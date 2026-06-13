EPFO Update: PF खात्यात कधी जमा होणार व्याजाचे पैसे? समोर आली महत्त्वाची अपडेट…

EPFO Update : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे EPFO सदस्य त्यांच्या PF खात्यांमध्ये व्याजाची रक्कम जमा होण्याची वाट पाहत आहेत. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी PF वरील व्याजदर ८.२५% इतकाच कायम ठेवण्यात आला आहे. हा दर जैसे-थे ठेवण्याचा निर्णय होऊन दोन महिने उलटूनही, सदस्यांच्या खात्यात अद्याप ही रक्कम जमा झालेली नाही. आता यासंदर्भात एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.
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मार्च २०२६ मध्ये, EPFO च्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी EPF ठेवींवर ८.२५% वार्षिक व्याजदराची शिफारस केली. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने २ मार्च रोजी जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, CBT ने शिफारस केली आहे की हे व्याज संबंधित आर्थिक वर्षासाठी सदस्यांच्या ईपीएफ खात्यांमध्ये जमा केले जावे.
ज्या सदस्यांना त्यांच्या खात्यात EPFO व्याजाची रक्कम जमा होण्याची प्रतीक्षा आहे, त्यांनी EPFO ने याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही किंवा कोणतीही संभाव्य तारीख जाहीर केलेली नाही. पण PF व्याजाची रक्कम जमा करण्याबाबतच्या मागील प्रवाहांचा विचार करता, ही रक्कम जून ते सप्टेंबर या कालावधीत कधीही जमा केली जाण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय सरकारकडून शिफारशीला औपचारिक मंजुरी मिळाल्यानंतर आणि त्याबाबत अधिकृत अधिसूचना जारी झाल्यानंतरच व्याजाची रक्कम EPFO सदस्यांच्या खात्यात जमा केली जाते. या प्रक्रियेत अनेक टप्पे असल्याने, रक्कम जमा करण्यासाठी कोणतीही निश्चित तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही.
गेल्या वर्षी, अनेक सदस्यांना जून आणि जुलै महिन्यांत त्यांच्या खात्यावर व्याजाची रक्कम मिळाली होती; पण ही वेळ बदलू शकते. सदस्यांनी हे पण लक्षात घेतलं पाहिजे की PF व्याजाचा तपशील सर्व EPF पासबुक्समध्ये एकाच वेळी दिसत नाही; काही सदस्यांना हे अपडेट इतरांच्या आधी दिसू शकते.
या प्रश्नाचं उत्तर ‘नाही’ असं आहे; पासबुक अपडेट होण्यास विलंब झाला तरीही सदस्यांना त्यांचे पूर्ण व्याज मिळते. EPF योजना १९५२ च्या परिच्छेद ६० अन्वये, PF खात्यांवरील व्याजाची गणना मासिक शिल्लक रकमेवर केली जाते आणि त्यावर वार्षिक चक्रवाढ पद्धतीने व्याज आकारले जाते. त्यामुळे, पासबुकमध्ये व्याज दर्शवण्यास होणाऱ्या कोणत्याही प्रशासकीय विलंबामुळे सदस्यांना मिळणाऱ्या रकमेवर कोणताही परिणाम होत नाही.
PF खात्यात व्याजाची रक्कम कधी जमा झाली हे सहजपणे तपासण्यासाठी EPFO सदस्यांना अनेक पर्याय उपलब्ध करून देते. सदस्य Umang ॲप, ईपीएफओ मेंबर ई-सर्व्हिस पोर्टल, मिस्ड कॉल सेवा किंवा SMS सारख्या सुविधांचा वापर करुन तुमचा व्याज जमा झाला आहे की नाही याबाबत अपडेट घेऊ शकता.
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