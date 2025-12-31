Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

होमलेनची फ्रँचायझी विस्तार योजना वेगात! २२ टक्के महसूलवाढीसह ७५६ कोटी रुपयांची कामगिरी

होमलेनने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये २२ टक्के महसूलवाढीसह ७५६ कोटी रुपयांची कामगिरी नोंदवत लाभक्षमतेकडे वाटचाल केली आहे.

Updated On: Dec 31, 2025 | 06:35 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

भारतातील आघाडीचा एण्ड-टू-एण्ड होम इंटीरिअर्स सोल्युशन्स प्लॅटफॉर्म असलेल्या होमलेनने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये लाभक्षमतेकडे निर्णायक वाटचाल करत मजबूत कामगिरी नोंदवली आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये कंपनीचा महसूल २२ टक्क्यांनी वाढून ७५६ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला असून, चौथ्या तिमाहीत ईबीआयटीडीएमध्ये सकारात्मक वाढ नोंदवण्यात आली आहे. या कामगिरीच्या बळावर कंपनीने पुढील १२ महिन्यांत प्रमुख मेट्रो शहरांपलीकडे विस्तार करत १०० नवीन फ्रँचायझी-नेतृत्वित स्टोअर्स सुरू करण्याची योजना जाहीर केली आहे. होमलेनचे फ्रँचायझी नेटवर्क सध्या दोन मॉडेल्सअंतर्गत कार्यरत आहे. यामध्ये फ्रँचायझी-ओन्ड, कंपनी-ऑपरेटेड (एफओसीओ) आणि अलीकडेच सुरू करण्यात आलेले फ्रँचायझी-ओन्ड, फ्रँचायझी-ऑपरेटेड (एफओएफओ) मॉडेलचा समावेश आहे. २०२५ मध्ये कंपनीने देशभरातील ४० हून अधिक शहरांमध्ये आपली उपस्थिती वाढवत ५५ हजारांहून अधिक घरांची इंटीरिअर कामे पूर्ण केली आहेत. दररोज सरासरी ३० घरांमध्ये इन्स्टॉलेशनचे काम पूर्ण केले जात आहे.

Swiggy and Zomato Strike: नववर्षात ‘बंपर कमाई’! संपाच्या धास्तीने स्विगी आणि झोमॅटोचे डिलिव्हरी पार्टनर्ससाठी खास ‘गिफ्ट’

मुंबई, बेंगळुरू, दिल्ली-एनसीआर यांसारख्या प्रमुख महानगरांसह सिलगुडी, जयपूर, कोचीसारख्या उदयोन्मुख शहरांमध्येही फ्रँचायझी-नेतृत्वित मॉडेलद्वारे तंत्रज्ञान-संचालित आणि विश्वासार्ह इंटीरिअर सोल्युशन्स उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. कंपनीच्या मालकीच्या सॉफ्टवेअर प्रणाली आणि सक्षम पुरवठा साखळीमुळे वेळेत व दर्जेदार सेवा देणे शक्य झाले आहे.

होमलेनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सह-संस्थापक श्रीकांत अय्यर यांनी सांगितले की, २०२५ मधील प्रगतीमुळे कंपनीच्या पुढील विकासाचा मजबूत पाया घातला गेला आहे. फ्रँचायझी नेटवर्कचा विस्तार आणि ऑपरेशनल क्षमतेतील सुधारणा यामुळे देशभरातील अधिकाधिक घरमालकांपर्यंत तंत्रज्ञान-सक्षम इंटीरिअर सेवा पोहोचवता आल्या आहेत. २०२६ मध्ये प्रमुख शहरांसह द्वितीय व तृतीय श्रेणीतील बाजारपेठांवर विशेष लक्ष केंद्रीत केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कंपनीच्या एण्ड-टू-एण्ड डिझाइन-ते-उत्पादन दृष्टिकोनाचा केंद्रबिंदू म्हणजे एआय-संचालित ‘स्पेसक्राफ्ट’ हे डिझाइन व नियोजन प्लॅटफॉर्म. मशीन लर्निंग आणि ३डी व्हिज्युअलायझेशनच्या साहाय्याने अचूक किंमत अंदाज आणि जलद नियोजन शक्य होते. याशिवाय, १६० हून अधिक लॅमिनेट शेड्स, टायरॉक्स हार्डवेअर आणि हायड्रोगार्ड प्लस बोर्ड्ससारखी खाजगी लेबल उत्पादने कंपनीच्या नेटवर्कला बळकटी देतात.

Bharat Taxi App: आता Ola-Uber ला विसरा; कारण, केंद्र सरकार सुरू करणार आहे ‘ही’ टॅक्सी 

२०२५ मध्ये होमलेनने डिझाइनकॅफेचे संपादन करून बाजारातील आपली पकड अधिक मजबूत केली. आर्थिक वर्ष २०२४ मधील १२१.७ कोटी रुपयांच्या निव्वळ नुकसानीत घट करत ते आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ८० कोटी रुपयांपर्यंत आणण्यात यश मिळाले आहे. याशिवाय, ईबीआयटीडीए नुकसान १५ टक्क्यांवरून ९.९ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. कंपनीने २०२४ मध्ये २२५ कोटी रुपयांचे भांडवल उभारून दीर्घकालीन विकास योजनांना पाठबळ दिले आहे. २०२६ कडे वाटचाल करताना, मालमत्ता-केंद्रित फ्रँचायझी मॉडेल, तंत्रज्ञान-आधारित अंमलबजावणी आणि वेळेत वितरण या त्रिसूत्रीवर आधारित धोरण राबवत होमलेन संपूर्ण वर्षात लाभक्षमता साध्य करण्याच्या दिशेने आत्मविश्वासाने पुढे जात आहे.

Web Title: Homelanes franchise expansion plan is moving at a rapid pace

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 31, 2025 | 06:35 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Jan 17, 2026 | 11:23 PM
फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

Jan 17, 2026 | 10:11 PM
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

Jan 17, 2026 | 09:39 PM
Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Jan 17, 2026 | 09:29 PM
DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

Jan 17, 2026 | 09:25 PM
Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

Jan 17, 2026 | 09:15 PM
UPW vs MI WPL 2026 : अमेलिया केरचा WPL मध्ये करिश्मा! अशी कामगिरी करणारी ती जगातील पहिलीच खेळाडू; वाचा सविस्तर 

UPW vs MI WPL 2026 : अमेलिया केरचा WPL मध्ये करिश्मा! अशी कामगिरी करणारी ती जगातील पहिलीच खेळाडू; वाचा सविस्तर 

Jan 17, 2026 | 09:07 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM