Mumbai-Pune Expressway Toll Refund: मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर ३२ तास अडकलेल्या प्रवाशांना दिलासा; १.२ लाख प्रवाशांना टोल परतावा

Mumbai-Pune Expressway Toll Refund: मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर ३ फेब्रुवारीला झालेल्या मोठ्या वाहतूक कोंडीत अडकलेल्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर खोपोलीजवळ गॅस टँकर उलटल्यानंतर ३२ तासांच्या वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या १.२ लाख प्रवाशांना टोल टॅक्स परत केला जाईल. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (MSRDC) अधिकाऱ्यांनी ही घोषणा केली आहे. एकूण परतफेड रक्कम तब्बल ५.१६ कोटी असेल.
यामध्ये एक्सप्रेस वे आणि पुणे-बेंगळुरू महामार्ग दोन्हीसाठी टोलचा समावेश असेल. एक्सप्रेस वेवर गॅस टँकर उलटल्यानंतर वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली. हजारो प्रवासी तासनतास वाहतूक कोंडीत अडकले होते. या काळात टोल वसुली थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते, परंतु टोल तरीही वसूल केला जात होता. एमएसआरडीसीने आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चरकडून तपशील मागितला आहे. तासभर ट्रॅफिक जाममध्ये प्रवासीअडकलेले होते.
एमएसआरडीसीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, गॅस टँकर अपघातानंतर टोल निलंबनाचा आदेश जारी झाल्यानंतरही टोल आकारण्यात आलेल्या प्रवाशांची माहिती आमच्याकडे आहे. येत्या आठवड्यात ही रक्कम प्रवाशांच्या फास्टॅग खात्यात परत केली जाईल. तसेच, अपघात आणि त्यामुळे झालेल्या वाहतूक कोंडीनंतर, एमएसआरडीसीने टोल वसुली स्थगित केल्यानंतर त्यांच्या सवलत कंपनी, आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चरकडून फास्टॅग कपातीचा तपशीलवार डेटा मागितला आहे जेणेकरून सर्व प्रभावित प्रवाशांना योग्यरित्या परत करता येईल.
एमएसआरडीसीने आयआरबीला स्पष्टपणे विचारले की टोल वसुली स्थगित केल्याची माहिती मिळाल्यानंतरही टोल वसूल केला जात होता का? त्यांनी सांगितले की टोल प्लाझा अडथळे उघडेपर्यंत फास्टॅग कापले जात असावेत असा विश्वास आहे. त्यानंतर निलंबनाच्या आदेशानंतरही ज्या प्रवाशांकडून टोल आकारण्यात आला होता त्यांचे पैसे आता परत केले जातील.
अपघातामुळे, मूलभूत सुविधांशिवाय एका दिवसापेक्षा जास्त काळ ट्रॅफिक जाममध्ये अडकलेल्या लोकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले. विशेषतः वृद्ध, महिला आणि मुलांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. अनेकांना त्यांचे नियोजन रद्द करावे लागले. खालापूर प्लाझा येथे टोल वसुली सुरूच असल्याची बातमी समोर येताच लोकांचा संताप वाढला. तासन्तास वाहतूक कोंडी आणि बराच विलंब झाल्यास टोल परतावा दिला जातो.
जर फास्टॅग स्कॅनरमध्ये बिघाड झाल्यामुळे चुकीची रक्कम कापली गेली तर तुम्हाला तुमचा परतावा मिळेल.जर एखाद्या लहान वाहनाचा, जसे की कारचा, मोठ्या वाहनाचा चुकीचा अर्थ लावला गेला, तर टोल नंतर परत केला जातो. टोल प्लाझामधून न जाता टोल कापला गेल्यास, पूर्ण रक्कम परत केली जाते. जर एकाच टोल प्लाझावर एकाच वेळी दोनदा टोल कापला गेला तर टोल नंतर परत केला जातो.