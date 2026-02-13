Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Viral »
  • Did You Know Once Upon A Time 0 Rupee Notes Were Also Printed Know The Reason Behind It

तुम्हाला माहिती आहे का? एकेकाळी 0 रुपयांच्या नोटाही छापल्या जात होत्या, कारण वाचून व्हाल आश्चर्यचकित; जाणून घ्या भन्नाट कथा

0 Rupee Note : अनेकांना हे जाणून आश्चर्य वाटेल पण एक काळ होता जेव्हा देशात शून्य रुपयांचीही नोट छापली जात होती. ही नोट कोणत्या व्यवहारासाठी वापरली जात नव्हती तर भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचे काम करत होती.

Updated On: Feb 13, 2026 | 10:41 AM
तुम्हाला माहिती आहे का? एकेकाळी 0 रुपयांच्या नोटाही छापल्या जात होत्या, कारण वाचून व्हाल आश्चर्यचकित; जाणून घ्या भन्नाट कथा

(फोटो सौजन्य: Wikipedia)

Follow Us:
Follow Us:
  • रोजच्या जीवनात वापरल्या जाणाऱ्या नोटांविषयी अनेकांना फारशी माहिती ठाऊक नाही.
  • पूर्वीच्या काळी शून्य रुपयांच्या नोटाही छापल्या जात होत्या.
  • या नोटांचं काम जरा आगळंवेगळं होत जे ऐकून तुम्ही थक्क व्हाल.
आताच्या काळात कोणत्याही गोष्टीला इतके महत्त्व नाही जितके महत्त्व पैशाला आहे. लहान मुलापासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच पैशाची ताकद माहिती आहे. सध्याच्या काळात सर्वात लहान भारतीय चलन म्हटले तर ते एक रुपये आहे. याहून लहान चलन बाजारात उपलब्ध नाही. पण आज आम्ही तुम्हाला याविषयीचाच एक रंजक इतिहास सांगणार आहोत ज्याविषयी तुम्ही याआधी कधीच ऐकले नसेल. तुम्हाला आज १० रुपयांपासून ते २००० पर्यंतच्या अनेक नोटा मिळतील पण तुम्हाला माहिती आहे का? पूर्वीच्या काळी शून्य रुपयांचीही नोट तयार केली जात होती. आता आपल्याला प्रश्न पडला असेल की, ज्याला काही मोलच नाही त्या नोटीचा नेमका उपयोग तरी काय… तर चला मग याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया .

आजारी पत्नीला पाठीवर घेऊन पती पोहचला जग्गनाथ पुरी… युजर्स म्हणाले, “हेच काय ते खरं प्रेम”; Video Viral

आम्ही तुम्हाला सांगतो की भारतात एक काळ असा होता जेव्हा देशात शून्य रुपयांची नोट छापली जात होती. २००७ मध्ये शून्य रुपयांची नोट छापण्यात आली होती. ही नोट रिझर्व्ह बँकेने नाही तर एका स्वयंसेवी संस्थेने छापली होती. प्रत्यक्षात त्या स्वयंसेवी संस्थेचे नाव ‘फिफ्थ पिलर’ असे होते, जे चेन्नई, तामिळनाडू येथे होते. त्या स्वयंसेवी संस्थेने भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी मोहीम सुरू केली होती आणि त्या मोहिमेचा एक भाग म्हणून या शून्य रुपयांच्या नोटा छापण्यात आल्या. यामागील कारण असे होते की जर कोणत्याही अधिकाऱ्याने लाच मागितली तर त्याला ही शून्य रुपयांची नोट देण्यात यावी. या कारणास्तव, स्वयंसेवी संस्थेच्या सदस्यांनी अनेक ठिकाणी लोकांना या नोटा वाटल्या आणि त्यांना जागरूकही केले.

निसर्गानेही साजरा केला ‘व्हॅलेन्टाईन्स डे’, नॉर्वेच्या आकाशात दिसलं एक अद्भुत दृश्य… पाहून युजर्स घायाळ; Video Viral

शून्य रुपयांची ही नोट दिसायला कशी होती?

मागील काही वर्षांत देशातील अनेक नोटा बंद किंवा नवीन तयार करण्यात आल्या. आता त्या नोटांचा काही वापर होत नसला तरी त्यांचा आकार, रंग आपल्या लक्षात असेलच. पूर्वीची ५० रुपयांची नोट ज्याप्रकारे दिसत होती, अगदी तसेच या शून्य रुपयांच्या नोटेला तयार करण्यात आले होते. या नोटेवर शून्य रुपये लिहिले होते आणि त्यावर ‘भ्रष्टाचार संपवा’ असेही लिहिण्यात आले होते. नोटेच्या एका कोपऱ्यात ‘५वा स्तंभ’ लिहिलेला होता. सामान्य नोटेवर ‘मी धारकाची शपथ घेतो…’ अशी ओळ लिहिलेली असते, तर शून्य रुपयांच्या नोटेवर ‘मी न घेण्याची आणि न देण्याची शपथ घेतो’ असे लिहिलेले असते.

