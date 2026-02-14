हा व्यवसाय कधीही मंदावणार नाही; 365 दिवस होणार बक्कळ कमाई, ई-कॉमर्स युगाचा सर्वात मोठा हिट Business...

व्यवसाय जगात एक साधा नियम आहे. जो व्यवसाय कधीही पैसे गमावत नाही तो कधीही पैसे गमावणार नाही. आजच्या युगात, जेव्हा आपण सकाळच्या चहापासून ते रात्रीच्या जेवणापर्यंत सर्वकाही ऑनलाइन ऑर्डर करतो, तेव्हा एक व्यवसाय असा आहे जो शांतपणे अब्जावधींची उलाढाल करत आहे. तो म्हणजे कार्डबोर्ड बॉक्स उत्पादन व्यवसाय. ई-कॉमर्सच्या या युगात, हा व्यवसाय पॅकेजिंगसाठी “सोन्याचे अंडे” म्हणून सिद्ध होत आहे. मोठे असो वा लहान, पॅकेजिंगसाठी कार्डबोर्ड बॉक्स आवश्यक आहेत. म्हणूनच कार्डबोर्ड व्यवसाय हा अत्यंत फायदेशीर व्यवसाय बनला आहे.
Amazon, Flipkart आणि Blinkit सारख्या कंपन्यांच्या यशाने कार्डबोर्ड उद्योगात बदल घडवून आणला आहे. प्लास्टिकवरील वाढती बंदी आणि पर्यावरणपूरक पॅकेजिंगची मागणी यामुळे या व्यवसायाला चालना मिळाली आहे, ज्यामुळे वर्षातील ३६५ दिवस मागणी स्थिर राहते. हा एक कालातीत व्यवसाय आहे ज्याची चमक येत्या दशकात कमी होणार नाही. अर्थात, कार्डबोर्ड बॉक्स बनवण्याचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे लागतील. कारण कार्डबोर्ड बॉक्स बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मशीन महाग असतात.
कार्डबोर्ड बॉक्स बनवण्याचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी, तुम्हाला यंत्रसामग्री खरेदी करावी लागेल. सुरुवातीची गुंतवणूक तुम्ही ज्या प्लांटची स्थापना करू इच्छिता त्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल.
जर तुम्हाला मोठ्या प्रमाणात आणि प्रीमियम फिनिशिंगसह सुरुवात करायची असेल, तर तुम्हाला किमान ₹८० लाखांची गुंतवणूक लागेल. ऑटोमॅटिक मशीन्स सुमारे ४८ लाखांपासून सुरू होतात. त्यांना कमी श्रम आणि जलद उत्पादन गती लागते.
बजेटमध्ये सुरुवात करू इच्छिणारे ३५ लाखांमध्ये स्वतःचा प्लांट उभारू शकतात. इंडियामार्ट सारख्या वेबसाइटवर चांगल्या सेमी-ऑटोमॅटिक मशीन्स ८ लाख ते १५ लाखांच्या दरम्यान उपलब्ध आहेत. १५ लाख रुपयांची मशीन प्रति तास अंदाजे ५० बॉक्स तयार करू शकते. तथापि, काही फिनिशिंग कामांसाठी तुम्हाला मनुष्यबळाची आवश्यकता असेल.
तुम्हाला कच्चा क्राफ्ट पेपर, प्लाय कोरुगेटेड बोर्ड आणि रिसायकल केलेले कार्डबोर्ड लागेल. कच्च्या क्राफ्ट पेपरची किंमत सरासरी २२,००० ते ३०,००० प्रति टन, ३-प्लाय कोरुगेटेड बोर्ड ३५,००० ते ४५,००० प्रति टन आणि रिसायकल केलेले कार्डबोर्ड (स्क्रॅप) ₹८ ते १५ प्रति किलोग्रॅम आहे. एका मानक ३-प्लाय, न छापलेल्या बॉक्सची किंमत ६ ते १५ आहे. अधिक मजबूत ५-प्लाय, हेवी-ड्युटी बॉक्सची किंमत १२ ते ३० आहे आणि रंगीत ब्रँडिंग किंवा कस्टम प्रिंटिंग असलेल्या बॉक्सची किंमत १८ ते ६० आहे.
आवश्यक जागा निर्दिष्ट करताना, प्लांट उभारण्यासाठी आणि तयार वस्तू साठवण्यासाठी तुम्हाला किमान ५,००० चौरस फूट जागा लागेल. प्लांट शहरातील गोंगाट किंवा गर्दीच्या ठिकाणांपासून दूर असल्याची खात्री करा, जेणेकरून वाहनांमध्ये वस्तू लोड करणे आणि उतरवणे सोपे होईल.
या व्यवसायातील नफ्याचे नफा तुमच्या मार्केटिंग आणि क्लायंट नेटवर्कवर अवलंबून असतात. ई-कॉमर्स कंपन्यांव्यतिरिक्त, स्थानिक मिठाई दुकाने, बूट उत्पादक, औषध कंपन्या आणि इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोअर्स हे संभाव्य ग्राहक आहेत. जर तुम्ही मजबूत क्लायंट बेस तयार करण्यात आणि कंपन्यांकडून थेट करार मिळवण्यात यशस्वी झालात, तर तुम्ही सुरुवातीच्या टप्प्यातही दरवर्षी ₹५ ते ₹१० लाख निव्वळ नफा सहज मिळवू शकता.