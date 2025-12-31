Swiggy and Zomato Strike: नववर्षात ‘बंपर कमाई’! संपाच्या धास्तीने स्विगी आणि झोमॅटोचे डिलिव्हरी पार्टनर्ससाठी खास ‘गिफ्ट’

Swiggy and Zomato Strike: नवीन वर्षाच्या उत्सवादरम्यान, अन्न वितरण कंपन्या स्विगी आणि झोमॅटोने त्यांच्या डिलिव्हरी भागीदारांना महत्त्वाची बातमी दिली आहे. अलीकडेच, कमी वेतन आणि सुविधांच्या अभावामुळे कामगार संघटनेने 31 डिसेंबर रोजी संपाची घोषणा केली. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी आणि नवीन वर्षाच्या दिवशी ऑर्डरची उच्च मागणी पूर्ण करण्यासाठी, कंपन्यांनी भरीव प्रोत्साहनांची घोषणा केली आहे. या उपक्रमाचा उद्देश डिलिव्हरी भागीदारांचा राग कमी करणे आणि वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी अखंडित सेवा सुनिश्चित करणे आहे.
झोमॅटोने संध्याकाळी 6 ते 12 वाजेपर्यंत पीक अवर्समध्ये त्यांच्या डिलिव्हरी भागीदारांसाठी एक विशेष पेमेंट योजना सादर केली आहे. या कालावधीत कंपनी प्रति ऑर्डर 120 ते 150 देईल, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढले आहे. शिवाय, ऑर्डर उपलब्धतेनुसार, प्लॅटफॉर्मने दररोज ३,००० पर्यंत कमाईची आशादायक क्षमता देखील निर्माण केली आहे.
डिलिव्हरी भागीदारांना दिलासा देण्यासाठी, कंपन्यांनी ऑर्डर रद्द करणे किंवा नाकारणे यासाठी सर्व दंड शुल्क माफ केले आहेत. यामुळे अनियमित ऑर्डर प्रवाहाच्या काळात भागीदारांना होणाऱ्या आर्थिक नुकसानाची भीती पूर्णपणे दूर होईल, ज्यामुळे त्यांना कोणत्याही ताणाशिवाय काम करता येईल. भागीदारांशी चांगले समन्वय साधण्यासाठी आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
सामाजिक सुरक्षा, चांगल्या कामाच्या परिस्थिती आणि पगारवाढीच्या मागणीसाठी डिलिव्हरी कामगार संघटनेने २५ आणि ३१ डिसेंबर रोजी संप पुकारला होता. २५ डिसेंबर रोजी झालेल्या लाक्षणिक संपामुळे अनेक क्षेत्रातील सेवांवर परिणाम झाला आणि कंपन्यांनी या आधारावर हा निर्णय घेतला आहे. युनियन मूलभूत बदलांच्या मागणीवर ठाम असताना, वाढीव प्रोत्साहनांमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना कामावर परतण्यास प्रोत्साहन मिळू शकते.
केवळ अन्न वितरणच नाही तर झेप्टो सारख्या जलद वाणिज्य कंपन्यांनी देखील वर्षाच्या अखेरीस वाढत्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून प्रोत्साहन वाढवले आहे. संपाची शक्यता लक्षात घेता, या कंपन्या ग्राहकांना वेळेवर वस्तू पोहोचवण्यासाठी अतिरिक्त बजेट खर्च करत आहेत. या स्पर्धात्मक वातावरणात, सर्व प्लॅटफॉर्म नवीन वर्षात त्यांचे कामकाज विस्कळीत होऊ नये यासाठी प्रयत्नशील आहेत.