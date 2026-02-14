Ek Din New Poster: व्हॅलेंटाईन डे निमित्त‘एक दिन’चा पोस्टर रिलीज, जुनैद खान आणि Sai Pallavi एकत्र झळकले

व्हॅलेंटाईन डेच्या निमित्ताने, निर्मात्यांनी आमिर खानचा मुलगा जुनैद खानच्या आगामी चित्रपट “एक दिन” चे नवीन पोस्टर शेअर केले आहे. या चित्रपटात जुनैद खानसोबत साई पल्लवी मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. पोस्टरमध्ये दोन्ही स्टार दिसत आहेत. चला जाणून घेऊया पोस्टरमध्ये काय खास आहे.
या चित्रपटातून आमिर खान आणि मन्सूर खान ही दिग्गज जोडी पुन्हा एकत्र आली आहे. यापूर्वी त्यांनी ‘कयामत से कयामत तक’, ‘जो जीता वही सिकंदर’ आणि ‘जाने तू… या जाने ना’सारख्या कल्ट क्लासिक चित्रपटांची निर्मिती केली आहे.आमिर खान आणि मन्सूर खान या सुपरहिट जोडीने प्रेक्षकांना अनेक अविस्मरणीय प्रेमकथा दिल्या आहेत. आता ते पुन्हा एकदा एक कोमल, साधी आणि भावनांनी ओथंबलेली लव्ह स्टोरी घेऊन येत आहेत. जुनैद खान आणि साई पल्लवी यांच्या मुख्य भूमिका असलेला ‘एक दिन’ हा चित्रपट नात्यांमधील निरागसपणा आणि प्रेमाची साजरी करणारी कथा मांडणार आहे.
टीझर रिलीज झाल्यानंतर प्रेक्षकांना या जादुई प्रेमकथेची एक झलक पाहायला मिळाली. जुनैद खानचा निरागस आणि थोडासा लाजरा अंदाज साई पल्लवीच्या साधेपणाशी आणि नैसर्गिक मोहकतेशी उत्तम जुळून आला आहे. त्यामुळे या नव्या जोडीला मोठ्या पडद्यावर पाहण्यासाठी चाहत्यांची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.
व्हॅलेंटाईन डेच्या खास निमित्ताने ‘एक दिन’चा नवा पोस्टर शेअर करण्यात आला आहे. पोस्टरमध्ये एक शांत सुपरमार्केटमधील सुंदर क्षण दाखवण्यात आला आहे. जुनैद आणि साई एकमेकांसमोर उभे आहेत आणि साईच्या हातात मेणबत्ती लावलेला मफिन आहे. हा छोटासा पण हृदयाला स्पर्श करणारा क्षण चित्रपटातील गोड आणि हळुवार प्रेमकथेची झलक देतो.
सुनील पांडे दिग्दर्शित ‘एक दिन’ आमिर खानचे प्रॉडक्शन हाऊस आणि मन्सूर खान यांनी संयुक्तपणे तयार केला आहे. ‘जाने तू या जाने ना’ नंतर आमिर खान आणि मन्सूर खान ही सुपरहिट जोडी पुन्हा एकत्र आली आहे. “कयामत से कयामत तक,” “जो जीता वही सिकंदर,” “अकेले हम अकेले तुम,” आणि “जाने तू… या जाने ना” यासह त्यांनी अनेक हिट चित्रपटांची निर्मिती केली आहे. चित्रपटाचा टीझर आधीच प्रदर्शित झाला आहे. यात जुनैद खानचा गोंडस अनाड़ीपणा आणि लाजाळूपणा दाखवण्यात आला आहे, तर साई पल्लवीची व्यक्तिरेखा खूपच शांत आहे. प्रेक्षक या चित्रपटाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. हा चित्रपट १ मे रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे.
