Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Business »
  • Money Making Tips Cardboard Box Manufacturing Start This Rs 10 Lakh Profit Business In Marathi

हा व्यवसाय कधीही मंदावणार नाही; 365 दिवस होणार बक्कळ कमाई, ई-कॉमर्स युगाचा सर्वात मोठा हिट Business…

जर तुमच्याकडे गुंतवणूक करण्यासाठी पुरेसे भांडवल असेल आणि तुम्ही शाश्वत व्यवसाय शोधत असाल, तर कार्डबोर्ड उत्पादन हा एक आशादायक पर्याय असू शकतो. कार्डबोर्ड बॉक्सची आजच गरज नाही, तर भविष्यातही मागणी राहील.

Updated On: Feb 14, 2026 | 04:58 PM
हा व्यवसाय कधीही मंदावणार नाही; 365 दिवस होणार बक्कळ कमाई, ई-कॉमर्स युगाचा सर्वात मोठा हिट Business...

हा व्यवसाय कधीही मंदावणार नाही; 365 दिवस होणार बक्कळ कमाई, ई-कॉमर्स युगाचा सर्वात मोठा हिट Business...

Follow Us:
Follow Us:

व्यवसाय जगात एक साधा नियम आहे. जो व्यवसाय कधीही पैसे गमावत नाही तो कधीही पैसे गमावणार नाही. आजच्या युगात, जेव्हा आपण सकाळच्या चहापासून ते रात्रीच्या जेवणापर्यंत सर्वकाही ऑनलाइन ऑर्डर करतो, तेव्हा एक व्यवसाय असा आहे जो शांतपणे अब्जावधींची उलाढाल करत आहे. तो म्हणजे कार्डबोर्ड बॉक्स उत्पादन व्यवसाय. ई-कॉमर्सच्या या युगात, हा व्यवसाय पॅकेजिंगसाठी “सोन्याचे अंडे” म्हणून सिद्ध होत आहे. मोठे असो वा लहान, पॅकेजिंगसाठी कार्डबोर्ड बॉक्स आवश्यक आहेत. म्हणूनच कार्डबोर्ड व्यवसाय हा अत्यंत फायदेशीर व्यवसाय बनला आहे.

Amazon, Flipkart आणि Blinkit सारख्या कंपन्यांच्या यशाने कार्डबोर्ड उद्योगात बदल घडवून आणला आहे. प्लास्टिकवरील वाढती बंदी आणि पर्यावरणपूरक पॅकेजिंगची मागणी यामुळे या व्यवसायाला चालना मिळाली आहे, ज्यामुळे वर्षातील ३६५ दिवस मागणी स्थिर राहते. हा एक कालातीत व्यवसाय आहे ज्याची चमक येत्या दशकात कमी होणार नाही. अर्थात, कार्डबोर्ड बॉक्स बनवण्याचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे लागतील. कारण कार्डबोर्ड बॉक्स बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मशीन महाग असतात.

भायखळ्यात नवे म्युझिअम! मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेला मूर्त रूप; उभारणीला गती

त्यासाठी किती खर्च येईल?

कार्डबोर्ड बॉक्स बनवण्याचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी, तुम्हाला यंत्रसामग्री खरेदी करावी लागेल. सुरुवातीची गुंतवणूक तुम्ही ज्या प्लांटची स्थापना करू इच्छिता त्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल.

ऑटोमॅटिक प्लांट (मोठ्या प्रमाणात व्यवसाय)

जर तुम्हाला मोठ्या प्रमाणात आणि प्रीमियम फिनिशिंगसह सुरुवात करायची असेल, तर तुम्हाला किमान ₹८० लाखांची गुंतवणूक लागेल. ऑटोमॅटिक मशीन्स सुमारे ४८ लाखांपासून सुरू होतात. त्यांना कमी श्रम आणि जलद उत्पादन गती लागते.

