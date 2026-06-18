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लाखो भारतीयांच्या घराचा गाडा चालवतात या 10 कंपन्या; यादी पाहून थक्क व्हाल!

Updated On: Jun 18, 2026 | 03:03 PM IST
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सारांश

भारताच्या अर्थव्यवस्थेत खाजगी क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. टाटा समूह, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, एल अँड टी आणि महिंद्रा अँड महिंद्रा यांसारख्या मोठ्या भारतीय कंपन्या लाखो लोकांना थेट रोजगार उपलब्ध करून देतात.

Largest Employers in India

Largest Employers in India

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विस्तार
  • टाटा समूहात सुमारे 7.5 लाख कर्मचारी कार्यरत आहेत.
  • इन्फोसिस, रिलायन्स, विप्रो, एचसीएल यांसारख्या कंपन्या लाखो लोकांना रोजगार देतात.
  • या कंपन्या केवळ थेटच नव्हे तर अप्रत्यक्ष रोजगारही मोठ्या प्रमाणात निर्माण करतात.
  • पुरवठादार, वितरक, वाहतूक आणि पॅकेजिंग उद्योगांनाही याचा फायदा होतो.
  • भारताच्या आर्थिक विकासात खाजगी क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे.
  • लाखो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह या कंपन्यांमुळे चालतो.
  • रोजगारनिर्मितीमध्ये मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे.
भारताच्या आर्थिक विकासात खाजगी क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. टाटा समूह, रिलायन्स, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, एल अँड टी, महिंद्रा अँड महिंद्रा यांसारख्या मोठ्या भारतीय कंपन्या लाखो लोकांना थेट रोजगार उपलब्ध करून देतात. याशिवाय, या कंपन्यांशी संबंधित पुरवठादार, वितरक, वाहतूक सेवा, पॅकेजिंग उद्योग आणि इतर अनेक पूरक व्यवसायांनाही रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात.कुठल्याही देशाची प्रगती त्या त्या देशाच्या आर्थिक गोष्टीशी निगडित असते त्यामुळे देशांची प्रगती पुढे होणारा विकास सर्वच गोष्टी एकमेकांना पूरक असतात.

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देशात रोजगार आणि रॊजगारच्या संधी उपलब्ध करून देतात.संबंधित पुरवठादार, वितरक, वाहतूक सेवा, पॅकेजिंग उद्योग आणि इतर अनेक पूरक व्यवसायांनाही रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात. या रोजगाराच्या संधी फक्त कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य घडवतं नसतात तर संपूर्ण उद्योग साखळीला फायदा होतो. आणि संपूर्ण उद्योग साखळीला फायदा होतो.

आपण एक तख्ता पाहू ज्या खासगी कंपन्या आहेत ज्या मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करतात.तथापि, रोजगारासंबंधी आकडेवारी वेळोवेळी बदलत असते त्यामुळे कोणत्याही कंपनीच्या कर्मचारी संख्येबाबत किंवा सरकारी व खाजगी क्षेत्रातील रोजगाराच्या तुलनेबाबत अधिकृत स्रोतांची पडताळणी करणे आवश्यक आहे.

देशाच्या प्रगती साठी दोन्ही संघटना काम करतात खासगी असो वा सार्वजनिक त्यांचा वाटा फार महत्वाचा असतो.नवीन गुंतवणूक, नवकल्पना आणि रोजगार निर्माण करतात, तर सार्वजनिक क्षेत्र मूलभूत सुविधा, प्रशासन आणि सामाजिक सेवांची जबाबदारी पार पाडते.भारताला भविष्यात अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी मोठ्या कंपन्यांसोबतच स्टार्टअप्स, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) यांचीही गरज आहे. रोजगारनिर्मिती हा आर्थिक विकासाचा महत्त्वाचा पाया आहे आणि त्यासाठी सर्व क्षेत्रांनी एकत्रितपणे योगदान देणे आवश्यक आहे.

तक्ता- खासगी कंपन्या ज्या रोजगार निर्मिती करतात

कंपनी दिलेला आकडा स्थिती
टाटा समूह 7,50,000 साधारणपणे बरोबर. टाटा समूहाच्या विविध कंपन्यांमध्ये 7 लाखांहून अधिक कर्मचारी असल्याचे अलीकडील अहवाल दर्शवतात.
L&T 3,38,000 पडताळणी आवश्यक. हा आकडा समूहातील सर्व कंपन्यांचा असू शकतो.
Infosys 2,60,000 जुना आकडा. मार्च 2026 मध्ये Infosys कडे सुमारे 3,28,594 कर्मचारी होते.
Mahindra & Mahindra 2,60,000 संशयास्पद. समूह आणि संबंधित कंपन्या धरूनच हा आकडा असू शकतो.
Reliance Industries 2,36,000 साधारणपणे वास्तवाच्या जवळ असण्याची शक्यता.
Wipro 2,10,000 जुना आकडा असू शकतो. अलीकडील वर्षांत कर्मचारी संख्या कमी-जास्त झाली आहे
HCL 1,67,000 जुना आकडा. FY25 मध्ये HCLTech ची कर्मचारी संख्या 2,23,420 होती.
HDFC Bank 1,20,000 साधारणपणे वास्तववादी आकडा.
ICICI Bank 97,000 वास्तववादी आकडा.
TVS Group 60,000 साधारणपणे वास्तववादी आकडा.

खालील कर्मचारी संख्या विविध सार्वजनिक अहवाल, वार्षिक अहवाल आणि उद्योग स्रोतांवर आधारित असून त्या कालानुसार बदलू शकतात. त्यामुळे संबंधित कंपन्यांच्या ताज्या वार्षिक अहवालांमधील आकडे अंतिम मानावेत.”

Web Title: Largest employers in india top companies by employee count select 91 more words to run humanizer

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Published On: Jun 18, 2026 | 02:50 PM

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