WhatsApp Down: लॉगिन फेल, कामं अडकली... मेसेजिंग प्लॅटफॉर्ममध्ये तांत्रिक बिघाड? X वर तक्रारींचा पाऊस

आउटेज ट्रॅक करणाऱ्या Downdetector वेबसाईटवर विश्वास ठेवला तर, आतापर्यंत या समस्येसाठी 25 रिपोर्ट दाखल करण्यात आले आहेत. डेटानुसार, सुमारे 56 टक्के यूजर्सने वेबसाईटसंबंधित सामना करावा लागत असल्याची माहिती दिली आहे. तर 39 टक्के यूजर्सनी अॅप वापरताना अडचण येत असल्याचे सांगितलं आहे. 6 टक्के यूजर्सना मेसेज पाठवण्यात आणि रिसीव्ह करण्यात अडचण येत आहे. याबाबत अनेक यूजर्सनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट शेअर करत तक्रार केली आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
whatsapp down? gak bisa login di pc/laptop? pic.twitter.com/4lWSmG3atS — ٛnopal (@membuahimu) February 27, 2026
Is #WhatsApp down? 🤔
Unable to log in on other devices — it’s just not connecting.
Anyone else? pic.twitter.com/gcr3mz723c — Khatija Shaikh (@Khatija25522881) February 27, 2026
I’m not sure, but it seems like WhatsApp has revoked multiple device logins. 📱 #WhatsApp #Android #MustafaSanaul 👨💻 pic.twitter.com/lpziRM3Zbm — 𝙈𝙪𝙨𝙩𝙖𝙛𝙖 𝙎𝙖𝙣𝙖𝙪𝙡 👨💻 (@imustafasanaul) February 27, 2026
Whatsapp down, dari pagi sampe sekarang dikira engga kerja karena full pegang hp…. ITM pun no komeng hahahaha pic.twitter.com/cuam5w6UPF — F (@neverfatin) February 27, 2026
रिपोर्टनुसार, ही समस्या आयफोन यूजर्सना मोठ्या प्रमाणात भेडसावत आहे. आयफोनवरून व्हॉट्सअॅप वेबवर लॉगिन करताना यूजर्सना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तर अँड्रॉईड यूजर्स सामान्य समस्यांचा सामना करत आहे. अनेक मीडिया कंपन्यांनी देखील याची पुष्टी केली आहे. ही समस्या मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाली आहे. गेल्या 3 ते 4 तासांपासून यूजर्स या समस्येचा सामना करत आहे.
व्हॉट्सअॅप वेब डाऊन झाल्यापासून यूजर्सनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत तक्रार केली आहे. एका यूजरने पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, गेल्या तासाभरापासून ते आयफोनवर लॉगिन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, मात्र यामध्ये त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. दुसऱ्या एका यूजरने प्रश्न विचारला की, सकाळपासून अनेक लोकांनी तक्रार केली होती, त्यामुळे व्हॉट्सअॅप सर्वांसाठी बंद आहे का. दुसऱ्या एका यूजरने रागात लिहिले की, एका त्रुटीमुळे व्हॉट्सअॅप वेब काम करू शकत नाही. या पोस्ट स्पष्टपणे दर्शवतात की लॉगिन आणि कनेक्टिव्हिटीमध्ये अनेक यूजर्सना समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.