“The Kapil Sharma Show मध्ये कायमच लंगर असतो, अर्धा पंजाब…”, कॉमेडियन सुनील पाल यांची खोचक टिप्पणी

विनोदी अभिनेता सुनील पाल बऱ्याच काळापासून छोट्या पडद्यापासून दूर आहे आणि कोणत्याही कार्यक्रमात दिसलेला नाही. सुनील पाल अनेकदा त्याच्या स्पष्टवक्त्यांमुळे चर्चेत असतो. आता, द कपिल शर्मा शोवरील त्याच्या टिप्पण्यांमुळे तो पुन्हा चर्चेत आला आहे. अलिकडेच एका पॉडकास्ट दरम्यान सुनील पाल यांनी कपिल शर्माचे कौतुक केले आणि त्यांना एक उत्तम विनोदी कलाकार आणि मित्र म्हटले. कपिल शर्माचे कौतुक करण्यासोबतच, सुनील पाल यांनी त्यांच्या व्हायरल होणाऱ्या ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा’ या शोवरही टीका केली.
सुनील पाल यांनी अलीकडेच कपिल शर्माबद्दल एक विधान केले आहे जे सध्या चर्चेत आहे. त्यांनी कपिल शर्माचे कौतुक केले आहे आणि म्हटले आहे की ते त्यांचा खूप आदर करतात. शिवाय, त्यांनी असेही म्हटले आहे की त्यांच्या मनात त्यांच्याबद्दल कोणतीही कटुता नाही. सुनील आणि कपिल यांच्यात मतभेद असल्याचे वृत्त अनेकदा समोर आले आहे. परंतु, सुनील यांनी म्हटले आहे की त्यांचा कपिलवर कोणताही राग नाही.
एक नकार दीपिका पादुकोणला पडला महाग! हातातून निसटला हॉलिवूड प्रोजेक्ट; अभिनेत्रीला मोठा झटका
सुनील पाल यांनी केले कपिल शर्माचे कौतुक
अलीकडेच, “मेरी सहेली” वरील एका पॉडकास्टमध्ये, सुनील यांनी कपिल शर्मासोबतच्या त्यांच्या नात्याबद्दल सांगितले आणि स्वतःला त्या विनोदी कलाकाराचा चाहता असल्याचे घोषित केले. परंतु, त्याने त्याच्या “द ग्रेट इंडियन कपिल शो” या कॉमेडी शोवरही टीका केली. सुनील पाल म्हणाले, “मला कपिल शर्माशी काहीही अडचण नाही. खरं तर, मी त्याचा खूप मोठा चाहता आहे. कपिल १२ वर्षांहून अधिक काळ त्याचा शो चालवत आहे. तो उत्तम काम करत आहे आणि नेहमीच त्याच्या मित्रांना भरभराटीची खात्री करतो. तो जगातील सर्वात जास्त पैसे घेणारा विनोदी कलाकार आहे.”
कपिल शर्मा शोवर निशाणा साधत सुनील पुढे म्हणाले, “तो मला अनेकदा त्याच्या सेटवर येऊन त्याला भेटायला सांगतो. तो माझ्यावर खूप प्रेम करतो आणि माझा आदर करतो. पण मी म्हणतो की तो माझा आदर करतो ही त्याची महानता आहे. जर त्याला वाटत असेल की सुनील पालसाठी खरोखर काम आहे तरच मी या शोमध्ये जाईल, अन्यथा त्याच्या शोमध्ये कायम लंगर असतो आणि अर्धा पंजाब तिथे आहे.”
रश्मिका-विजयने लग्नाच्या एकदिवस आधी घेतली अमित शाहांची भेट; गृहमंत्र्यांना भेटवस्तू देऊन केलं आमंत्रित
सुनील ग्रोव्हरबद्दल ही मांडले मत
अलीकडेच झालेल्या संभाषणात सुनील पाल म्हणाले, “सुनील ग्रोव्हर खूप जुना झाला आहे. त्याच जुन्या गोष्टी, तेच जुने विनोद मला हसवत नाहीत. मुलगी असल्याचे भासवून कलाकारांच्या मांडीवर बसणे घृणास्पद आहे. मग तो कपडे घालून मुलींच्या नावाने अश्लील गोष्टी बोलतो आणि नंतर तो वारंवार पुरस्कार समारंभांना जातो आणि असेच बोलतो. सुनील ग्रोव्हरला आता स्वतःवर काम करण्याची गरज आहे. लोकांना उपदेश करण्याची नाही.” असे ते म्हणाले.