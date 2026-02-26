Home Credit India ची संगीतमय मोहिम! कर्जाबद्दलचा संकोच होणार दूर, #KahoEMIKoHaan

Home Credit India या आघाडीच्या ग्राहक वित्तपुरवठा कंपनीने होळीच्या पार्श्वभूमीवर #KahoEMIKoHaan ही नवी संगीतमय ब्रँड मोहिम लाँच केली आहे. #ZindagiHit या तत्त्वावर आधारित ही मोहीम भारतीयांच्या कर्जाबद्दलच्या संकोचपूर्ण मानसिकतेत बदल घडवून आत्मविश्वासाने आर्थिक निर्णय घेण्यास प्रेरित करण्याचा प्रयत्न करते.
भारतात होळी हा रंग, उत्साह आणि मुक्तपणे आनंद साजरा करण्याचा सण आहे. मात्र, आर्थिक निर्णयांच्या बाबतीत अनेक जण अजूनही घाबरट किंवा साशंक असतात. याच भावनेला स्पर्श करत ही मोहीम कर्जाला ओझे म्हणून न पाहता, स्वप्ने पूर्ण करण्याचे साधन म्हणून स्वीकारण्याचा संदेश देते.
या मोहिमेचे कथानक अत्यंत वास्तववादी आहे. रोजच्या जीवनातील आर्थिक अडचणींमुळे थांबलेली स्वप्ने यात दाखवण्यात आली आहेत. जुन्या स्कूटरवर चालणारा युवक, फोन हँग झाल्याने निराश झालेली तरुणी, कॉलेज फी भरताना थांबलेले भाऊ-बहीण, तसेच डायनिंग टेबल खरेदीचा विचार सोडणारे नवविवाहित जोडपे—अशा अनेक प्रसंगांतून संकोच आणि मर्यादा स्पष्ट होतात.
मात्र, या सर्वांमध्ये एक बदल घडतो. होम क्रेडिटच्या अॅपवरील सोप्या प्रक्रियेमुळे किंवा नोटिफिकेशनमुळे त्यांच्या मनातील शंका दूर होतात आणि ते आत्मविश्वासाने निर्णय घेतात. परिणामी, नवीन फोन, स्कूटर, कॉलेज अॅडमिशन किंवा घरातील बदल अशा छोट्या-छोट्या गोष्टींमधून त्यांची स्वप्ने साकार होऊ लागतात.
जाहिरातीचा शेवट होळीच्या रंगीत उत्सवात होतो, जिथे सर्व पात्रं आनंदाने एकत्र येतात. यातून एक साधा पण प्रभावी संदेश दिला जातो—ईएमआयला ‘हो’ म्हणणे म्हणजे आपल्या प्रगतीला ‘हो’ म्हणणे.
कंपनीचे चीफ मार्केटिंग ऑफिसर आशिष तिवारी यांनी सांगितले की, “होळी हा स्वातंत्र्य आणि आनंदाचा सण आहे. आम्ही लोकांच्या आर्थिक निर्णयांमध्येही हा आत्मविश्वास आणू इच्छितो. #KahoEMIKoHaan द्वारे आम्ही कर्जाबाबत असलेली भीती कमी करून ते एक जबाबदार आणि स्मार्ट पर्याय म्हणून लोकांसमोर मांडत आहोत.”
ही मोहीम फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, X आणि लिंक्डइन यांसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर सुरू करण्यात आली आहे. देशभरातील ६२५ शहरांमध्ये आणि ५३ हजारांहून अधिक विक्री केंद्रांद्वारे कंपनीने २ कोटींपेक्षा जास्त ग्राहकांपर्यंत पोहोच साधली आहे.
उज्ज्वल ईएमआय कार्ड, ग्राहक वस्तू कर्ज, वैयक्तिक कर्ज, दुचाकी कर्ज आणि मालमत्तेवरील कर्ज अशा विविध सुविधांमधून कंपनी ग्राहकांना त्यांच्या तातडीच्या आणि दीर्घकालीन गरजा पूर्ण करण्यास मदत करत आहे. या मोहिमेद्वारे कर्जप्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक करण्याचा कंपनीचा उद्देश अधिक स्पष्ट झाला आहे.