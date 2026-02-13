Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

India Retail Inflation: लसूण-कांदा-बटाट्याच्या किमती कोसळल्या; मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा

सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने नवीन ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) मालिकेअंतर्गत जानेवारी २०२६ साठी किरकोळ महागाई दर २.७५% वर जाहीर केला आहे. गृहनिर्माण आणि अन्नदरावर दबाव कमी झाला आहे.

Updated On: Feb 13, 2026 | 10:53 AM
India Retail Inflation: लसूण-कांदा-बटाट्याच्या किमती कोसळल्या; मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा

India Retail Inflation: लसूण-कांदा-बटाट्याच्या किमती कोसळल्या; मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • शहरी भागात किंचित जास्त महागाई
  • सीपीआय बास्केटमध्ये झाले मोठे बदल
  • जानेवारी २०२६ साठी किरकोळ महागाई दर २.७५%
 

India Retail Inflation: सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने नवीन ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) मालिकेअंतर्गत जानेवारी २०२६ साठी किरकोळ महागाई दर २.७५% वर जाहीर केला आहे. २०१२ ऐवजी २०२४ या आधार वर्षाचा वापर करून महागाईचे मूल्यांकन करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. ग्रामीण भागात महागाई २.७३% होती, तर शहरी भागात ती २.७७% वर थोडी जास्त होती, ज्यामुळे महागाई नियंत्रणात असल्याचे दिसून येते. अन्न आणि गृहनिर्माण महागाईवर जानेवारीच्या आकडेवारीनुसार, ग्राहक अन्न किंमत निर्देशांकाखाली अन्न महागाई राष्ट्रीय स्तरावर २.१३% होती. अन्न महागाई ग्रामीण भागात १.९६% आणि शहरी भागात २.४४% नोंदवली गेली. तसेच, गृहनिर्माण महागाई २.०५% होती, ग्रामीण भागात २.३९% आणि शहरी भागात १.९२% वाढ झाली. सध्या गृहनिर्माण आणि अन्नधान्याच्या किमतींवर कोणताही महत्त्वपूर्ण दबाव नाही.

RBI mis-selling rules: आरबीआयचा बँकांना दणका! चुकीची विक्री केली तर पूर्ण परतावा बंधनकारक

जानेवारी २०२६ च्या महागाईच्या आकडेवारीत स्वयंपाकघरातील अनेक आवश्यक वस्तूंच्या किमतीमध्ये लक्षणीय घट दिसून आली असली तरी. काही वस्तू आणि दागिन्यांच्या श्रेणीमध्ये तीव्र महागाई दिसून आली, लसूण, कांदे, बटाटे आणि तूर वासारख्या अन्नपदार्थांच्या किमती १५% ते ५३% पर्यंत घसरल्या, ज्यामुळे अन्न महागाईला दिलासा मिळाला.

नवीन सीपीआय मालिका देशाच्या वापराच्या पद्धती अद्यतनित करते. २०२३-२४ च्या घरगुती वापर सर्वेक्षणाच्या आधारे महागाई बास्केट आणि भार सुधारित करण्यात आले आहेत. अन्न आणि पेय पदार्थाचे वजन अंदाजे ३६.८% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे. तर गृहनिर्माण, सेवा आणि दळणवळण यासारख्या क्षेत्रांचा वाटा वाढविण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील घरभाडे, ऑनलाइन खरेदी, डिजिटल सेवा आणि नवीन उपभोग पद्धतींचा देखील समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामुळे महागाईच्या आकडेवारीला अधिक वास्तववादी चित्र मिळते.

Todays Gold-Silver Price: सोनं महागलं की स्वस्त झालं? दागिने खरेदीपूर्वी नक्की वाचा आजचे दर

नवीन सीपीआय मालिका आर्थिक बाजारपेठा, धोरणकर्ते आणि गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची आहे कारण चलनवाढ आता सध्याच्या वापराच्या पद्धतींवर आधारित मोजली जाईल. याचा बॉण्ड उत्पन्न, व्याजदर आणि गुंतवणूक निर्णयांवरही परिणाम होऊ शकतो. एकंदरीत, हा बदल भारताच्या बदलत्या आर्थिक वास्तवांना चांगल्या प्रकारे प्रतिबिंबित करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जाते. जरी चलनवाढ आरबीआयच्या ४१% लक्ष्यापेक्षा कमी असली तरी, नवीन मालिकेतील कोअर चलनवाढीचा वाढता वाटा पुढे जाणाऱ्या चलनविषयक धोरण निर्णयांवर परिणाम करू शकतो.