 

Web Title: Did you know once upon a time 0 rupee notes were also printed know the reason behind it

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 13, 2026 | 10:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

आजारी पत्नीला पाठीवर घेऊन पती पोहचला जग्गनाथ पुरी… युजर्स म्हणाले, “हेच काय ते खरं प्रेम”; Video Viral
1

आजारी पत्नीला पाठीवर घेऊन पती पोहचला जग्गनाथ पुरी… युजर्स म्हणाले, “हेच काय ते खरं प्रेम”; Video Viral

निसर्गानेही साजरा केला ‘व्हॅलेन्टाईन्स डे’, नॉर्वेच्या आकाशात दिसलं एक अद्भुत दृश्य… पाहून युजर्स घायाळ; Video Viral
2

निसर्गानेही साजरा केला ‘व्हॅलेन्टाईन्स डे’, नॉर्वेच्या आकाशात दिसलं एक अद्भुत दृश्य… पाहून युजर्स घायाळ; Video Viral

तुर्की संसदेत भयंकर गोंधळ! लाथा-बुक्क्यांसह नेत्यांमध्ये झाली हाणामारी, पण नक्की घडलं काय? Video Viral
3

तुर्की संसदेत भयंकर गोंधळ! लाथा-बुक्क्यांसह नेत्यांमध्ये झाली हाणामारी, पण नक्की घडलं काय? Video Viral

SUV बॉनेटवर टांगून ड्रायव्हरने व्यक्तीला फरफटत नेलं, भयाण दृश्ये पाहून युजर्स झाले अवाक्; बेंगळुरीतील घटनेचा Video Viral
4

SUV बॉनेटवर टांगून ड्रायव्हरने व्यक्तीला फरफटत नेलं, भयाण दृश्ये पाहून युजर्स झाले अवाक्; बेंगळुरीतील घटनेचा Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Honor X6d: स्मार्टफोनचे बजेट सेगमेंट हादरले! पावरफुल बॅटरी आणि तगड्या प्रोसेसरसह नव्या डिव्हाईसची एंट्री, किंमत खिशाला परवडणारी

Honor X6d: स्मार्टफोनचे बजेट सेगमेंट हादरले! पावरफुल बॅटरी आणि तगड्या प्रोसेसरसह नव्या डिव्हाईसची एंट्री, किंमत खिशाला परवडणारी

Feb 13, 2026 | 10:34 AM
तुम्हाला माहिती आहे का? एकेकाळी 0 रुपयांच्या नोटाही छापल्या जात होत्या, कारण वाचून व्हाल आश्चर्यचकित; जाणून घ्या भन्नाट कथा

तुम्हाला माहिती आहे का? एकेकाळी 0 रुपयांच्या नोटाही छापल्या जात होत्या, कारण वाचून व्हाल आश्चर्यचकित; जाणून घ्या भन्नाट कथा

Feb 13, 2026 | 10:30 AM
Shani Shukra Surya Yuti: 120 वर्षानंतर शनि शुक्र आणि सूर्याची मीन राशीत होणार युती, या राशीच्या लोकांना होऊ शकते नुकसान

Shani Shukra Surya Yuti: 120 वर्षानंतर शनि शुक्र आणि सूर्याची मीन राशीत होणार युती, या राशीच्या लोकांना होऊ शकते नुकसान

Feb 13, 2026 | 10:30 AM
अखेर राजपाल यादव यांची सुटका? फेडली एवढी रक्कम; अभिनेत्याच्या वकिलांनी दिला संपूर्ण हिशोब

अखेर राजपाल यादव यांची सुटका? फेडली एवढी रक्कम; अभिनेत्याच्या वकिलांनी दिला संपूर्ण हिशोब

Feb 13, 2026 | 10:30 AM
Shambhuraj Desai News: आमची भूमिका ठरवणारा भाजप कोण? महायुतीत ठिणगी, शंभूराजे देसाईंनी सुनावले खडे बोल

Shambhuraj Desai News: आमची भूमिका ठरवणारा भाजप कोण? महायुतीत ठिणगी, शंभूराजे देसाईंनी सुनावले खडे बोल

Feb 13, 2026 | 10:18 AM
RBI mis-selling rules: आरबीआयचा बँकांना दणका! चुकीची विक्री केली तर पूर्ण परतावा बंधनकारक

RBI mis-selling rules: आरबीआयचा बँकांना दणका! चुकीची विक्री केली तर पूर्ण परतावा बंधनकारक

Feb 13, 2026 | 10:13 AM
T20 World Cup 2026 : टीम इंडियाने पाकिस्तानला हरवले तर 6 संघ सुपर 8 च्या शर्यतीतून जवळजवळ बाहेर

T20 World Cup 2026 : टीम इंडियाने पाकिस्तानला हरवले तर 6 संघ सुपर 8 च्या शर्यतीतून जवळजवळ बाहेर

Feb 13, 2026 | 10:10 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM
Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Feb 12, 2026 | 07:48 PM
Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Feb 12, 2026 | 07:30 PM
Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Feb 12, 2026 | 07:23 PM
Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Feb 12, 2026 | 07:17 PM
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM
Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Feb 12, 2026 | 02:51 PM