Saudi Arabia Ban Poultry: अन्नसुरक्षेसाठी सौदी अरेबियाचे कठोर पाऊल; भारतासह 39 देशांवर पोल्ट्री आयात बंदी

Saudi Arabia Ban Poultry: सौदी अरेबियाच्या अन्न आणि औषध प्राधिकरणाने (SFDA) भारत आणि इतर 39 देशांमधून पोल्ट्री आणि टेबल अंडी आयात करण्यावर पूर्ण बंदी घातली आहे, तसेच 16 देशांमधील विशिष्ट प्रदेशांवर अंशतः निर्बंध लादले आहेत. यामुळे जागतिक बाजारात खळबळ उडाली असून हे पाऊल सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी आणि राज्यात अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी केलेल्या खबरदारीच्या उपायांचा एक भाग असल्याचे सौदी अरेबियाच्या SFDA ने स्पष्ट केले.
SFDA ने म्हटले आहे की हा निर्णय प्राण्यांच्या आजारांशी संबंधित जोखीम कमी करण्यासाठी आणि राज्यात प्रवेश करणाऱ्या अन्न उत्पादनांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी आहे. जागतिक आरोग्य विकास आणि साथीच्या बदलांना प्रतिसाद म्हणून प्रभावित देशांची यादी वेळोवेळी अद्यतनित केली जाईल.
अरबी दैनिक ओकाझने दिलेल्या माहितीनुसार, 2004 पासून काही देश आयात निर्बंधाखाली आहेत, तर काही देश धोकादायक आणि आंतरराष्ट्रीय अहवालांनंतर, विशेषतः अत्यंत रोगजनक एव्हीयन इन्फ्लूएंझाच्या प्रादुर्भावाशी संबंधित गेल्या काही वर्षांत समाविष्ट केले गेले आहेत. SFDA ने नमूद केले की हे जागतिक रोग परिस्थितीचे सतत निरीक्षण दर्शवते.
अफगाणिस्तान, अझरबैजान, जर्मनी, इंडोनेशिया, इराण, बोस्निया आणि हर्जेगोविना, बल्गेरिया, बांगलादेश, तैवान, जिबूती, दक्षिण आफ्रिका, चीन, इराक, घाना, पॅलेस्टाईन, व्हिएतनाम, कंबोडिया, कझाकस्तान, कॅमेरून, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, लाओस, लिबिया, म्यानमार, युनायटेड किंग्डम, इजिप्त, मेक्सिको, मंगोलिया, नेपाळ, नायजर, नायजेरिया, भारत, हाँगकाँग, जपान, बुर्किना फासो, सुदान, सर्बिया, स्लोव्हेनिया, कोट डी’आयव्हरी आणि मॉन्टेनेग्रो येथून आयात केलेल्या वस्तूंवर पूर्ण बंदी लागू आहे.
ऑस्ट्रेलिया, युनायटेड स्टेट्स, इटली, बेल्जियम, भूतान, पोलंड, टोगो, डेन्मार्क, रोमानिया, झिम्बाब्वे, फ्रान्स, फिलीपिन्स, कॅनडा, मलेशिया, ऑस्ट्रिया आणि काँगोचे लोकशाही प्रजासत्ताक या देशांमधील काही प्रांत किंवा शहरांवरही अंशतः निर्बंध लादण्यात आले आहेत. एसएफडीएने स्पष्ट केले की तात्पुरते उपाय पुरेसे उष्णता उपचार घेतलेल्या आणि मंजूर आरोग्य आणि सुरक्षा आवश्यकतांचे पालन करणाऱ्या पोल्ट्री उत्पादनांना लागू होत नाहीत.