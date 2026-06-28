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30 जूनपूर्वी उरकून घ्या ही महत्त्वाची कामं; LPG e-KYC ते ITR, 1 जुलैपासून बदलणार नियम

Updated On: Jun 28, 2026 | 10:01 PM IST
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सारांश

30 जून 2026 ही अनेक आर्थिक आणि सरकारी कामांसाठी महत्त्वाची अंतिम तारीख आहे. LPG e-KYC, ITR तयारी आणि इतर आवश्यक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न केल्यास आर्थिक नुकसान होऊ शकते. 1 जुलैपासून लागू होणाऱ्या बदलांबाबत जाणून घ्या.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

मुंबई : 30 जून 2026 ही तारीख सर्वसामान्य नागरिक, नोकरदार, व्यावसायिक आणि करदात्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. कारण 1 जुलै 2026 पासून काही महत्त्वाच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. त्यामुळे काही आवश्यक कामे 30 जूनपूर्वी पूर्ण न केल्यास आर्थिक नुकसान, दंड किंवा सरकारी योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात.

LPG e-KYC पूर्ण करा, अन्यथा अनुदान बंद होणार?

एलपीजी गॅस सिलिंडर वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे. विशेषतः प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या (PMUY) लाभार्थ्यांनी वेळेत ई-केवायसी न केल्यास गॅस सबसिडी बंद होण्याची शक्यता आहे.

ग्राहक आपल्या गॅस एजन्सीमध्ये जाऊन किंवा अधिकृत ऑनलाइन सुविधेद्वारे घरबसल्या e-KYC पूर्ण करू शकतात.

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ITR संदर्भातील महत्त्वाची तारीख

आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी आयकर विवरणपत्र (ITR) भरण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै 2026 असली तरी 30 जूननंतर कर विभागाच्या काही प्रक्रिया वेगाने सुरू होऊ शकतात. त्यामुळे आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता, फॉर्म 16, टीडीएस तपशील आणि इतर करसंबंधित माहिती वेळेत तयार ठेवणे करदात्यांसाठी आवश्यक आहे.

LPG सिलिंडरच्या दरांवरही नजर

दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी एलपीजी सिलिंडरचे नवे दर जाहीर केले जातात. नुकतीच दरवाढ झाल्यामुळे 1 जुलैपासून घरगुती सिलिंडरच्या किमतीत मोठा बदल होण्याची शक्यता कमी असल्याचे मानले जात आहे. मात्र, तेल कंपन्यांच्या निर्णयानुसार दरांमध्ये बदल होऊ शकतो.

30 जूनपूर्वी पूर्ण करा ही महत्त्वाची कामे

  • LPG e-KYC पूर्ण करा.
  • ITR भरण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची तयारी पूर्ण करा.
  • कर आणि आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित प्रलंबित कामे पूर्ण करा.
  • सरकारी योजनांमध्ये आवश्यक पडताळणी (KYC) प्रलंबित असल्यास ती तातडीने पूर्ण करा.
 

30 जूनची मुदत संपल्यानंतर काही सेवांमध्ये अडथळे येण्याची किंवा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनी शेवटच्या क्षणाची वाट न पाहता आवश्यक कामे तातडीने पूर्ण करावीत.

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Web Title: Lpg ekyc itr july 1 new rules 30 june deadline

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Published On: Jun 28, 2026 | 10:00 PM

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