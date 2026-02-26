Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Business »
  • Hesitation About Loans Will Be Removed Home Credit Indias Musical Campaign Kahoemikohaan

Home Credit India ची संगीतमय मोहिम! कर्जाबद्दलचा संकोच होणार दूर, #KahoEMIKoHaan

Home Credit India ने होळीच्या निमित्ताने #KahoEMIKoHaan ही संगीतमय मोहिम सुरू केली आहे. ही मोहीम कर्जाबद्दलचा संकोच दूर करून आत्मविश्वासाने आर्थिक निर्णय घेण्यास प्रोत्साहन देते.

Updated On: Feb 26, 2026 | 05:26 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

Home Credit India या आघाडीच्या ग्राहक वित्तपुरवठा कंपनीने होळीच्या पार्श्वभूमीवर #KahoEMIKoHaan ही नवी संगीतमय ब्रँड मोहिम लाँच केली आहे. #ZindagiHit या तत्त्वावर आधारित ही मोहीम भारतीयांच्या कर्जाबद्दलच्या संकोचपूर्ण मानसिकतेत बदल घडवून आत्मविश्वासाने आर्थिक निर्णय घेण्यास प्रेरित करण्याचा प्रयत्न करते.

Anil Ambani Case: अनिल अंबानींना मोठा धक्का! ED ने जप्त केले तब्बल ‘इतक्या’ कोटींचे घर

भारतात होळी हा रंग, उत्साह आणि मुक्तपणे आनंद साजरा करण्याचा सण आहे. मात्र, आर्थिक निर्णयांच्या बाबतीत अनेक जण अजूनही घाबरट किंवा साशंक असतात. याच भावनेला स्पर्श करत ही मोहीम कर्जाला ओझे म्हणून न पाहता, स्वप्ने पूर्ण करण्याचे साधन म्हणून स्वीकारण्याचा संदेश देते.

या मोहिमेचे कथानक अत्यंत वास्तववादी आहे. रोजच्या जीवनातील आर्थिक अडचणींमुळे थांबलेली स्वप्ने यात दाखवण्यात आली आहेत. जुन्या स्कूटरवर चालणारा युवक, फोन हँग झाल्याने निराश झालेली तरुणी, कॉलेज फी भरताना थांबलेले भाऊ-बहीण, तसेच डायनिंग टेबल खरेदीचा विचार सोडणारे नवविवाहित जोडपे—अशा अनेक प्रसंगांतून संकोच आणि मर्यादा स्पष्ट होतात.

मात्र, या सर्वांमध्ये एक बदल घडतो. होम क्रेडिटच्या अॅपवरील सोप्या प्रक्रियेमुळे किंवा नोटिफिकेशनमुळे त्यांच्या मनातील शंका दूर होतात आणि ते आत्मविश्वासाने निर्णय घेतात. परिणामी, नवीन फोन, स्कूटर, कॉलेज अॅडमिशन किंवा घरातील बदल अशा छोट्या-छोट्या गोष्टींमधून त्यांची स्वप्ने साकार होऊ लागतात.

जाहिरातीचा शेवट होळीच्या रंगीत उत्सवात होतो, जिथे सर्व पात्रं आनंदाने एकत्र येतात. यातून एक साधा पण प्रभावी संदेश दिला जातो—ईएमआयला ‘हो’ म्हणणे म्हणजे आपल्या प्रगतीला ‘हो’ म्हणणे.

कंपनीचे चीफ मार्केटिंग ऑफिसर आशिष तिवारी यांनी सांगितले की, “होळी हा स्वातंत्र्य आणि आनंदाचा सण आहे. आम्ही लोकांच्या आर्थिक निर्णयांमध्येही हा आत्मविश्वास आणू इच्छितो. #KahoEMIKoHaan द्वारे आम्ही कर्जाबाबत असलेली भीती कमी करून ते एक जबाबदार आणि स्मार्ट पर्याय म्हणून लोकांसमोर मांडत आहोत.”

