Trump 2026: डोनाल्ड ट्रम्पना संपवायचे होते! ‘या’ पाकिस्तानी व्यक्तीला हाताशी धरून इराणचे भव्य षड्यंत्र; न्यू यॉर्क कोर्टाचा खुलासा

US Crime News: न्यू यॉर्कमध्ये, आसिफ मर्चंटवर डोनाल्ड ट्रम्पच्या रॅलीत हत्येचा कट रचल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. अभियोक्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्याने गोळीबार करणाऱ्यांना $5,000 दिले होते.

Updated On: Feb 27, 2026 | 12:49 PM
pakistani asif merchant trump assassination plot trial iran connection

पाकिस्तानचा आसिफ ट्रम्पला मारण्याचा प्रयत्न करत होता! इराणच्या इशाऱ्यावर काम केल्याचा आरोप, खटला सुरू ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • इराणी कनेक्शन
  • हॉटेलमधील कट
  • खटल्याला सुरुवात

Asif Merchant Trump assassination plot trial : जगातील सर्वात शक्तिशाली नेत्यांपैकी एक असलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या हत्येचा कट किती खोलवर रचला गेला होता, याची धक्कादायक माहिती आता समोर येत आहे. न्यू यॉर्कमध्ये सुरू असलेल्या एका ऐतिहासिक खटल्यात, ४७ वर्षीय पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चंट याने इराणच्या इशाऱ्यावर ट्रम्प यांना मारण्याची सुपारी दिल्याचे पुरावे सादर करण्यात आले आहेत. एप्रिल २०२४ मध्ये न्यू यॉर्कमध्ये दाखल झालेला मर्चंट हा केवळ व्यापारी नसून तो एका आंतरराष्ट्रीय हत्येच्या कटाचा सूत्रधार असल्याचे अमेरिकन अभियोक्त्यांनी न्यायालयात सिद्ध केले आहे.

रुमालावर आखला हत्येचा नकाशा!

खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी सादर केलेल्या माहितीनुसार, जून २०२४ मध्ये न्यू यॉर्कमधील एका हॉटेलच्या खोलीत मर्चंटने एका गुप्त माहिती देणाऱ्या व्यक्तीची भेट घेतली होती. या भेटीत त्याने एका साध्या रुमालावर पूर्ण योजना आखली होती. योजना अशी होती: ट्रम्प यांच्या रॅलीदरम्यान एका राजकीय नेत्याला (ट्रम्प यांना) गोळी झाडायची. त्याच वेळी, मारेकऱ्याला पळून जाण्यासाठी सोपे जावे म्हणून रॅलीच्या ठिकाणी मुद्दाम आंदोलने करून पोलिसांचे लक्ष विचलित करायचे. मर्चंटला ही खात्री होती की हे “काम” केल्याने तो “मुस्लिम जगाला हानी पोहोचवणाऱ्या” माणसाला संपवू शकेल.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : War Alert: आता उघड युद्ध होईल! पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ तालिबानवर डाफरले; भारताचं नाव घेत ओकली विषारी गरळ

५,००० डॉलर्सची टोकन रक्कम आणि हत्येचा व्यवहार

मर्चंटने या हत्येसाठी मारेकऱ्यांची व्यवस्था करणाऱ्या नदीम अली नावाच्या व्यक्तीला भेट दिली होती. मर्चंटने सुरुवातीला टोकन म्हणून ५,००० अमेरिकन डॉलर्स दिले होते. सहाय्यक अमेरिकन वकील नीना गुप्ता यांनी न्यायालयात सांगितले की, मर्चंटने थेट ट्रम्प यांचे नाव घेतले नसले तरी, त्याचे वर्णन “पाकिस्तान आणि मुस्लिम समुदायाचा शत्रू” असे केले होते. तपासादरम्यान मर्चंटच्या लॅपटॉपमधून अत्यंत संशयास्पद माहिती जप्त करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रॅलीची ठिकाणे, वेळ आणि तिथल्या सुरक्षा व्यवस्थेचा सविस्तर तपशील होता.

credit – social media and Twitter

इराणचा संबंध आणि एफबीआयचा सापळा

अमेरिकन इंटेलिजन्स एजन्सी एफबीआय (FBI) ने दिलेल्या माहितीनुसार, आसिफ मर्चंटचे इराणी सरकारशी जवळचे संबंध होते. इराणने जनरल कासिम सुलेमानी यांच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी अमेरिकन नेत्यांना लक्ष्य करण्याची शपथ घेतली होती, आणि मर्चंट हा त्याच कटाचा एक भाग असावा असा दाट संशय आहे. मर्चंटला तो हत्येची अंतिम तारीख निश्चित करण्यापूर्वीच अटक करण्यात आली. विशेष म्हणजे, एफबीआयने या कटाचा पर्दाफाश करण्यासाठी एका एजंटला ‘दहशतवादी समर्थक’ म्हणून मर्चंटच्या जवळ पाठवले होते, ज्यामुळे मर्चंटचे सर्व गुपित उघड झाले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Pak Afg War: तालिबानचा ‘सुप्रीम लीडर’ संपला? पाकिस्तानच्या ऑपरेशन गझ्ब-लिल-हकने कंधारमध्ये माजवला हाहाकार

आसिफ मर्चंट कोण आहे?

आसिफ मर्चंट हा मूळचा पाकिस्तानी वंशाचा व्यापारी आहे. त्याचे वय ४७ वर्षे असून तो वारंवार इराण आणि अमेरिकेच्या वाऱ्या करत असे. २०२४ मध्ये ट्रम्प यांच्या रॅलींवर हल्ल्याचे सत्र सुरू असतानाच मर्चंटचे नाव या कटात समोर आले. त्याच्यावर आता ‘भाडोत्री खुनाचा कट’ (Murder-for-hire) रचल्याचे गंभीर आरोप आहेत. जर हे आरोप सिद्ध झाले, तर त्याला जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. हा खटला केवळ एका व्यक्तीपुरता मर्यादित नसून तो इराण आणि पाकिस्तानच्या अमेरिकेतील हस्तक्षेपावरही प्रकाश टाकणारा आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: आसिफ मर्चंटवर नेमका कोणता आरोप आहे?

    Ans: आसिफ मर्चंटवर अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हत्येचा कट रचण्यासाठी इराणच्या इशाऱ्यावर मारेकऱ्यांची भरती करण्याचा आणि त्यांना पैसे पुरवल्याचा आरोप आहे.

  • Que: या कटात इराणचा सहभाग कसा समोर आला?

    Ans: अमेरिकन अभियोक्त्यांच्या मते, मर्चंटचे इराण सरकारशी संबंध होते आणि तो इराणकडून मिळणाऱ्या सूचनांनुसार अमेरिकेतील राजकीय नेत्यांना लक्ष्य करण्याचे काम करत होता.

  • Que: ५,००० डॉलर्स कशासाठी दिले गेले होते?

    Ans: मर्चंटने हत्येसाठी मारेकऱ्यांची व्यवस्था करणाऱ्या व्यक्तीला ही रक्कम आगाऊ (Advance) म्हणून दिली होती, जेणेकरून रॅलीदरम्यान हल्ला घडवून आणता येईल.

Published On: Feb 27, 2026 | 12:49 PM