सेमी-ऑटोमॅटिक प्लांट (मध्यम प्रमाणात व्यवसाय)

बजेटमध्ये सुरुवात करू इच्छिणारे ३५ लाखांमध्ये स्वतःचा प्लांट उभारू शकतात. इंडियामार्ट सारख्या वेबसाइटवर चांगल्या सेमी-ऑटोमॅटिक मशीन्स ८ लाख ते १५ लाखांच्या दरम्यान उपलब्ध आहेत. १५ लाख रुपयांची मशीन प्रति तास अंदाजे ५० बॉक्स तयार करू शकते. तथापि, काही फिनिशिंग कामांसाठी तुम्हाला मनुष्यबळाची आवश्यकता असेल.

कच्चा माल

तुम्हाला कच्चा क्राफ्ट पेपर, प्लाय कोरुगेटेड बोर्ड आणि रिसायकल केलेले कार्डबोर्ड लागेल. कच्च्या क्राफ्ट पेपरची किंमत सरासरी २२,००० ते ३०,००० प्रति टन, ३-प्लाय कोरुगेटेड बोर्ड ३५,००० ते ४५,००० प्रति टन आणि रिसायकल केलेले कार्डबोर्ड (स्क्रॅप) ₹८ ते १५ प्रति किलोग्रॅम आहे. एका मानक ३-प्लाय, न छापलेल्या बॉक्सची किंमत ६ ते १५ आहे. अधिक मजबूत ५-प्लाय, हेवी-ड्युटी बॉक्सची किंमत १२ ते ३० आहे आणि रंगीत ब्रँडिंग किंवा कस्टम प्रिंटिंग असलेल्या बॉक्सची किंमत १८ ते ६० आहे.

आवश्यक जागा निर्दिष्ट करताना, प्लांट उभारण्यासाठी आणि तयार वस्तू साठवण्यासाठी तुम्हाला किमान ५,००० चौरस फूट जागा लागेल. प्लांट शहरातील गोंगाट किंवा गर्दीच्या ठिकाणांपासून दूर असल्याची खात्री करा, जेणेकरून वाहनांमध्ये वस्तू लोड करणे आणि उतरवणे सोपे होईल.

Multibagger Share : फक्त ३ पैशांच्या शेअरने १ लाखाचे केले १४ कोटी, तुमच्याकडे हा मल्टीबॅगर आहे का?

नफ्याचे गणित

या व्यवसायातील नफ्याचे नफा तुमच्या मार्केटिंग आणि क्लायंट नेटवर्कवर अवलंबून असतात. ई-कॉमर्स कंपन्यांव्यतिरिक्त, स्थानिक मिठाई दुकाने, बूट उत्पादक, औषध कंपन्या आणि इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोअर्स हे संभाव्य ग्राहक आहेत. जर तुम्ही मजबूत क्लायंट बेस तयार करण्यात आणि कंपन्यांकडून थेट करार मिळवण्यात यशस्वी झालात, तर तुम्ही सुरुवातीच्या टप्प्यातही दरवर्षी ₹५ ते ₹१० लाख निव्वळ नफा सहज मिळवू शकता.

 

Web Title: Money making tips cardboard box manufacturing start this rs 10 lakh profit business in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 14, 2026 | 04:58 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Multibagger Share : फक्त ३ पैशांच्या शेअरने १ लाखाचे केले १४ कोटी, तुमच्याकडे हा मल्टीबॅगर आहे का?
1

Multibagger Share : फक्त ३ पैशांच्या शेअरने १ लाखाचे केले १४ कोटी, तुमच्याकडे हा मल्टीबॅगर आहे का?

