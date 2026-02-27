Airline Refund Rules: एअरलाइनच्या वेबसाइटवरून तिकीट घेतले? ४८ तासांत फ्री कॅन्सलेशनची संधी

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
DGCA ने विमान कंपन्यांसाठी तिकीट परतफेडीच्या नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. याअंतर्गत, प्रवासी आता बुकिंगच्या ४८ तासांच्या आत, काही अटींच्या अधीन राहून, कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न घेता, विमान तिकीट रद्द करू शकतात.

Updated On: Feb 27, 2026 | 12:50 PM
  • ४८ तास आधी तिकीट रद्द केल्यास शुल्क नाही
  • लाखो विमान प्रवाशांना मिळाला दिलासा
  • डिजिटल आणि पारदर्शक रिफंड प्रक्रिया
 

Airline Refund Rules: विमान वाहतूक नियामक डीजीसीएने विमान कंपन्यांसाठी तिकीट परतफेडीच्या नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. याअंतर्गत, प्रवासी आता बुकिंगच्या ४८ तासांच्या आत, काही अटींच्या अधीन राहून, कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न घेता, विमान तिकीट रद्द किंवा बदलू शकतात. प्रवासी-अनुकूल नियमांमध्ये सुधारणा करताना, डीजीसीए (नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय) ने असेही म्हटले आहे की, जर प्रवाशाने बुकिंगच्या २४ तासांच्या आत कोणतीही चूक दाखवली आणि तिकीट थेट एअरलाइनच्या वेबसाइटद्वारे बुक केले गेले तर एअरलाइन्सने त्याच व्यक्तीच्या नावाने दुरुस्तीसाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारू नये.

US Stock Market: भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी जागतिक दरवाजे खुले; ३० देशांत ट्रेडिंगची मिळणार संधी

ट्रॅव्हल एजंट/पोर्टलद्वारे खरेदी केलेल्या तिकिटाच्या बाबतीत, परतफेडीची जबाबदारी एअरलाइन कंपन्यांची असेल कारण एजंट त्यांचे नियुक्त प्रतिनिधी असतात, असे डीजीसीएने म्हटले आहे. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयने विमान प्रवाशांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता जर तुम्ही बुकिंग केल्यानंतर ४८ तासांच्या आत तुमचे विमान तिकीट रद्द केले तर तुम्हाला कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. ही सुविधा नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने नवीन नियमांनुसार प्रदान केली आहे. वाशांच्या तक्रारी आणि तिकीट परतफेडीत विलंब लक्षात घेऊन डीजीसीएने हे पाऊल उचलले आहे.

डीजीसीएच्या नवीन सुधारित नियमांनुसार जर विमान कंपनीच्या वेबसाइटवरून थेट तिकीट बुक केले असेल, तर प्रवासी कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय बुकिंगच्या ४८ तासांच्या आत त्यांचे तिकीट रद्द करू शकतील. शिवाय, जर तिकिटावर नावाची चूक असेल आणि प्रवाशाने २४ तासांच्या आत ती दुरुस्त केली तर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. ही सुविधा केवळ ऑनलाइन बुकिंग करणाऱ्या प्रवाशांना लागू असणार आहे.

Pusa Agricultural Event: २ लाख कोटींचे खत अनुदान थेट खात्यात? कृषी क्षेत्रात मोठ्या बदलांचे संकेत

जर विमान तिकीट ट्रॅव्हल एजंट किंवा ऑनलाइन पोर्टलद्वारे खरेदी केले असेल, तर परतफेडीची जबाबदारी एअरलाइनची असेल. डीजीसीएने विमान कंपन्यांना १४ कामकाजाच्या दिवसांच्या आत सर्व परतफेड प्रक्रिया करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचा अर्थ प्रवाशांना आता जास्त वेळ वाट पाहावी लागणार नाही. परतफेड प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल आणि पारदर्शक असेल. वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीमुळे उड्डाणे रद्द करणाऱ्या प्रवाशांना परतफेड मिळविण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. डिसेंबर २०२५ मध्ये एअरलाइन तिकिटांच्या परतफेडीबाबत आणि इंडिगोच्या फ्लाइटमध्ये आलेल्या समस्यांबाबतच्या तक्रारींनंतर डीजीसीएने हा बदल केला.

Feb 27, 2026 | 12:50 PM

