Gold Silver Rate: या आठवड्यातत सोन्याचांदीवर राहणार दबाव, डॉलर मजबूत तर इराण संकट वाढवतेय चिंता

गेल्या आठवड्यात सोने आणि चांदीच्या किमतीत लक्षणीय घसरण झाली
गेल्या आठवड्यात, देशांतर्गत बाजारात सोने आणि चांदी या दोन्हींच्या किमतीत लक्षणीय घसरण झाली. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर ऑगस्ट डिलिव्हरीसाठीच्या सोन्याच्या वायद्यांमध्ये सुमारे २.०६ टक्क्यांची, म्हणजेच प्रति १० ग्रॅम अंदाजे ₹३,०४१ ची घसरण होऊन ते सुमारे ₹१.४४ लाखांवर बंद झाले. सप्टेंबर डिलिव्हरीसाठीच्या चांदीच्या किमतीत सुमारे ६.४ टक्क्यांची, म्हणजेच प्रति किलो अंदाजे ₹१५,२६९ ची मोठी घसरण होऊन ती प्रति किलो जवळपास ₹२.२३ लाखांवर पोहोचली. ही घसरण गुंतवणूकदारांना संकेत देते की सध्या बाजारात विक्रीचा दबाव आहे.
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मजबूत डॉलर आणि तेलाच्या किमतींचा परिणाम
बाजार तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकन डॉलरच्या मजबुतीमुळे सोने आणि चांदीसारख्या मौल्यवान धातूंच्या मागणीवर परिणाम झाला आहे. जेव्हा डॉलर मजबूत होतो, तेव्हा गुंतवणूकदार अनेकदा सोन्याऐवजी चांदीमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देतात. दुसरीकडे, कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील अलीकडील घसरणीमुळे महागाईबद्दलची चिंता काही प्रमाणात कमी झाली आहे. जेव्हा महागाई वाढते, तेव्हा गुंतवणूकदार सामान्यतः सोन्याला एक सुरक्षित गुंतवणूक मानतात, परंतु महागाईचा दबाव कमी झाल्यामुळे सोन्याचे आकर्षण कमी झाले आहे. यामुळेच गेल्या काही दिवसांपासून सराफा बाजार दबावाखाली आहे.
जागतिक घडामोडी देखील बाजाराची दिशा ठरवतील
जरी आठवड्याच्या शेवटी सोन्याच्या किमतींमध्ये थोडी सुधारणा झाली असली, तरी तज्ज्ञ याचे श्रेय मर्यादित खरेदीला देतात. अमेरिकेच्या काही आर्थिक आकडेवारीने महागाईत घट झाल्याचे दर्शवले, ज्यामुळे बाजाराला काहीसा दिलासा मिळाला. याव्यतिरिक्त, चीनच्या मध्यवर्ती बँकेकडून सोन्याची सततची खरेदी, अमेरिका-इराणमधील तणाव आणि युरोपवर संभाव्य नवीन अमेरिकी शुल्काच्या चर्चांमुळेही किमतींना काहीसा आधार मिळाला. असे असूनही, वाढत्या अमेरिकी बाँड यील्ड्स आणि औद्योगिक धातूंच्या कमकुवत मागणीमुळे चांदी दबावाखाली आहे.
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या आठवड्यात गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
तज्ज्ञांच्या मते, या आठवड्यात सोने आणि चांदीचा कल प्रामुख्याने अमेरिकेच्या आर्थिक आकडेवारीवर, फेडरल रिझर्व्हच्या अधिकाऱ्यांच्या प्रतिक्रियांवर आणि डॉलरच्या हालचालींवर अवलंबून असेल. जर डॉलर मजबूत राहिला आणि व्याजदरांबाबत अधिक ठोस संकेत मिळाले, तर मौल्यवान धातूंवर दबाव कायम राहू शकतो. तथापि, जर जागतिक तणाव वाढला किंवा आर्थिक आकडेवारी अपेक्षेपेक्षा कमकुवत राहिली, तर सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याची मागणी पुन्हा वाढू शकते. त्यामुळे, गुंतवणूकदारांनी अल्पकालीन चढ-उतारामुळे घाईघाईने खरेदी-विक्री टाळून, बाजारातील संकेतांवर लक्ष ठेवून माहितीपूर्ण गुंतवणुकीचे निर्णय घेणे अधिक श्रेयस्कर ठरेल.