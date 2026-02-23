Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

India-US Trade Agreement: Donald Trump यांचा यू-टर्न; भारतावरील परस्पर टॅरिफ २५% वरून १५% वर

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासह अनेक देशांवर लादलेले उच्च परस्पर कर १५ टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहेत, ज्याचा भारताला थेट फायदा होईल. यापूर्वी मात्र २५% कर होता.

Updated On: Feb 23, 2026 | 10:50 AM
India-US Trade Agreement: Donald Trump यांचा यू-टर्न; भारतावरील परस्पर टॅरिफ २५% वरून १५% वर

India-US Trade Agreement: Donald Trump यांचा यू-टर्न; भारतावरील परस्पर टॅरिफ २५% वरून १५% वर (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • भारत–अमेरिका व्यापारात नवे वळण
  • भारतासाठी एकूण शुल्क आता फक्त २०%
  • कापड, रत्ने, आयटी क्षेत्राला मोठा फायदा
 

India-US Trade Agreement: अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासह अनेक देशांवर लादलेले उच्च परस्पर कर १५ टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहेत, ज्याचा भारताला थेट फायदा होईल. पूर्वी, भारतातून अमेरिकेत निर्यात केलेल्या वस्तूंवर २५ टक्के अतिरिक्त कर आकारला जात होता. आता मात्र, २४ फेब्रुवारी २०२६ पासून १५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात येणार आहे. हा निर्णय तात्पुरता १५० दिवसांसाठी लागू असेल. कर किंवा आयात शुल्क हा एका देशाने दुसऱ्या देशातून आयात केलेल्या वस्तूंवर लादला जातो.

एखादी कंपनी परदेशातून वस्तू आयात करते, तिला शासनाला शुल्क द्यावे लागते. कंपन्या सामान्यतः ग्राहकांकडूनच हा अतिरिक्त खर्च वसूल करतात. याचा अर्थ असा की, जर टॅरिफ वाढले तर वस्तू महाग होतात. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या उत्पादनावर ५% मानक आयात शुल्क असेल आणि सरकारने अतिरिक्त १५% टैरिफ लादला तर एकूण टॅरिफ २०% पर्यंत वाढेल. जर पूर्वी एखाद्या भारतीय उत्पादनावर अमेरिकेत ५% एमएफएन शुल्क आकारले जात असेल आणि त्यानंतर २५% परस्पर शुल्क आकारले जात असेल, तर एकूण शुल्क ३०% असेल.

IDFC First Bank Fraud: आयडीएफसी फर्स्ट बँकेचा धक्कादायक खुलासा; ५९० कोटींची संशयित फसवणूक?

आता, नवीन प्रणाली अंतर्गत, फक्त ५% अधिक १५% आकारले जाईल, म्हणजेच एकूण २०% १५% शुल्क लागू केल्याने भारतीय कंपन्यांना दिलासा मिळेल. त्यांच्या वस्तू अमेरिकन बाजारपेठेत स्वस्त होतील. त्यामुळे निर्यात वाढू शकते आणि स्पर्धा वाढू शकते. तथापि, १५० दिवसांनंतर काय होईल, हे अद्याप अस्पष्टच आहे. सध्या, ही व्यवस्था १५० दिवसांसाठी, अंदाजे जुलै २०२६ पर्यंत लागू आहे. त्यानंतर अमेरिका काय निर्णय घेईल, हेही अस्पष्टच आहे.  टॅरिफ कमी केल्याने कापड, रत्ने आणि दागिने, आयटी आणि अभियांत्रिकी वस्तू क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांना थेट फायदा होईल. अमेरिकेत भारतीय उत्पादने स्वस्त झाल्यामुळे त्यांची मागणी वाढेल, त्यामुळे देशाचा परकीय चलन साठा आणि निर्यात क्षेत्र मजबूत होईल.

भारतीय शिष्टमंडळ २३ फेब्रुवारीपासून वॉशिंग्टनमध्ये भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्याचा कायदेशीर मसुदा तयार करण्यासाठी एकत्र येणार आहेत. दोन्ही देश पुढील महिन्यात करारावर स्वाक्षरी करण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. रेसिप्रोल टॅरिफ हा शब्द पहिल्यांदा अमेरिकेने वापरला. २ एप्रिल २०२५ रोजी ट्रम्प प्रशासनाने भारतासह सुमारे ६० देशांवर रेसिप्रोल टॅरिफ लादण्याची घोषणा केली. अमेरिकेच्या निर्यातदारांना समान संधी प्रदान करणे, हा यामागील उद्देश होता. याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या देशाने अमेरिकन वस्तूंवर २०% कर लादला, तर अमेरिका त्या देशातून येणाऱ्या वस्तूंवरही तोच कर लादेल. हे कर आधीच लादलेल्या मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) कर व्यतिरिक्त लादली जाते.

Mutual Funds Investment: म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करताय? या चुका टाळल्यात तरच वाढेल पैसा; जाणून घ्या सविस्तर

गेल्या वर्षी २ एप्रिल रोजी अमेरिकेने भारतावर २६% परस्पर कर जाहीर केला. ऑगस्ट २०२५ मध्ये, रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी भारतावर अतिरिक्त २५% दंडात्मक कर लादण्यात आला. त्यामुळे एकूण कर ५०% वर आला. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये, भारत आणि अमेरिका यांच्यात अंतरिम व्यापार कराराची चौकट तयार झाली. त्यानंतर अमेरिकेने दंडात्मक कर काढून टाकण्याची घोषणा करीत कर १८% पर्यंत कमी केला. भारत अमेरिकन उत्पादनांवर अधिक आयात शुल्क लादतो, ज्यामुळे अमेरिकेचे नुकसान होते. असंतुलन दुरुस्त करण्यासाठी अमेरिका शुल्काचा अवलंब करत आहे, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे.

