EPFO Balance Check : फक्त एका Hello ने चेक करता येईल तुमचा पीएफ बॅलन्स, स्टेप बाय स्टेप जाणून घ्या हे फिचर

Tech Tips : पीएफ चेक करण्यासाठी आता पुन्हा पुन्हा वेबसाईटवर जाऊन लाॅग-इन करण्याची गरज नाही. EPFO यूजर्ससाठी घेऊन येत आहे एक खास फिचर ज्याच्या मदतीने व्हाॅट्सॲपवर फक्त एक मेसेज करुन तुम्ही तुमचा पीएफ चेक करु शकता.

Updated On: May 21, 2026 | 11:11 AM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • कर्मचाऱ्यांसाठी PF संबंधित माहिती मिळवण्याची प्रक्रिया आता अधिक जलद आणि सोपी होणार आहे.
  • नवीन डिजिटल सुविधेमुळे काही सेकंदांत महत्त्वाच्या सेवांचा लाभ घेता येणार असल्याची चर्चा आहे.
  • आधुनिक तंत्रज्ञान आणि AI च्या मदतीने वापरकर्त्यांचा अनुभव अधिक स्मार्ट बनवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
पीएफविषयी अनेकांना फार कमी माहिती असते. पीएफ ही नोकरदार वर्ग आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कापली जाणारी एक ठराविक रक्कम आहे. ही भारत सरकारद्वारे तयार केलेली एक सामाजिक सुरक्षा योजना आहे, जी नोकरदार व्यक्तींसाठी निवृत्तीनंतर आर्थिक आधार देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. आता आपल्या वेतनातून ही रक्कम कमी तर होते पण साठून ती नक्की किती झाली आहे याची माहिती आपल्याला चेक केल्याशिवाय मिळत नाही. आम्ही तुम्हाला सांगतो की EPFO वेबसाईटवर ही साठलेली रक्कम चेक करता येते आणि त्यातही आता यासाठी एक नवीन फिचर घेऊन येण्यात आलं आहे ज्याच्या मदतीने पीएफची रक्कम पटकन आणि आणखी सोप्या पद्धतीने चेक केली जाऊ शकते. चला याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

EPFO कर्मचाऱ्यांसाठी एक खास सुविधा घेऊन आला आहे ज्याच्या मदतीने फक्त एका Hello मेसेजवरुन तुम्हाला तुमचा PF बॅलेन्स चेक करता येणार आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, EPFO ची सुविधा लवकरच WhatsApp वर उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. यात तुम्हाला फक्त PF बॅलेन्स नाही तर क्लेम स्टेटस देखील पाहता येईल. यामुळे तुम्हाला आता पुन्हा पुन्हा वेबसाईवर जाऊन लाॅगीन करण्याची गरज भासणार नाही. याऐवजी फक्त व्हाॅट्सॲप चॅट उघडून तुम्हाला पीएफची सर्व माहिती मिळवता येईल. लक्षात घ्या, ही सर्व्हिस २४ तास आणि आठवड्याचे सातही दिवस सुरु असेल ज्यामुळे कोणत्याही क्षणी तुम्हाला तुमचा पीएफ मॅनेज करता येईल.

व्हाॅट्सॲपवर कसा चेक करता येईल पीएफ?

  • व्हाॅट्सॲपवर EPFO सर्व्हिसचा वापर करणे फार सोपे असणार आहे. यासाठी कर्मचाऱ्याला फक्त EPFO च्या रजिस्टर्ड व्हाॅट्सॲप नंबरवर Hello’ असा टेक्स्ट मेसेज करावा लागेल.
  • तुम्ही जसा हा मेसेज कराल तशी सिस्टिम ऑटोमॅटिक व्हेरिफाय करुन मेसेज ज्या नंबरवरुन आला आहे त्याला यूनिवर्सल अकाउंट नंबरसोबत (UAN) लिंक करेल.
  • सिक्योरिटी व्हेरिफिकेश झाले की मग तुमच्या व्हाॅट्सॲप स्क्रिनवर एक मेन्यू बार ओपन होईल.
  • याचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे ही सर्व माहिती तुम्ही सिस्टीमकडून तुमच्या स्थानिक भाषेत करुन घेऊ शकता. यामुळे या नवीन सर्व्हिसचा वापर आणखी सहजतेने करता येईल.
  • तुम्हाला फक्त स्क्रिनवर दिलेल्या पर्यायांची निवड करायची आहे आणि काही सोप्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायची आहेत.
बॅग्राऊंडमध्ये असेल एआय चॅटबाॅट

आणखी एक खास गोष्ट म्हणजे या नव्या सर्व्हिसला रिअर टाईम बनवण्यासाठी EPFO बॅग्राऊंडमध्ये एआय चॅटबाॅटचाही वापर करणार आहे. रिपोर्टनुसार हा एआय तुम्ही व्हाॅट्सॲपवर पाठवलेल्या विनंतीवर प्रक्रिया करेल आणि EPFO च्या संपूर्ण डेटाबेसची माहिती काढून तुमच्या स्क्रिनवर पाठवून ठेवेल.

 

Published On: May 21, 2026 | 11:10 AM

May 21, 2026 | 11:10 AM
May 21, 2026 | 11:04 AM
May 21, 2026 | 11:03 AM
May 21, 2026 | 11:02 AM
May 21, 2026 | 11:01 AM
May 21, 2026 | 11:00 AM
May 21, 2026 | 10:33 AM

May 20, 2026 | 03:57 PM
May 20, 2026 | 03:48 PM
May 19, 2026 | 07:37 PM
May 19, 2026 | 07:31 PM
May 19, 2026 | 07:25 PM
May 19, 2026 | 07:13 PM
May 19, 2026 | 07:09 PM