Shani Shukra Surya Yuti: 120 वर्षानंतर शनि शुक्र आणि सूर्याची मीन राशीत होणार युती, या राशीच्या लोकांना होऊ शकते नुकसान

शनि, शुक्र आणि सूर्य हे तिन्ही प्रभावशाली ग्रह आहे. ज्यांचे एकत्र येणे क्वचितच दिसून येते. 15 मार्च रोजी शनि, शुक्र आणि सूर्य मीन राशीत एकत्र असतील. 29 मार्च 2025 ते 3 जून 2027 पर्यंत कर्माचा न्याय देणारा शनि मीन राशीत असेल. दरम्यान, 2 मार्च रोजी आनंदाचा ग्रह शुक्र मीन राशीत संक्रमण करणार आहे जिथे तो 26 मार्चपर्यंत राहील. दरम्यान, सूर्य देव 15 मार्च ते 15 जूनपर्यंत मीन राशीत राहील.
पंचांगानुसार, 15 मार्च रोजी सुमारे 120 वर्षांनंतर शनि, शुक्र आणि सूर्याची युती मीन राशीत होत आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार शनि, शुक्र आणि सूर्याची मीन राशीत 120 वर्षांनंतर होणारी युती काही राशीच्या लोकांसाठी शुभ राहणार नाही. कोणत्या राशीच्या लोकांना नुकसानाला सामोरे जावे लागू शकते ते जाणून घ्या
मीन राशीत शनि, शुक्र आणि सूर्याची युती मेष राशीच्या लोकांच्या जीवनात महत्त्वपूर्ण आणि नकारात्मक बदल घडवून आणेल. घाईघाईने निर्णय घेतल्यास नुकसान होण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, तुमच्या विरोधकांमुळे तुम्हाला डोकेदुखीचा त्रास होऊ शकतो. या काळात तुमच्या आहाराकडे दुर्लक्ष केल्याने गंभीर आजार होऊ शकतो. या काळात तुम्हाला नोकरी व्यवसायात अपेक्षित यश मिळेल.
मेष राशी व्यतिरिक्त मीन राशीत शनि, शुक्र आणि सूर्याची युतीदेखील कन्या राशीच्या लोकांसाठी अशुभ असेल. इच्छित करिअर यश न मिळाल्याने तुम्हाला त्रास होईल. याशिवाय, नकारात्मक विचारदेखील तुमच्यावर वर्चस्व गाजवतील. या काळात जुन्या गुंतवणुकीतून तुम्हाला आर्थिक फायदा होण्याची शक्यता कमी आहे. जर कुटुंबात कोणत्याही गोष्टीवरून तणाव सुरू असेल तर ते दूर होणार नाही. या काळात तुम्ही धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात सहभागी होऊ शकता.
120 वर्षांनंतर तयार होणारी शनि, शुक्र आणि सूर्याचा युती तूळ राशीच्या लोकांसाठी शुभ राहणार नाही. या महिन्यात तुम्हाला केवळ पैशाच्या कमतरतेचा त्रास होणार नाही तर मालमत्ता खरेदी-विक्रीमुळे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. कुटुंबात आनंदी वातावरणाचा अभाव मानसिक ताणतणावाचे कारण देखील ठरेल. तूळ राशीच्या लोकांना नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठी हा काळ सामान्य राहील.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: तीन महत्त्वाचे ग्रह एकाच राशीत एकत्र येणे याला युती म्हणतात. अशा वेळी त्यांच्या गुणधर्मांचा एकत्रित प्रभाव दिसतो.
Ans: दीर्घ कालावधीनंतर तीन प्रभावी ग्रह एकत्र येणे दुर्मिळ मानले जाते, त्यामुळे ज्योतिषशास्त्रात याला विशेष महत्त्व दिले जाते.
Ans: मेष, कन्या आणि तूळ राशीच्या लोकांना नुकसान होऊ शकते