Honor X6d: स्मार्टफोनचे बजेट सेगमेंट हादरले! पावरफुल बॅटरी आणि तगड्या प्रोसेसरसह नव्या डिव्हाईसची एंट्री, किंमत खिशाला परवडणारी

Honor Smartphone Launched: टेक कंपनी Honor पुन्हा एकदा एका नव्या बजेट स्मार्टफोनसह इतर कंपन्यांची झोप उडवण्यासाठी सज्ज झाली आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या या नवीन डिव्हाईसमध्ये अनेक आकर्षक फीचर्स दिले आहेत.

Updated On: Feb 13, 2026 | 10:34 AM
  • UAE मध्ये Honor X6d स्मार्टफोन लाँच
  • Honor X6d मध्ये 6.75-इंच HD+ डिस्प्ले आणि मीडियाटेक डेमेन्सिटी 6300 प्रोसेसर
  • फोटोग्राफीसाठी Honor X6d मध्ये f/2.0 अपर्चरवाला 50-मेगापिक्सेलचा मुख्य रियर कॅमेरा
Honor ने UAE मध्ये कोणताही गाजावाजा न करता एक नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. हा स्मार्टफोन Honor X6d या नावाने लाँच केला आहे. कंपनीने या नवीन स्मार्टफोनच्या लाँचिंगसह बजेट 5G लाइनअपचा विस्तार केला आहे. गेल्यावर्षी कंपनीने चीनमध्ये लाँच केलेल्या Honor Play 60A सारखेच नवीन मॉडेल दुसऱ्या मार्केटमध्ये एंट्री-लेवल स्पेसिफिकेशन्ससह लाँच केले होते. आता कंपनीने पुन्हा एकदा बजेट सेगमेंटमध्ये एक नवीन स्मार्टफोन मॉडेल लाँच केले आहेत. कंपनीने लाँच केलेल्या नवीन Honor X6d मध्ये 6.75-इंच HD+ डिस्प्ले, मीडियाटेक डेमेन्सिटी 6300 प्रोसेसर, 4GB रॅम आणि 50-मेगापिक्सेलचा रियर कॅमेरा आहे. या डिव्हाईसमध्ये 5,260mAh बॅटरी देखील देण्यात आली आहे. या नव्या स्मार्टफोनची किंमत आणि याचे फीचर्स सविस्तर जाणून घेऊया.

फोन एक, रंग अनेक! Realme च्या ‘या’ स्मार्टफोनचा नवा कलर व्हेरिअंट लाँच, यूजर्स झाले खूष… पावरफुल बॅटरीसह मिळणार हे फीचर्स

Honor X6d ची किंमत आणि उपलब्धता

ऑनलाइन रिटेलर Jumbo.ae वर लिस्टेड असलेल्या Honor X6d च्या 4GB + 256GB व्हेरिअंटची किंमत UAE मध्ये AED 509 म्हणजेच सुमारे 12,600 रुपये ठेवण्यात आली आहे. हा फोन मिडनाइट ब्लॅक आणि ओशन स्यान कलर ऑप्शनमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. कंपनीने अद्याप हा स्मार्टफोन कोणत्या इतर देशांमध्ये लाँच केला जाणार याची माहिती दिली नाही. (फोटो सौजन्य – YouTube) 

Honor X6d चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

Honor X6d मध्ये 6.75-इंच HD+ LCD स्क्रीन आहे. या लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनमध्ये 6nm ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डेमेन्सिटी 6300 चिपसेटसह 4GB रॅम आणि 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज देण्यात आले आहे. या स्मार्टफोनमध्ये एक्सपांडेबल स्टोरेज सपोर्ट उपलब्ध असेल की नाही, याबाबत अद्याप कंपनीने कोणतीही माहिती दिली नाही. हे डिव्हाईस अँड्रॉईड 15 मॅजिक ओएस 9 वर आधारित आहे.

फोटोग्राफीसाठी Honor X6d मध्ये f/2.0 अपर्चरवाला 50-मेगापिक्सेलचा मुख्य रियर कॅमेरा आहे, जो 30fps वर 1080p पर्यंत व्हिडीओ रिकॉर्डिंगला सपोर्ट करतो. स्मार्टफोनच्या फ्रंटला f/2.2 अपर्चरवाला 5-मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा देण्यात आला आहे. वेबसाइटवर वाय-फाय आणि ब्लूटूथ सारखी इतर चांगली वैशिष्ट्ये सूचीबद्ध नसली तरी, त्यापैकी बहुतेकांना सपोर्ट मिळेल असे गृहीत धरले जाऊ शकते.

Free Fire Max: गेममध्ये सुरु आहेत टॉप-क्लास ईव्हेंट्स… प्लेअर्सना मिळणार ईवो गन स्किन आणि आऊटफिट्ससह बरंच काही

Honor X6d मध्ये जाड बेजेल्स आहेत आणि समोरील बाजूला सेल्फी कॅमेऱ्यासाठी वॉटर ड्रॉप-स्टाइल नॉच आहे. मागील बाजूस वरच्या डाव्या कोपऱ्यात एक चौकोनी कॅमेरा मॉड्यूल आहे, ज्याच्या बाजूला दोन मोठे गोल कटआउट्स आणि एक LED फ्लॅश आहे, जो मॅट मागील पॅनेलच्या विरूद्ध चमकदार कॉन्ट्रास्ट प्रदान करतो. फोनच्या कडा देखील सपाट आहेत, उजव्या काठावर पॉवर आणि व्हॉल्यूम बटणे आहेत.

Published On: Feb 13, 2026 | 10:34 AM

