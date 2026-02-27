Trump 2026: डोनाल्ड ट्रम्पना संपवायचे होते! ‘या’ पाकिस्तानी व्यक्तीला हाताशी धरून इराणचे भव्य षड्यंत्र; न्यू यॉर्क कोर्टाचा खुलासा

Asif Merchant Trump assassination plot trial : जगातील सर्वात शक्तिशाली नेत्यांपैकी एक असलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या हत्येचा कट किती खोलवर रचला गेला होता, याची धक्कादायक माहिती आता समोर येत आहे. न्यू यॉर्कमध्ये सुरू असलेल्या एका ऐतिहासिक खटल्यात, ४७ वर्षीय पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चंट याने इराणच्या इशाऱ्यावर ट्रम्प यांना मारण्याची सुपारी दिल्याचे पुरावे सादर करण्यात आले आहेत. एप्रिल २०२४ मध्ये न्यू यॉर्कमध्ये दाखल झालेला मर्चंट हा केवळ व्यापारी नसून तो एका आंतरराष्ट्रीय हत्येच्या कटाचा सूत्रधार असल्याचे अमेरिकन अभियोक्त्यांनी न्यायालयात सिद्ध केले आहे.
खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी सादर केलेल्या माहितीनुसार, जून २०२४ मध्ये न्यू यॉर्कमधील एका हॉटेलच्या खोलीत मर्चंटने एका गुप्त माहिती देणाऱ्या व्यक्तीची भेट घेतली होती. या भेटीत त्याने एका साध्या रुमालावर पूर्ण योजना आखली होती. योजना अशी होती: ट्रम्प यांच्या रॅलीदरम्यान एका राजकीय नेत्याला (ट्रम्प यांना) गोळी झाडायची. त्याच वेळी, मारेकऱ्याला पळून जाण्यासाठी सोपे जावे म्हणून रॅलीच्या ठिकाणी मुद्दाम आंदोलने करून पोलिसांचे लक्ष विचलित करायचे. मर्चंटला ही खात्री होती की हे “काम” केल्याने तो “मुस्लिम जगाला हानी पोहोचवणाऱ्या” माणसाला संपवू शकेल.
मर्चंटने या हत्येसाठी मारेकऱ्यांची व्यवस्था करणाऱ्या नदीम अली नावाच्या व्यक्तीला भेट दिली होती. मर्चंटने सुरुवातीला टोकन म्हणून ५,००० अमेरिकन डॉलर्स दिले होते. सहाय्यक अमेरिकन वकील नीना गुप्ता यांनी न्यायालयात सांगितले की, मर्चंटने थेट ट्रम्प यांचे नाव घेतले नसले तरी, त्याचे वर्णन “पाकिस्तान आणि मुस्लिम समुदायाचा शत्रू” असे केले होते. तपासादरम्यान मर्चंटच्या लॅपटॉपमधून अत्यंत संशयास्पद माहिती जप्त करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रॅलीची ठिकाणे, वेळ आणि तिथल्या सुरक्षा व्यवस्थेचा सविस्तर तपशील होता.
This is Pakistani National Asif Merchant with ties to Iran who has been arrested in United States for a plot to assassinate former US President Donald Trump. pic.twitter.com/BRhTBcKZHi — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 6, 2024
credit – social media and Twitter
अमेरिकन इंटेलिजन्स एजन्सी एफबीआय (FBI) ने दिलेल्या माहितीनुसार, आसिफ मर्चंटचे इराणी सरकारशी जवळचे संबंध होते. इराणने जनरल कासिम सुलेमानी यांच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी अमेरिकन नेत्यांना लक्ष्य करण्याची शपथ घेतली होती, आणि मर्चंट हा त्याच कटाचा एक भाग असावा असा दाट संशय आहे. मर्चंटला तो हत्येची अंतिम तारीख निश्चित करण्यापूर्वीच अटक करण्यात आली. विशेष म्हणजे, एफबीआयने या कटाचा पर्दाफाश करण्यासाठी एका एजंटला ‘दहशतवादी समर्थक’ म्हणून मर्चंटच्या जवळ पाठवले होते, ज्यामुळे मर्चंटचे सर्व गुपित उघड झाले.
आसिफ मर्चंट हा मूळचा पाकिस्तानी वंशाचा व्यापारी आहे. त्याचे वय ४७ वर्षे असून तो वारंवार इराण आणि अमेरिकेच्या वाऱ्या करत असे. २०२४ मध्ये ट्रम्प यांच्या रॅलींवर हल्ल्याचे सत्र सुरू असतानाच मर्चंटचे नाव या कटात समोर आले. त्याच्यावर आता ‘भाडोत्री खुनाचा कट’ (Murder-for-hire) रचल्याचे गंभीर आरोप आहेत. जर हे आरोप सिद्ध झाले, तर त्याला जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. हा खटला केवळ एका व्यक्तीपुरता मर्यादित नसून तो इराण आणि पाकिस्तानच्या अमेरिकेतील हस्तक्षेपावरही प्रकाश टाकणारा आहे.
Ans: आसिफ मर्चंटवर अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हत्येचा कट रचण्यासाठी इराणच्या इशाऱ्यावर मारेकऱ्यांची भरती करण्याचा आणि त्यांना पैसे पुरवल्याचा आरोप आहे.
Ans: अमेरिकन अभियोक्त्यांच्या मते, मर्चंटचे इराण सरकारशी संबंध होते आणि तो इराणकडून मिळणाऱ्या सूचनांनुसार अमेरिकेतील राजकीय नेत्यांना लक्ष्य करण्याचे काम करत होता.
Ans: मर्चंटने हत्येसाठी मारेकऱ्यांची व्यवस्था करणाऱ्या व्यक्तीला ही रक्कम आगाऊ (Advance) म्हणून दिली होती, जेणेकरून रॅलीदरम्यान हल्ला घडवून आणता येईल.