तज्ञांचा असा विश्वास आहे की नवीन मालिकेमुळे महागाईचे अधिक अचूक अंदाज मिळतील आणि व्याजदराच्या निर्णयांमध्ये स्पष्टता येईल. जानेवारी २०२६ च्या महागाईच्या आकडेवारीनुसार शहरांमध्ये जास्त किमतीचा दवाव दिसून आला, जिथे शहरी किरकोळ महागाई २.७७% होती, जी ग्रामीण महागाई २.७३% पेक्षा थोडी जास्त होती. विशेषतः, अन्न श्रेणीतील शहरी महागाई २.४४% नोंदवण्यात आली, जी ग्रामीण महागाईपेक्षा जास्त होती, हे दर्शवते की शहरी ग्राहकांना किमतींचा जास्त परिणाम झाला.

Web Title: Inflation at 275 first figures of new cpi series released

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 13, 2026 | 10:53 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
India Retail Inflation: लसूण-कांदा-बटाट्याच्या किमती कोसळल्या; मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा

India Retail Inflation: लसूण-कांदा-बटाट्याच्या किमती कोसळल्या; मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा

Feb 13, 2026 | 10:53 AM
Honor X6d: स्मार्टफोनचे बजेट सेगमेंट हादरले! पावरफुल बॅटरी आणि तगड्या प्रोसेसरसह नव्या डिव्हाईसची एंट्री, किंमत खिशाला परवडणारी

Honor X6d: स्मार्टफोनचे बजेट सेगमेंट हादरले! पावरफुल बॅटरी आणि तगड्या प्रोसेसरसह नव्या डिव्हाईसची एंट्री, किंमत खिशाला परवडणारी

Feb 13, 2026 | 10:34 AM
तुम्हाला माहिती आहे का? एकेकाळी 0 रुपयांच्या नोटाही छापल्या जात होत्या, कारण वाचून व्हाल आश्चर्यचकित; जाणून घ्या भन्नाट कथा

तुम्हाला माहिती आहे का? एकेकाळी 0 रुपयांच्या नोटाही छापल्या जात होत्या, कारण वाचून व्हाल आश्चर्यचकित; जाणून घ्या भन्नाट कथा

Feb 13, 2026 | 10:30 AM
Shani Shukra Surya Yuti: 120 वर्षानंतर शनि शुक्र आणि सूर्याची मीन राशीत होणार युती, या राशीच्या लोकांना होऊ शकते नुकसान

Shani Shukra Surya Yuti: 120 वर्षानंतर शनि शुक्र आणि सूर्याची मीन राशीत होणार युती, या राशीच्या लोकांना होऊ शकते नुकसान

Feb 13, 2026 | 10:30 AM
अखेर राजपाल यादव यांची सुटका? फेडली एवढी रक्कम; अभिनेत्याच्या वकिलांनी दिला संपूर्ण हिशोब

अखेर राजपाल यादव यांची सुटका? फेडली एवढी रक्कम; अभिनेत्याच्या वकिलांनी दिला संपूर्ण हिशोब

Feb 13, 2026 | 10:30 AM
Shambhuraj Desai News: आमची भूमिका ठरवणारा भाजप कोण? महायुतीत ठिणगी, शंभूराजे देसाईंनी सुनावले खडे बोल

Shambhuraj Desai News: आमची भूमिका ठरवणारा भाजप कोण? महायुतीत ठिणगी, शंभूराजे देसाईंनी सुनावले खडे बोल

Feb 13, 2026 | 10:18 AM
RBI mis-selling rules: आरबीआयचा बँकांना दणका! चुकीची विक्री केली तर पूर्ण परतावा बंधनकारक

RBI mis-selling rules: आरबीआयचा बँकांना दणका! चुकीची विक्री केली तर पूर्ण परतावा बंधनकारक

Feb 13, 2026 | 10:13 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM
Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Feb 12, 2026 | 07:48 PM
Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Feb 12, 2026 | 07:30 PM
Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Feb 12, 2026 | 07:23 PM
Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Feb 12, 2026 | 07:17 PM
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM
Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Feb 12, 2026 | 02:51 PM