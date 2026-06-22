1 लाखाचे झाले तब्बल 1 कोटी… एकेकाळी 10 रुपयांपेक्षाही कमी होती किंमत, आता ‘हा’ स्टॉक बनला पैसे छापण्याची मशीन

सोमवारी शेअर बाजारात चांगलीच तेजी पाहायला मिळाली. Sensex आणि Nifty 50 मध्ये बरीच वाढ दिसून आली. पण या तेजीनंतरही काही स्टॉकमध्ये घसरण दिसून आली. यापैकी एक शेअर असा आहे ज्यामध्ये घसरण दिसून आली खरी पण त्याचा इतिहास पाहता हा शेअर तगडा शेअर आहे. सोमवारी या शेअरमध्ये घसरण झाली असली तरी, दीर्घकाळात तो एक पैसा छापणारे यंत्र असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्याने गुंतवणूकदारांच्या एक लाख रुपयांचे एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त केले आहे. या मल्टीबॅगर शेअरने गुंतवणूकदारांना करोडपती बनवले आहे. नेमका कोणता आहे हा शेअर?
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सोमवारी दुपारी १ वाजता, लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडचा शेअर ०.५९% घसरणीसह १७५७.२५ रुपयांवर व्यवहार करत होता. गेल्या महिन्यात या शेअरमध्ये लक्षणीय चढ-उतार दिसून आले आहेत. असे असूनही, त्याने एकाच महिन्यात गुंतवणूकदारांना २% पेक्षा जास्त रिटर्न दिला आहे.
या शेअरमध्ये या वर्षी जोरदार तेजी दिसून आली आहे. १ जानेवारी, २०२६ पासूनच्या सहा महिन्यांत, यात जवळपास ३०% वाढ झाली आहे. तथापि, एका वर्षाचा परतावा सहा महिन्यांच्या कालावधीपेक्षा कमी राहिला आहे. एका वर्षात, या शेअरमध्ये १७% वाढ झाली आहे.
आता, जर आपण ५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीचा विचार केला, तर हा स्टॉक गुंतवणूकदारांसाठी पैसे छापण्याचे यंत्र बनला आहे. ५ वर्षांत, या स्टॉकने ३९००% पेक्षा जास्त परतावा दिला आहे. याचा अर्थ असा की, या ५ वर्षांत त्याने गुंतवणूकदारांच्या ₹१ लाखांचे ₹४० लाखांमध्ये रूपांतर केले आहे.
या स्टॉकने गुंतवणूकदारांना करोडपती बनवायला जास्त वेळ घेतला नाही. त्याने त्यांना ५ वर्षे आणि एका महिन्यात करोडपती बनवले आहे. याचा अर्थ असा की, या काळात त्याने ₹१ लाखांचे जवळपास ₹१ कोटींमध्ये रूपांतर केले आहे. जर तुम्ही एप्रिल २०२१ च्या अखेरीस किंवा मे २०२१ च्या सुरुवातीला या स्टॉकमध्ये ₹१,००,००० गुंतवले असते, तर ती रक्कम ₹१ कोटींपेक्षा जास्त झाली असती. म्हणजेच, तुम्ही करोडपती झाला असता. नोव्हेंबर २०२० मध्ये, या स्टॉकची किंमत ₹१० पेक्षा कमी होती.
( Declaimer: कोणताही गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांचा सल्ला घ्यावा, कारण शेअर बाजारातील परिस्थिती झपाट्याने बदलू शकते. )
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