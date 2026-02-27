मराठी भाषा दिनानिमित्त ‘क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम’ ZEE5 वर रिलीज; शाळेच्या आठवणींना मिळणार उजाळा

मराठी भाषा दिनाचे औचित्य साधत जगभरात कौतुक मिळवलेला ‘क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम’ हा चित्रपट आता ZEE5 वर प्रदर्शित झाला आहे. मराठी शाळांचा अभिमान, शालेय जीवनातील निरागसता आणि आयुष्यभर जपल्या जाणाऱ्या मैत्रीचा हा भावनिक प्रवास प्रत्येकाने अनुभवावा असा आहे. काही कथा केवळ मनोरंजन करत नाहीत, तर त्या आपल्याला पुन्हा एका वेगळ्या काळात घेऊन जातात आणि आपल्या जुन्या, निरागस रूपाशी जोडतात. तसाच हा चित्रपट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
चित्रपटगृहात प्रेक्षकांच्या मनाला भिडल्यानंतर आता हा चित्रपट जगभरातील प्रेक्षकांसाठी स्ट्रीमिंगवर उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा शाळेच्या आठवणींमध्ये रमण्याची आणि आपल्या मुळांशी नाळ जुळवण्याची संधी मिळत आहे.
हा चित्रपट पाहायलाच हवा, याचे कारण…
१. आठवणींना उजाळा देणारी कथा :
‘क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम’ ही शाळेच्या दिवसांना, मैत्रीला आणि आपल्याला घडवणाऱ्या शिक्षक-शाळांना वाहिलेली भावपूर्ण आदरांजली आहे. मराठी माध्यम शाळांमधील जिव्हाळा, निरागसता आणि आयुष्यभर टिकणारे बंध अत्यंत सुंदरपणे उलगडले आहेत.
२. प्रभावी आणि वास्तवदर्शी अभिनय :
वास्तवाशी जवळीक साधणारे प्रभावी अभिनय- सचिन खेडेकर, अमेय वाघ आणि प्राजक्ता कोळी यांसारख्या दमदार कलाकारांनी साकारलेल्या भूमिका अत्यंत नैसर्गिक आणि भावनिक वाटतात. पुनर्मिलनाचे प्रसंग, भावनिक संघर्ष आणि संवाद प्रेक्षकांना स्वतःच्या आयुष्याशी जोडून ठेवतात.
३. भाषा आणि ओळखीवर प्रभावी भाष्य :
नॉस्टॅल्जियाच्या पलीकडे जात हा चित्रपट मराठी माध्यम शाळांच्या कमी होत चाललेल्या अस्तित्वासारख्या गंभीर विषयाला स्पर्श करतो. आपल्या भाषा आणि सांस्कृतिक मुळांचे जतन करण्याचा महत्त्वपूर्ण संदेश देणारा हा चित्रपट आहे.
४. भावना आणि विनोदाचा सुंदर मिलाफ :
चित्रपटात भावनिक क्षणांसोबत हलकाफुलका विनोदही आहे. जुन्या मित्रांची केमिस्ट्री, त्यांच्या आठवणी आणि नात्यांमधील ऊब प्रेक्षकांना हसवते, भावूक करते आणि मनाला भिडते.
५. कुटुंबासोबत पाहण्यासारखा अनुभव :
हा चित्रपट कुटुंबासह पाहण्यासाठी उत्तम पर्याय आहे. शालेय जीवन, संस्कृती आणि आपल्या सुरुवातींशी जोडलेले राहण्याचे महत्त्व यावर पिढ्यानपिढ्यांमध्ये संवाद सुरू करण्याची ताकद या कथेत आहे. ‘क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम’—आपल्या शालेय आठवणींना पुन्हा उजाळा देणारा हा खास चित्रपट आता फक्त ZEE5 वर उपलब्ध आहे. जो सगळ्या मराठी प्रेक्षकांनी नक्की पाहावा.