Web Title: Indian goods cheaper in us market opportunity for exporters

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 23, 2026 | 10:50 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Trump यांच्या सुरक्षेत पुन्हा मोठी चूक! मार-ए-लागोतील निवास्थानी पेट्रोल आणि बंदुकीसह हल्लेखोराची एन्ट्री अन्…
1

Trump यांच्या सुरक्षेत पुन्हा मोठी चूक! मार-ए-लागोतील निवास्थानी पेट्रोल आणि बंदुकीसह हल्लेखोराची एन्ट्री अन्…

डोनाल्ड ट्रम्पने उडवली माजी राष्ट्राध्यक्षांची खिल्ली; बराक ओबामांना माकड म्हटल्याची टीका खूप गाजली
2

डोनाल्ड ट्रम्पने उडवली माजी राष्ट्राध्यक्षांची खिल्ली; बराक ओबामांना माकड म्हटल्याची टीका खूप गाजली

End of World : ट्रम्प यांच्या एका निर्णयाने जगाचा विनाश निश्चित? Baba Vanga ची ती भयंकर भविष्यवाणी ठरणार खरी!
3

End of World : ट्रम्प यांच्या एका निर्णयाने जगाचा विनाश निश्चित? Baba Vanga ची ती भयंकर भविष्यवाणी ठरणार खरी!

Tariff Hike Impcat : भारत-अमेरिकेच्या Trade Deal चं कुठे अडलं घोडं? डोनाल्ड ट्रम्पची मोदींविरोधात पुन्हा तिरपी चाल
4

Tariff Hike Impcat : भारत-अमेरिकेच्या Trade Deal चं कुठे अडलं घोडं? डोनाल्ड ट्रम्पची मोदींविरोधात पुन्हा तिरपी चाल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
India-US Trade Agreement: Donald Trump यांचा यू-टर्न; भारतावरील परस्पर टॅरिफ २५% वरून १५% वर

India-US Trade Agreement: Donald Trump यांचा यू-टर्न; भारतावरील परस्पर टॅरिफ २५% वरून १५% वर

Feb 23, 2026 | 10:50 AM
British Academy Film Awards च्या मंचावर झळकली आलिया भट्ट; ‘नमस्कार’ म्हणत हिंदीतून साधला प्रेक्षकांशी संवाद

British Academy Film Awards च्या मंचावर झळकली आलिया भट्ट; ‘नमस्कार’ म्हणत हिंदीतून साधला प्रेक्षकांशी संवाद

Feb 23, 2026 | 10:45 AM
स्वच्छतेचा संदेश देणारे थोर समाजसुधारक संत गाडगेबाबा यांची जयंती; जाणून घ्या 23 फेब्रुवारीचा इतिहास

स्वच्छतेचा संदेश देणारे थोर समाजसुधारक संत गाडगेबाबा यांची जयंती; जाणून घ्या 23 फेब्रुवारीचा इतिहास

Feb 23, 2026 | 10:43 AM
Muhammad Yunus यांचा पर्दाफाश! बांगलादेशच्या राष्ट्रपतींनी उघड केला अंतरिम सत्तेचा काळा कारभार

Muhammad Yunus यांचा पर्दाफाश! बांगलादेशच्या राष्ट्रपतींनी उघड केला अंतरिम सत्तेचा काळा कारभार

Feb 23, 2026 | 10:40 AM
Rescue Operation: त्रिशुली नदीत जलसमाधी! पोखराहून काठमांडूला जाणाऱ्या बसला मोठा अपघात; 18 मृतदेह काढले बाहेर

Rescue Operation: त्रिशुली नदीत जलसमाधी! पोखराहून काठमांडूला जाणाऱ्या बसला मोठा अपघात; 18 मृतदेह काढले बाहेर

Feb 23, 2026 | 10:32 AM
ZIM vs WI : ‘जायंट किलर्स’ झिम्बाब्वे वेस्ट इंडिजला रोखण्यात यश मिळवणार का? वाचा कधी आणि कुठे पाहता येणार सामन्याची Live Streaming

ZIM vs WI : ‘जायंट किलर्स’ झिम्बाब्वे वेस्ट इंडिजला रोखण्यात यश मिळवणार का? वाचा कधी आणि कुठे पाहता येणार सामन्याची Live Streaming

Feb 23, 2026 | 10:30 AM
Election Commission of India: निवडणूक आयोगाने जाहीर केली आकडेवारी; एसआयआरनंतर ९ राज्यांत १.७ कोटी मतदारांची घट

Election Commission of India: निवडणूक आयोगाने जाहीर केली आकडेवारी; एसआयआरनंतर ९ राज्यांत १.७ कोटी मतदारांची घट

Feb 23, 2026 | 10:26 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 22, 2026 | 10:59 PM
Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Feb 22, 2026 | 10:53 PM
Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Feb 22, 2026 | 06:52 PM
Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Feb 22, 2026 | 06:27 PM
Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Feb 22, 2026 | 05:42 PM
Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Feb 22, 2026 | 05:34 PM
Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Feb 22, 2026 | 03:10 PM