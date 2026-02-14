Donald Trump चे ‘सिक्रेट’ शस्त्र, Discombobulator ठरणार डोकेदुखी; रशिया-चीनची उडणार भंबेरी

ट्रम्प यांनी गुप्त शस्त्र कधी उघड केले?
उत्तर कॅरोलिना येथील फोर्ट ब्रॅग लष्करी तळावर व्हेनेझुएलाचे नेते निकोलस मादुरो यांना पकडणाऱ्या विशेष दलांशी भेटताना त्यांनी हे विधान केले. ट्रम्प यांच्या टिप्पण्या पहिल्यांदाच या गुप्त उपकरणाचा सार्वजनिकपणे उल्लेख करण्यात आला आहे. “ते ‘डिस्कॉम्बोबुलेटर’ बद्दल देखील बोलले आहेत, कारण ते एकही गोळी झाडू शकत नव्हते. रशियन प्रणाली काम करत नव्हती, चिनी प्रणाली काम करत नव्हती. प्रत्येकजण ते का काम करत नव्हते हे शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. कदाचित एक दिवस तुम्हाला कळेल,” ट्रम्प म्हणाले. गेल्या आठवड्यात एका मुलाखतीत त्यांनी यावर थोडक्यात माहिती दिली आहे मात्र विस्तारीत काहीही सांगितलेले नाही.
Donald Trump वरुन पेटला वाद ; रागातून पोटच्या मुलीच्या छातीत थेट झाडली गोळी
‘डिस्कॉम्बोबुलेटर’ म्हणजे काय?
ट्रम्प यांनी शस्त्राचे नाव दिले पण त्याबद्दल कोणतीही माहिती दिली नाही. त्यांनी सांगितले की त्यांना यावर चर्चा करण्याचा अधिकार नाही. काही अहवालांनुसार, ते पारंपारिक बॉम्ब किंवा क्षेपणास्त्र असल्याचे दिसत नाही, तर ते इलेक्ट्रॉनिक, सायबर किंवा ऊर्जा-आधारित तंत्रज्ञानाचे संयोजन आहे जे शत्रूच्या रडार, संप्रेषण आणि संरक्षण प्रणालींना तात्पुरते अक्षम करते. हे शस्त्र इतके गुप्त असल्याने, त्याचा उद्देश अनुमानांपुरता मर्यादित आहे. ते अनेक घटकांनी सुसज्ज असल्याचे मानले जाते:
३ जानेवारी रोजी, अमेरिकेच्या विशेष दलांनी व्हेनेझुएलाची राजधानी कराकसमध्ये माजी राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीला ताब्यात घेण्यासाठी रात्रीच्या अंधारात हेलिकॉप्टरचा वापर केला. ट्रम्प म्हणाले की “डिस्कॉम्बोबुलेटर” या ऑपरेशनमध्ये शत्रूच्या संरक्षण प्रणालींना विस्कळीत करते, ज्यामुळे रशियन किंवा चिनी संरक्षण प्रणाली सक्रिय होण्यापासून रोखले जाते.
गाझा ते इराण…. Trump-Netanyahu यांच्यात तीन तास चर्चा; बंद दाराआड नेमकं काय घडलं?