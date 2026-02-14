Marathi Serial : ठरलं तर मग ! TRP मुळे मोठा बदल; स्टार प्रवाहवरील ‘या’ पाच मालिका आता नव्या वेळेत

TRP जाहीर होताच स्टार प्रवाह वाहिनीने मोठा निर्णय घेतला आहे. ठरलं तर मग मालिका सोडल्यास बऱ्याच नव्या मालिका सध्या सुरु आहेत. अशातच आता मालिकांच्य़ा वेळेत बदल केला जात असून ठरलं तर मग ही मालिकी सोमवार ते शुक्रवार रोज पाऊण तास म्हणजे 8.45 ते 9.30 सुरु असणार आहे तर शनिवार आणि रविवार नेहमीच्या वेळेत 8.30 ते 9.00 या वेळेत राहणार आहे.
काही दिवसांपूर्वीच सुरु झालेली नशिबवान ही मालिका प्राईम टाईमच्या स्लॉटला होती मात्र मालिकेचा TRP गडगडला असल्याने या मालिकेची वेळ बदलून दुपारी 2.30 च्या वेळेत प्रसारित होणार आहे. या दोन मालिकांबरोबरच इतर नव्या मालिकांची वेळ देखील वाहिनीकडून बदलण्यात आलेली आहे. याबाबत स्टार प्रवाह वाहिनीने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली आहे.
स्टार प्रवाहच्या मालिका नव्या वेळेत
तू ही रे माझा मितवा ८:०० ते ८:४५ (सोम-शुक्र) आणि ८ ते ८:३० (शनि-रवि)
ठरलं तर मग – ८:४५ ते ९:३० (सोम-शुक्र) आणि ८:३० ते ९:०० (शनि-रवि)
नशीबवान – दुपारी २:३० वाजता
तुझ्या सोबतीने – रात्री ९:३० वाजता
वचन दिले तू मला रात्री १० वाजता प्रसारित होण्याची शक्यता
आता या पाच मालिकांच्या बदललेल्या वेळेमुळे याचा नेमका काय परिणाम होणार प्रेक्षकांची पसंती बदलणार का ? हे पाहणं आता महत्वाचं ठरणार आहे.