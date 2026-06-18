लाखो भारतीयांच्या घराचा गाडा चालवतात या 10 कंपन्या; यादी पाहून थक्क व्हाल!

गुंतवणूकदारांनो इथे लक्ष द्या… Share Market मध्ये होणार धमाका! Reliance आणतोय देशातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा IPO
देशात रोजगार आणि रॊजगारच्या संधी उपलब्ध करून देतात.संबंधित पुरवठादार, वितरक, वाहतूक सेवा, पॅकेजिंग उद्योग आणि इतर अनेक पूरक व्यवसायांनाही रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात. या रोजगाराच्या संधी फक्त कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य घडवतं नसतात तर संपूर्ण उद्योग साखळीला फायदा होतो. आणि संपूर्ण उद्योग साखळीला फायदा होतो.
आपण एक तख्ता पाहू ज्या खासगी कंपन्या आहेत ज्या मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करतात.तथापि, रोजगारासंबंधी आकडेवारी वेळोवेळी बदलत असते त्यामुळे कोणत्याही कंपनीच्या कर्मचारी संख्येबाबत किंवा सरकारी व खाजगी क्षेत्रातील रोजगाराच्या तुलनेबाबत अधिकृत स्रोतांची पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
देशाच्या प्रगती साठी दोन्ही संघटना काम करतात खासगी असो वा सार्वजनिक त्यांचा वाटा फार महत्वाचा असतो.नवीन गुंतवणूक, नवकल्पना आणि रोजगार निर्माण करतात, तर सार्वजनिक क्षेत्र मूलभूत सुविधा, प्रशासन आणि सामाजिक सेवांची जबाबदारी पार पाडते.भारताला भविष्यात अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी मोठ्या कंपन्यांसोबतच स्टार्टअप्स, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) यांचीही गरज आहे. रोजगारनिर्मिती हा आर्थिक विकासाचा महत्त्वाचा पाया आहे आणि त्यासाठी सर्व क्षेत्रांनी एकत्रितपणे योगदान देणे आवश्यक आहे.
|कंपनी
|दिलेला आकडा
|स्थिती
|टाटा समूह
|7,50,000
|साधारणपणे बरोबर. टाटा समूहाच्या विविध कंपन्यांमध्ये 7 लाखांहून अधिक कर्मचारी असल्याचे अलीकडील अहवाल दर्शवतात.
|L&T
|3,38,000
|पडताळणी आवश्यक. हा आकडा समूहातील सर्व कंपन्यांचा असू शकतो.
|Infosys
|2,60,000
|जुना आकडा. मार्च 2026 मध्ये Infosys कडे सुमारे 3,28,594 कर्मचारी होते.
|Mahindra & Mahindra
|2,60,000
|संशयास्पद. समूह आणि संबंधित कंपन्या धरूनच हा आकडा असू शकतो.
|Reliance Industries
|2,36,000
|साधारणपणे वास्तवाच्या जवळ असण्याची शक्यता.
|Wipro
|2,10,000
|जुना आकडा असू शकतो. अलीकडील वर्षांत कर्मचारी संख्या कमी-जास्त झाली आहे
|HCL
|1,67,000
|जुना आकडा. FY25 मध्ये HCLTech ची कर्मचारी संख्या 2,23,420 होती.
|HDFC Bank
|1,20,000
|साधारणपणे वास्तववादी आकडा.
|ICICI Bank
|97,000
|वास्तववादी आकडा.
|TVS Group
|60,000
|साधारणपणे वास्तववादी आकडा.
खालील कर्मचारी संख्या विविध सार्वजनिक अहवाल, वार्षिक अहवाल आणि उद्योग स्रोतांवर आधारित असून त्या कालानुसार बदलू शकतात. त्यामुळे संबंधित कंपन्यांच्या ताज्या वार्षिक अहवालांमधील आकडे अंतिम मानावेत.”