Arihant Academy ची मोठी झेप! तिसऱ्या तिमाहीत नफ्यात ६० टक्क्यांची वाढ; महसुलानेही गाठला टप्पा
2

Arihant Academy ची मोठी झेप! तिसऱ्या तिमाहीत नफ्यात ६० टक्क्यांची वाढ; महसुलानेही गाठला टप्पा

नवी मुंबईत Patel Engineering चा ऐतिहासिक पराक्रम! सिडकोच्या Water Tunnel प्रकल्पात राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित
3

नवी मुंबईत Patel Engineering चा ऐतिहासिक पराक्रम! सिडकोच्या Water Tunnel प्रकल्पात राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित

MSME Export Credit Scheme: निर्यातदारांना मोठा दिलासा! वाणिज्य मंत्रालयाची योजना भरून काढेल अमेरिकन शुल्काचा फटका?
4

MSME Export Credit Scheme: निर्यातदारांना मोठा दिलासा! वाणिज्य मंत्रालयाची योजना भरून काढेल अमेरिकन शुल्काचा फटका?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
हा व्यवसाय कधीही मंदावणार नाही; 365 दिवस होणार बक्कळ कमाई, ई-कॉमर्स युगाचा सर्वात मोठा हिट Business…

हा व्यवसाय कधीही मंदावणार नाही; 365 दिवस होणार बक्कळ कमाई, ई-कॉमर्स युगाचा सर्वात मोठा हिट Business…

Feb 14, 2026 | 04:58 PM
Bigg Boss Marathi 6: “सेल्सगर्ल सारखी दिसते…” हे काय बोलून गेला विशाल? रितेश भाऊंनी केली पोलखोल

Bigg Boss Marathi 6: “सेल्सगर्ल सारखी दिसते…” हे काय बोलून गेला विशाल? रितेश भाऊंनी केली पोलखोल

Feb 14, 2026 | 04:54 PM
स्लॅब कोसळण्याची घटना निकृष्ट बांधकामाचे उदाहरण, आता मुख्यमंत्र्यांनी…; हर्षवर्धन सपकाळांची मागणी

स्लॅब कोसळण्याची घटना निकृष्ट बांधकामाचे उदाहरण, आता मुख्यमंत्र्यांनी…; हर्षवर्धन सपकाळांची मागणी

Feb 14, 2026 | 04:52 PM
नाट्यसंगीत अन् नृत्याची पुणेकरांना मिळाली अनुभूती; दोन दिवसीय रंगला जयमाला शिलेदार जन्मशताब्दी महोत्सव

नाट्यसंगीत अन् नृत्याची पुणेकरांना मिळाली अनुभूती; दोन दिवसीय रंगला जयमाला शिलेदार जन्मशताब्दी महोत्सव

Feb 14, 2026 | 04:24 PM
”लग्जरी एयरबस हेलीकॉप्टर…”, व्हॅलेंटाईन डे निमित्त जॅकलिन फर्नांडिसाठी बॉयफ्रेंड सुकेशने लिहिलं पत्र व्हायरल

”लग्जरी एयरबस हेलीकॉप्टर…”, व्हॅलेंटाईन डे निमित्त जॅकलिन फर्नांडिसाठी बॉयफ्रेंड सुकेशने लिहिलं पत्र व्हायरल

Feb 14, 2026 | 04:21 PM
Praful Patel : राष्ट्रवादी अध्यक्षपदाची सूत्रे सुनेत्रा पवार स्वीकारणार, प्रफुल्ल पटेलांची घोषणा

Praful Patel : राष्ट्रवादी अध्यक्षपदाची सूत्रे सुनेत्रा पवार स्वीकारणार, प्रफुल्ल पटेलांची घोषणा

Feb 14, 2026 | 04:18 PM
चर्नी रोड -गिरगाव पुलाला विरोध करणाऱ्या सैफी हॉस्पिटल व्यवस्थापनाच्या विरोधात स्थानिकांचे आंदोलन

चर्नी रोड -गिरगाव पुलाला विरोध करणाऱ्या सैफी हॉस्पिटल व्यवस्थापनाच्या विरोधात स्थानिकांचे आंदोलन

Feb 14, 2026 | 04:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Feb 14, 2026 | 03:32 PM
CHIPLUN : कवी साहित्यिकांचा कसा आहे व्हॅलेंटाईन डे

CHIPLUN : कवी साहित्यिकांचा कसा आहे व्हॅलेंटाईन डे

Feb 14, 2026 | 03:28 PM
Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:15 PM
Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Feb 13, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:02 PM
Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Feb 13, 2026 | 07:53 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 07:38 PM