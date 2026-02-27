 US Stock Market: भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी जागतिक दरवाजे खुले; ३० देशांत ट्रेडिंगची मिळणार संधी

US Stock Market: भारतीय किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी जागतिक बाजारपेठांमध्ये गुंतवणूक करणे आणखी सोपे होणार आहे. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनॅशनलचे एमडी आणि सीईओ व्ही. बालासुब्रमण्यम यांनी घोषणा केली की, भारतीय गुंतवणूकदार लवकरच नवीन ग्लोबल अॅक्सेस प्लॅटफॉर्मद्वारे ३० जागतिक बाजारपेठांमध्ये व्यापार करू शकतील. सध्या, हे प्लॅटफॉर्म सॉफ्ट-लाँच टप्प्यात आहे, ज्याची सुरुवात अमेरिकन बाजारपेठेपासून होईल. २०२६ च्या अखेरीस इतर जागतिक बाजारपेठा सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. या नवीन वैशिष्ट्याखाली, गुंतवणूकदारांना डिजिटल केवायसी पूर्ण करण्यासाठी एका मिनिटापेक्षा कमी वेळ लागेल, ज्यासाठी फक्त पॅन-आधारित प्रमाणीकरण आवश्यक आहे.
हे देखील वाचा: Pusa Agricultural Event: २ लाख कोटींचे खत अनुदान थेट खात्यात? कृषी क्षेत्रात मोठ्या बदलांचे संकेत
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या जागतिक प्लॅटफॉर्मवर व्यापार करण्यासाठी भारतीय व्यापाऱ्यांना डीमॅट खात्याची आवश्यकता नाही. ब्राउझर आणि मोबाईल अॅपवर उपलब्ध असलेले हे प्लॅटफॉर्म जीआयएफटी सिटीमधील एका नियुक्त खात्यात थेट निधी हस्तांतरित करण्यास अनुमती देईल, जिथे एनएसई-९ ने बॅकअप खाते संरचना राखण्यासाठी परदेशी ब्रोकरशी भागीदारी केली आहे. प्लॅटफॉर्मवर ट्रेडिंग रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नियमांनुसार केले जाईल.
गुंतवणूक मर्यादा येणार आहेत. लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (एलआरएस) अंतर्गत, गुंतवणूकदार दरवर्षी २,५०,००० डॉलरपर्यंत निधी हस्तांतरित करू शकतात. भारतातील ९५ टक्क्यांहून अधिक आउटबाउंड गुंतवणूक अमेरिकन बाजारपेठेत असल्याने, सुरुवातीला अॅपल, मायक्रोसॉफ्ट आणि एनव्हीडीया सारख्या प्रमुख जागतिक कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाते. हे प्लॅटफॉर्म मूल्य-आधारित किंवा फ्रेंक्शनल गुंतवणुकीला समर्थन देते, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना पाच डॉलर्सपेक्षा कमी एक्सपोजरसह उच्च-अंत स्टॉकचा एक छोटासा भाग खरेदी करण्याची परवानगी मिळते.
हे देखील वाचा: Block Inc. Layoffs: Jack Dorsey यांच्या Block Inc.चा मोठा निर्णय! AI मुळे ४,००० जणांची नोकरी धोक्यात
अलिकडच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आयएफएससी) युनिट्ससाठी कर सुट्टया २० वर्षांपर्यंत वाढवल्या आहेत. बालासुब्रमण्यम यांच्या मते, दुबईसारखी स्पर्धात्मक केंद्रे ५० वर्षांची सूट देत असली तरी, २० वर्षांचा हा विस्तार व्यवसायांसाठी स्पष्टता आणि एक मजबूत रोडमॅप प्रदान करतो, ज्यामुळे अधिक परदेशी खेळाडू आकर्षित होतील अशी अपेक्षा आहे. गुजरातमधील गिफ्ट सिटीची पूर्ण मालकीची उपकंपनी म्हणून कार्यरत असलेली, एनएसई-९ सध्या दरमहा अंदाजे १०० अब्ज डॉलर व्यवहार करते.