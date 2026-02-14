Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Donald Trump चे ‘सिक्रेट’ शस्त्र, Discombobulator ठरणार डोकेदुखी; रशिया-चीनची उडणार भंबेरी

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलातील मादुरोविरुद्ध अमेरिकन सैन्याच्या कारवाईदरम्यान "डिस्कॉम्बोब्युलेटर" नावाचे गुप्त शस्त्र वापरल्याचा दावा केला असून तपशील उघड केला नाही

Updated On: Feb 14, 2026 | 05:20 PM
डोनाल्ड ट्रम्पची खेळी (फोटो सौजन्य - Instagram)

  • डोनाल्ड ट्रम्प यांचे गुप्त हत्यार 
  • डिसकॉम्बोबुलेटर नक्की काय आहे 
  • कोणते सिक्रेट हत्यार उडवणार चीन – रशियाची झोप 
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी पुन्हा एकदा एका गुप्त अमेरिकन शस्त्राबद्दल बढाई मारली. त्यांनी त्याला “डिस्कॉम्बोबुलेटर” म्हटले, म्हणजे असे काहीतरी जे एखाद्याला गोंधळात टाकते, त्रास देते, दिशाभूल करते किंवा मानसिकदृष्ट्या व्यत्यय आणते. ट्रम्प म्हणाले की याच तंत्रज्ञानाने जानेवारीमध्ये अमेरिकन लष्करी कारवाईदरम्यान व्हेनेझुएलाच्या संरक्षण प्रणाली अक्षम केल्या, ज्यामुळे रशियन आणि चिनी प्रणाली अकार्यक्षम झाल्या.

ट्रम्प यांनी गुप्त शस्त्र कधी उघड केले?

उत्तर कॅरोलिना येथील फोर्ट ब्रॅग लष्करी तळावर व्हेनेझुएलाचे नेते निकोलस मादुरो यांना पकडणाऱ्या विशेष दलांशी भेटताना त्यांनी हे विधान केले. ट्रम्प यांच्या टिप्पण्या पहिल्यांदाच या गुप्त उपकरणाचा सार्वजनिकपणे उल्लेख करण्यात आला आहे. “ते ‘डिस्कॉम्बोबुलेटर’ बद्दल देखील बोलले आहेत, कारण ते एकही गोळी झाडू शकत नव्हते. रशियन प्रणाली काम करत नव्हती, चिनी प्रणाली काम करत नव्हती. प्रत्येकजण ते का काम करत नव्हते हे शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. कदाचित एक दिवस तुम्हाला कळेल,” ट्रम्प म्हणाले. गेल्या आठवड्यात एका मुलाखतीत त्यांनी यावर थोडक्यात माहिती दिली आहे मात्र विस्तारीत काहीही सांगितलेले नाही. 

‘डिस्कॉम्बोबुलेटर’ म्हणजे काय?

ट्रम्प यांनी शस्त्राचे नाव दिले पण त्याबद्दल कोणतीही माहिती दिली नाही. त्यांनी सांगितले की त्यांना यावर चर्चा करण्याचा अधिकार नाही. काही अहवालांनुसार, ते पारंपारिक बॉम्ब किंवा क्षेपणास्त्र असल्याचे दिसत नाही, तर ते इलेक्ट्रॉनिक, सायबर किंवा ऊर्जा-आधारित तंत्रज्ञानाचे संयोजन आहे जे शत्रूच्या रडार, संप्रेषण आणि संरक्षण प्रणालींना तात्पुरते अक्षम करते. हे शस्त्र इतके गुप्त असल्याने, त्याचा उद्देश अनुमानांपुरता मर्यादित आहे. ते अनेक घटकांनी सुसज्ज असल्याचे मानले जाते:

  • इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, जे रडार, संप्रेषण आणि क्षेपणास्त्र प्रणालींना ठप्प करते किंवा फ्राय करते
  • उच्च-शक्तीचे मायक्रोवेव्ह किंवा ध्वनिक शस्त्रे यासारखी निर्देशित ऊर्जा शस्त्रे, जी उपकरणे जास्त गरम करतात आणि अक्षम करतात आणि मानवांमध्ये गोंधळ, मळमळ किंवा डोकेदुखी निर्माण करतात
  • सायबर व्यत्यय आणि ध्वनिक दिशाभूल, जी ध्वनी लहरींसह प्रणाली हॅक किंवा व्यत्यय आणतात
व्हेनेझुएलाच्या ऑपरेशनमध्ये वापरले 

३ जानेवारी रोजी, अमेरिकेच्या विशेष दलांनी व्हेनेझुएलाची राजधानी कराकसमध्ये माजी राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीला ताब्यात घेण्यासाठी रात्रीच्या अंधारात हेलिकॉप्टरचा वापर केला. ट्रम्प म्हणाले की “डिस्कॉम्बोबुलेटर” या ऑपरेशनमध्ये शत्रूच्या संरक्षण प्रणालींना विस्कळीत करते, ज्यामुळे रशियन किंवा चिनी संरक्षण प्रणाली सक्रिय होण्यापासून रोखले जाते.

Published On: Feb 14, 2026 | 05:20 PM

Feb 14, 2026 | 05:20 PM
