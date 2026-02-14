धक्कादायक! इंदापूरमध्ये तरुणाचे अपहरण; तब्बल 20 तास छळ केला अन्...

याबाबत सोहेल शेख (वय २९, रा. भरणेवाडी, अंथुर्णे, ता. इंदापूर) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, ८ फेब्रुवारी रोजी दुपारी अडीच वाजल्यापासून ९ फेब्रुवारी सकाळी ११ वाजेपर्यंत आरोपींनी त्यांना जबरदस्तीने चारचाकी वाहनात बसवून विविध ठिकाणी नेले. गलांडवाडी नं.१ येथील हॉटेल, इंदापूर येथील व्ही. पी. कॉलेज परिसर, बिजवडी येथील जंगल भाग तसेच गागरगाव हद्दीतील सोलापूर–पुणे महामार्ग परिसरात नेऊन लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
मोबाईल घेतला हिसकावून
“जिवंत सोडणार नाही,” अशी धमकी देत आरोपींनी फिर्यादीचा मोबाईल हिसकावून घेतला आणि ५० हजार रुपये रोख खंडणी उकळल्याचा आरोप आहे. या घटनेमुळे तालुक्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी साधू पवार, उमेश पवार, मारुती वाघमोडे, विशाल पवार आणि भैय्या पासगे यांच्याविरोधात अपहरण, मारहाण, जीवे मारण्याची धमकी व खंडणी उकळल्याचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पोलीस हवालदार साळवे यांनी गुन्ह्याची नोंद केली असून, पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक लेंडवे करीत आहेत.
शेतात काम करणाऱ्या महिलेवर हत्याराने हल्ला
तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथे शेतात काम करत असलेल्या महिलेवर दोन जणांनी धारदार हत्याराने हल्ला करून गंभीर जखमी केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. याप्रकरणी शिक्रापूर पोलीस स्टेशनमध्ये दोन अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोर्णिमा अनिल भुजबळ (वय ४० वर्षे, रा. तांबुळ ओढा, तळेगाव ढमढेरे, ता. शिरूर, जि. पुणे) या महिला शेतात एकट्या काम करत असताना कासारी–तळेगाव ढमढेरे रस्त्याने दोन जण दुचाकीवरून तेथे आले. त्यांनी दुचाकी रस्त्याच्या कडेला उभी करून अचानक पोर्णिमा भुजबळ यांच्या दिशेने धाव घेत धारदार हत्याराने त्यांच्या तोंडावर व डोक्यावर वार केले. या हल्ल्यात पोर्णिमा भुजबळ या गंभीर जखमी झाल्या.