आहे.
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