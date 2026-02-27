Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
WhatsApp Down: लॉगिन फेल, कामं अडकली… मेसेजिंग प्लॅटफॉर्ममध्ये तांत्रिक बिघाड? X वर तक्रारींचा पाऊस

मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म व्हॉट्सअ‍ॅप वापरणाऱ्या यूजर्सना गेल्या काही काळापासून अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. याबाबत यूजर्सनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत तक्रार केली आहे.

Updated On: Feb 27, 2026 | 01:12 PM
  • मोठी अडचण! WhatsApp Web वर लॉगिन फेल, कामे अडकली
  • हजारो युजर्सनी X वर व्यक्त केली नाराजी
  • लॉगिन प्रॉब्लेममुळे युजर्स त्रस्त
गेल्या तासाभरापासून मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म WhatsApp च्या वेब यूजर्सना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहेत. अकाऊंटमध्ये लॉगिन करण्यात अडचण येत आहेत. तर काही यूजर्सना वेब WhatsApp स्कॅन करण्यात अडचण येत आहे. यूजर्सनी तक्रार केली आहे की, वेब WhatsApp लॉगिन झाल्यानंतर मेसेज लोड होत नाहीत, तसेच WhatsApp वारंवार आपोआप लॉगआऊट होत आहे. या सर्व समस्यांमुळे यूजर्स प्रचंड हैराण झाले आहेत.

Jio vs Airtel vs VI: डेटासह मिळणार मोफत OTT सबस्क्रीप्शन… कोणती टेलिकॉम कंपनी यूजर्सना देते जास्त फायदे? जाणून घ्या

आउटेज ट्रॅक करणाऱ्या Downdetector वेबसाईटवर विश्वास ठेवला तर, आतापर्यंत या समस्येसाठी 25 रिपोर्ट दाखल करण्यात आले आहेत. डेटानुसार, सुमारे 56 टक्के यूजर्सने वेबसाईटसंबंधित सामना करावा लागत असल्याची माहिती दिली आहे. तर 39 टक्के यूजर्सनी अ‍ॅप वापरताना अडचण येत असल्याचे सांगितलं आहे. 6 टक्के यूजर्सना मेसेज पाठवण्यात आणि रिसीव्ह करण्यात अडचण येत आहे. याबाबत अनेक यूजर्सनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट शेअर करत तक्रार केली आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

आयफोन यूजर्सवर मोठा परिणाम

रिपोर्टनुसार, ही समस्या आयफोन यूजर्सना मोठ्या प्रमाणात भेडसावत आहे. आयफोनवरून व्हॉट्सअ‍ॅप वेबवर लॉगिन करताना यूजर्सना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तर अँड्रॉईड यूजर्स सामान्य समस्यांचा सामना करत आहे. अनेक मीडिया कंपन्यांनी देखील याची पुष्टी केली आहे. ही समस्या मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाली आहे. गेल्या 3 ते 4 तासांपासून यूजर्स या समस्येचा सामना करत आहे.

आयफोन 17 प्रोपासून विवो एक्स 300 प्रोपर्यंत… हे आहेत Galaxy S25 Ultra साठी बेस्ट पर्याय, वाचा फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर यूजर्सनी केली तक्रार

व्हॉट्सअ‍ॅप वेब डाऊन झाल्यापासून यूजर्सनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत तक्रार केली आहे. एका यूजरने पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, गेल्या तासाभरापासून ते आयफोनवर लॉगिन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, मात्र यामध्ये त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. दुसऱ्या एका यूजरने प्रश्न विचारला की, सकाळपासून अनेक लोकांनी तक्रार केली होती, त्यामुळे व्हॉट्सअ‍ॅप सर्वांसाठी बंद आहे का. दुसऱ्या एका यूजरने रागात लिहिले की, एका त्रुटीमुळे व्हॉट्सअ‍ॅप वेब काम करू शकत नाही. या पोस्ट स्पष्टपणे दर्शवतात की लॉगिन आणि कनेक्टिव्हिटीमध्ये अनेक यूजर्सना समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.

Web Title: Whatsapp down login failed messaging platform whatsapp app and web version is not working tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 27, 2026 | 12:31 PM

