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PF Interest Rate: सरकारने PF वरील व्याजाला दिली मंजुरी, 7 कोटी सबस्क्राईबर्सना मिळणार फायदा

Updated On: Jun 18, 2026 | 02:11 PM IST
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सारांश

सरकारने २०२५-२६ करिता EPF ठेवींवर ८.२५ टक्के व्याजदराला मंजुरी दिली आहे. व्याजाची रक्कम या महिन्यात वर्गणीदारांच्या खात्यात जमा होण्याची अपेक्षा आहे. याचा फायदा ७ कोटींहून वर्गणीदारांना होईल.

भारत सरकारकडून EPF वर व्याज मंजूर (फोटो सौजन्य - iStock)

भारत सरकारकडून EPF वर व्याज मंजूर (फोटो सौजन्य - iStock)

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विस्तार
  • भारत सरकारचा निर्णय 
  • पीएफवरील व्याजाला दिली मंजुरी 
  • तब्बल ७ कोटीपेक्षा अधिक लोकांना मिळणार फायदा 
सरकारने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) ठेवींवर ८.२५% व्याजदराला मंजुरी दिली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, व्याजाची रक्कम या महिन्यातच सदस्यांच्या खात्यात जमा केली जाऊ शकते. याचा फायदा ७ कोटींहून अधिक EPFO ​​सदस्यांना होईल. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी EPF ठेवींवर ८.२५% व्याजदराला मंजुरी दिली आहे.

EPFO चे केंद्रीय विश्वस्त मंडळ EPF वरील व्याजदराची शिफारस करते, ज्यामध्ये सरकार, कंपन्या आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी असतात. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (CBI) कडून मंजुरी मिळाल्यानंतर, PF वरील व्याजदर अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवला जातो. अर्थ मंत्रालयाकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर, कामगार आणि रोजगार मंत्रालय त्याची अधिकृत सूचना जारी करते आणि त्यानंतर व्याजाची रक्कम सदस्यांच्या खात्यात जमा केली जाते.

किती व्याज मिळेल?

PF ही खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी एक अनिवार्य सरकारी बचत योजना आहे. यामध्ये, कर्मचारी त्यांच्या मूळ पगाराच्या १२% योगदान देतात, तर कंपनी तेवढीच रक्कम योगदान म्हणून देते. मालकाच्या योगदानापैकी ८.३३% रक्कम कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजनेत (EPS) जमा होते. ईपीएफ खात्यात जमा केलेल्या रकमेवर व्याज मिळते. जर तुमच्या पीएफ खात्यात ₹१ लाख जमा असतील, तर तुम्हाला व्याजापोटी ₹८,२५० मिळतील.

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शिल्लक कशी तपासावी

तुमच्या पीएफ खात्यातील शिल्लक तपासण्यासाठी तुम्हाला कुठेही जाण्याची गरज नाही. तुम्ही घरबसल्या तुमची शिल्लक तपासू शकता. यासाठी योग्य स्टेप्स फॉलो करा – 

  • यासाठी, EPFO ​​च्या अधिकृत वेबसाइट epfindia.gov.in ला भेट द्या
  • या साइटला भेट दिल्यानंतर, ई-पासबुकवर क्लिक करा 
  • त्यावर क्लिक केल्यानंतर, तुम्हाला तुमचा UAN क्रमांक, पासवर्ड आणि कॅप्चा प्रविष्ट करावा लागेल 
  • यामुळे तुमच्या पीएफ खात्याची माहिती दिसेल 
  • येथे, तुम्हाला तुमचा सदस्य आयडी दिसेल. तो निवडल्यावर तुमच्या ई-पासबुकवर तुमची पीएफ शिल्लक दिसेल
मिस्ड कॉल आणि एसएमएस

तुम्हाला तुमच्या पीएफ खात्याशी जोडलेल्या नंबरवरून 011-22901406 वर मिस्ड कॉल करावा लागेल. मिस्ड कॉल केल्यावर लगेचच, तुम्हाला तुमच्या नोंदणीकृत नंबरवर तुमच्या पीएफ बॅलन्ससह एक मेसेज मिळेल. तुम्ही एसएमएसद्वारे तुमच्या पीएफ खात्यातील बॅलन्स तपासू शकता. तुमचा UAN नंबर EPFO ​​कडे नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवरून 7738299899 वर EPFOHO UAN असे टाईप करून एक एसएमएस पाठवा. तुम्हाला बॅलन्सची माहिती ज्या भाषेत हवी आहे ती भाषा निवडावी लागेल. उदाहरणार्थ, हिंदीसाठी, तुम्हाला EPFOHO UAN HIN असे टाईप करून मेसेज पाठवावा लागेल.

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ॲपद्वारे बॅलन्स तपासा

सर्वप्रथम, उमंग ॲप डाउनलोड करा. तुमचा फोन नंबर नोंदणी करा आणि लॉग इन करा. वरच्या डाव्या कोपऱ्यातील ‘सर्व्हिस डिरेक्टरी’ मेन्यूमध्ये जा. EPFO ​​पर्याय शोधा आणि त्यावर क्लिक करा. ‘व्ह्यू पासबुक’ वर जा आणि तुमचा UAN नंबर आणि OTP वापरून तुमचा बॅलन्स तपासा.

Web Title: Government approved epf interest rate for 2025 2026 likely to credit from this month details inside

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Published On: Jun 18, 2026 | 02:10 PM

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