Saudi Arabia Ban Poultry: अन्नसुरक्षेसाठी सौदी अरेबियाचे कठोर पाऊल; भारतासह 39 देशांवर पोल्ट्री आयात बंदी

ही मोहीम फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, X आणि लिंक्डइन यांसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर सुरू करण्यात आली आहे. देशभरातील ६२५ शहरांमध्ये आणि ५३ हजारांहून अधिक विक्री केंद्रांद्वारे कंपनीने २ कोटींपेक्षा जास्त ग्राहकांपर्यंत पोहोच साधली आहे.

उज्ज्वल ईएमआय कार्ड, ग्राहक वस्तू कर्ज, वैयक्तिक कर्ज, दुचाकी कर्ज आणि मालमत्तेवरील कर्ज अशा विविध सुविधांमधून कंपनी ग्राहकांना त्यांच्या तातडीच्या आणि दीर्घकालीन गरजा पूर्ण करण्यास मदत करत आहे. या मोहिमेद्वारे कर्जप्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक करण्याचा कंपनीचा उद्देश अधिक स्पष्ट झाला आहे.

Web Title: Hesitation about loans will be removed home credit indias musical campaign kahoemikohaan

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 26, 2026 | 05:26 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Home Credit India ची संगीतमय मोहिम! कर्जाबद्दलचा संकोच होणार दूर, #KahoEMIKoHaan

Home Credit India ची संगीतमय मोहिम! कर्जाबद्दलचा संकोच होणार दूर, #KahoEMIKoHaan

Feb 26, 2026 | 05:26 PM
UN मध्ये जयशंकर कडाडले! मानवाधिकाराच्या नावाखाली राजकारण करणाऱ्यांना फटकारले; दहशतवादावर प्रहार

UN मध्ये जयशंकर कडाडले! मानवाधिकाराच्या नावाखाली राजकारण करणाऱ्यांना फटकारले; दहशतवादावर प्रहार

Feb 26, 2026 | 05:20 PM
मॅडनेसची धमाकेदार सुरुवात! ‘भूत बंगला’च्या पहिल्या गाण्याने पेटवली कॉमेडीची आग

मॅडनेसची धमाकेदार सुरुवात! ‘भूत बंगला’च्या पहिल्या गाण्याने पेटवली कॉमेडीची आग

Feb 26, 2026 | 05:13 PM
Hingoli News : ‘गाव तेथे ग्रंथालय’ हा आदेश केवळ कागदावरच; ग्रंथपालांचे वेतन मजुरापेक्षाही कमी

Hingoli News : ‘गाव तेथे ग्रंथालय’ हा आदेश केवळ कागदावरच; ग्रंथपालांचे वेतन मजुरापेक्षाही कमी

Feb 26, 2026 | 05:11 PM
Maharashtra Politics: टिपू सुलतानवरून CM फडणवीस आक्रमक; म्हणाले, “… अपमान सहन करणार नाही”

Maharashtra Politics: टिपू सुलतानवरून CM फडणवीस आक्रमक; म्हणाले, “… अपमान सहन करणार नाही”

Feb 26, 2026 | 05:05 PM
महागाई भत्ता नाही की कामगारांना पेन्शन नाही; स्कीमवर्कच्या नावाखाली कामगारांचे शोषण होत असल्याचा गंभीरआरोप

महागाई भत्ता नाही की कामगारांना पेन्शन नाही; स्कीमवर्कच्या नावाखाली कामगारांचे शोषण होत असल्याचा गंभीरआरोप

Feb 26, 2026 | 05:00 PM
SA vs WI Live Score Update: शेफर्ड-होल्डरच्या फटकेबाजीने वेस्ट इंडिज सावरले, दक्षिण आफ्रिकेला विजयासाठी १७७ धावांची गरज

SA vs WI Live Score Update: शेफर्ड-होल्डरच्या फटकेबाजीने वेस्ट इंडिज सावरले, दक्षिण आफ्रिकेला विजयासाठी १७७ धावांची गरज

Feb 26, 2026 | 04:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Feb 26, 2026 | 03:36 PM
Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Feb 26, 2026 | 03:33 PM
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM