RailTel Market Cap: राज्य सरकारचा मेगा प्रोजेक्ट! रेलटेल-अशोका बिल्डकॉन यांच्यात १,१३६.१८ कोटींचा करार

राज्य मालकीच्या रेल्वे कंपनीने, बांधकाम कंपनी अशोका बिल्डकॉनसोबत भागीदारीत, महाराष्ट्र सरकारच्या नोंदणी विभागाच्या आधुनिकीकरणासाठी १,१३६.१८ कोटींचा मोठा करार करण्यात आला आहे. यामुळे रेलटेलचे शेअर्स वाढण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Feb 23, 2026 | 11:36 AM
  • महाराष्ट्र सरकारचा मेगा डिजिटल करार
  • रेलटेल–अशोका बिल्डकॉन यांच्यात भागीदारी 
  • IGR कार्यालयांचे होणार डिजिटल रूपांतर
 

RailTel Market Cap: रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांच्या रेलटेल कॉर्पोरेशन शेअर्समध्ये आज काही हालचाल दिसून येऊ शकते. राज्य मालकीच्या रेल्वे कंपनीने, बांधकाम कंपनी अशोका बिल्डकॉनसोबत भागीदारीत, महाराष्ट्र सरकारच्या नोंदणी विभागाच्या आधुनिकीकरणासाठी १,१३६.१८ कोटींचा मोठा करार मिळवला आहे. या प्रकल्पात नोंदणी महानिरीक्षक (IGR) आणि मुद्रांक नियंत्रक यांच्या कार्यालयांचे आधुनिकीकरण समाविष्ट आहे.

रेलटेलने म्हटले आहे की, LoI नुसार, स्वीकृत दर प्रति पृष्ठ २४.७५ आहे म्हणजेच पृष्ठ नोंदणीकृत दस्तऐवजाच्या एकतर्फी स्कॅन केलेल्या पृष्ठाचा संदर्भ देते. LoI मध्ये विचार मूल्य निर्दिष्ट केलेले नाही. RFP नुसार, गेल्या पाच वर्षांत दरवर्षी स्कॅन केलेल्या पृष्ठांची सरासरी संख्या ९१.८ दशलक्ष आहे. परिणामी, पाच वर्षांच्या करार कालावधीसाठी अंदाजे आर्थिक परिणाम अंदाजे १,१३६.१८ कोटी असेल. तथापि, प्रत्यक्ष आकडेवारी बदलू शकते.

रेलटेलला महाराष्ट्र सरकारच्या नोंदणी महानिरीक्षकांकडून एक आदेश मिळाला आहे. या प्रकल्पात रेलटेलचा सहकारी अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड आहे. या आदेशाची अंदाजे किंमत ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी ११३६.१८ कोटी आहे. या प्रकल्पांतर्गत, दोन्ही कंपन्यांना महाराष्ट्र सरकारच्या अंतर्गत नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक यांच्या कार्यालयांचे हाय-टेक आणि डिजिटलमध्ये रूपांतर करणे आवश्यक आहे. हा प्रकल्प १९ मार्च २०३२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

याव्यतिरिक्त, रेलटेलला अलीकडेच ९३ कोटी किमतीचा आदेश मिळाला आहे. दिल्लीतील शिक्षण संचालनालय (GNCTD) कडून ९२.९१ कोटी किमतीचा हा आदेश सरकारी शाळांमध्ये आयसीटी-आधारित शिक्षण प्रयोगशाळांची रचना, स्थापना आणि देखभाल यांचा समावेश आहे. हा आदेश फेब्रुवारी २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. कंपनीकडे इतर अनेक आदेश देखील पाइपलाइनमध्ये आहेत.

शुक्रवारी, रेलटेलचे शेअर्स त्यांच्या मागील ३२९ च्या बंद झालेल्या शेअर्सपेक्षा १.४४% घसरून ३२४.२५ वर आले. यामुळे कंपनीचे मार्केट कॅप १०,४०६ कोटींवर आले. कंपनीची एकूण १.१४ लाख शेअर्सची उलाढाल ३.७२ कोटी होती. या मल्टीबॅगर स्टॉकने एका वर्षात ३.३६% परतावा दिला आहे. तथापि, सहा महिन्यांत तो १२.५३% घसरला आहे. ३ मार्च २०२५ रोजी हा स्टॉक ५२ आठवड्यांच्या नीचांकी २६५.३० वर पोहोचला. त्याचा ५२ आठवड्यांचा उच्चांक ४७८.८० होता.

Published On: Feb 23, 2026 | 11:36 AM

