Marathi Serial : ठरलं तर मग ! TRP मुळे मोठा बदल; स्टार प्रवाहवरील ‘या’ पाच मालिका आता नव्या वेळेत

येत्या 16 फ्रेब्रुवारीपासून स्टार प्रवाहवरील मालिकांच्या वेळेत बदल करण्यात आलेले आहेत. या पाच मालिका कोणत्या आणि त्यांची बदललेली वेळ काय हे जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 14, 2026 | 05:30 PM
गेल्या आठवड्यात मराठी मालिकांचा TRP समोर आला होता. आणि नेहमी प्रमाणे TRP मध्ये पहिल्या स्थानावर ठरलं तर मग मालिका कायम राहिली आहे. प्रसारित झाल्यापासून ते आतापर्यंत म्हणजे या तीन वर्षात मालिकेने प्रेक्षकांची मनं जिंकली. गेले तीन वर्ष सतत ही मालिका TRP च्या यादीत पहिल्या स्थानावर असते. म्हणूनचा आता TRP च्या दृष्टीकोनातून स्टार प्रवाह वाहिनीने मालिकांमध्य़े मोठे बदल केले आहेत. येत्या 16 फ्रेब्रुवारीपासून स्टार प्रवाहवरील मालिकांच्या वेळेत बदल करण्यात आलेले आहेत. या पाच मालिका कोणत्या आणि त्यांची बदललेली वेळ काय हे जाणून घेऊयात.

TRP जाहीर होताच स्टार प्रवाह वाहिनीने मोठा निर्णय घेतला आहे. ठरलं तर मग मालिका सोडल्यास बऱ्याच नव्या मालिका सध्या सुरु आहेत. अशातच आता मालिकांच्य़ा वेळेत बदल केला जात असून ठरलं तर मग ही मालिकी सोमवार ते शुक्रवार रोज पाऊण तास म्हणजे 8.45 ते 9.30 सुरु असणार आहे तर शनिवार आणि रविवार नेहमीच्या वेळेत 8.30 ते 9.00 या वेळेत राहणार आहे.

काही दिवसांपूर्वीच सुरु झालेली नशिबवान ही मालिका प्राईम टाईमच्या स्लॉटला होती मात्र मालिकेचा TRP गडगडला असल्याने या मालिकेची वेळ बदलून दुपारी 2.30 च्या वेळेत प्रसारित होणार आहे. या दोन मालिकांबरोबरच इतर नव्या मालिकांची वेळ देखील वाहिनीकडून बदलण्यात आलेली आहे. याबाबत स्टार प्रवाह वाहिनीने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली आहे.

स्टार प्रवाहच्या मालिका नव्या वेळेत
तू ही रे माझा मितवा ८:०० ते ८:४५ (सोम-शुक्र) आणि ८ ते ८:३० (शनि-रवि)
ठरलं तर मग – ८:४५ ते ९:३० (सोम-शुक्र) आणि ८:३० ते ९:०० (शनि-रवि)
नशीबवान – दुपारी २:३० वाजता
तुझ्या सोबतीने – रात्री ९:३० वाजता
वचन दिले तू मला रात्री १० वाजता प्रसारित होण्याची शक्यता

आता या पाच मालिकांच्या बदललेल्या वेळेमुळे याचा नेमका काय परिणाम होणार प्रेक्षकांची पसंती बदलणार का ? हे पाहणं आता महत्वाचं ठरणार आहे.

मालिकाविश्वात प्रथमच ‘शिवजयंती विशेष, शिवजयंतीनिमित्त रायगडावर ‘कमळीची’ अभ्यास सहल

 

