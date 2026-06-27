Income Tax Return : सावधान! जुलैच्या या 3 तारखा तुमच्या खिशावर पडू शकतात भारी, वेळेत पूर्ण करा ही कामे

जुलै महिन्यातील पहिली प्रमुख कर-संबंधित अंतिम मुदत ७ जुलै, २०२६ आहे. ही तारीख अशा प्रकरणांना लागू होते जिथे एप्रिल-जून तिमाहीसाठी उद्गम कर (TDS) जमा करायचा आहे आणि तिमाही ठेवींना परवानगी आहे. याव्यतिरिक्त, जून २०२६ तिमाहीसाठी काही विहित फॉर्म आणि घोषणापत्रे अपलोड करण्याची ही अंतिम मुदत आहे. सरकारी कार्यालये, स्टॉक एक्सचेंज, अधिकृत डीलर्स, आयएफएससी युनिट्स आणि अनिवासी गुंतवणूकदारांसोबत व्यवहार करणाऱ्या संस्थांनी देखील त्यांचे रिपोर्टिंग वेळेवर पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
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जून महिन्यात कापलेल्या TDS च्या काही विशिष्ट श्रेणींसाठी ३० जुलै, २०२६ पर्यंत चलन-सह-स्टेटमेंट दाखल करणे अनिवार्य आहे. TDS कापणाऱ्या कंपन्या आणि संस्थांना सल्ला दिला जातो की, शेवटच्या क्षणी होणाऱ्या चुका किंवा विलंब टाळण्यासाठी त्यांनी आगाऊ त्यांच्या नोंदी तपासाव्यात.
जुलै महिन्यातील सर्वात मोठी कर भरण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै, २०२६ आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ (मूल्यांकन वर्ष २०२६-२७) साठीचे आयकर विवरणपत्र (ITR) या तारखेपर्यंत ITR-1 आणि ITR-2 फॉर्मद्वारे दाखल करणे आवश्यक आहे. जर एखादा करदाता या तारखेपर्यंत आपला आयटीआर दाखल करण्यात अयशस्वी ठरला, तर त्याला विलंब शुल्क, व्याज आणि काही प्रकरणांमध्ये, तोटा पुढे नेण्याचे (loss carryforward) फायदे गमवावे लागतील.
तज्ञांचे म्हणणे आहे की, शेवटच्या दिवसांमध्ये जास्त रहदारीमुळे किंवा आवश्यक कागदपत्रांच्या अभावामुळे आयकर पोर्टलवर अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे, आपला आयटीआर वेळेवर दाखल करणे चांगले आहे.
जुलै महिना कर आणि आर्थिक अनुपालनासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तुमचा टीडीएस भरणे, आवश्यक विवरणपत्रे दाखल करणे आणि तुमचा आयटीआर वेळेवर दाखल केल्याने तुम्ही केवळ दंड आणि व्याजापासून वाचणार नाही, तर तुम्हाला कोणत्याही चुका सुधारण्यासाठी पुरेसा वेळही मिळेल.
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