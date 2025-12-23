NMACC Partnership: कतार म्युझियम्स आणि NMACC यांची 5 वर्षांची भागीदारी, मुलांच्या शिक्षणावर विशेष भर

NMACC Partnership: मुंबईत स्थित असलेली नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) आणि कतार म्युझियम्स यांच्यात ५ वर्षांसाठी भागीदारी झाली आहे. ज्यामुळे मुलांच्या शिक्षणावरच नाही तर दोन्ही देशांमधील शिक्षक प्रशिक्षणावर देखील याचा परिणाम होईल. २१ डिसेंबर २०२५ रोजी दोहा येथे कतार म्युझियम्स (QM) च्या अध्यक्षा शेखा अल मायासा बिंत हमद बिन खलिफा अल थानी आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या ईशा अंबानी यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली.
या भागीदारीअंतर्गत, दोघेही एकत्रितपणे मुलांना मजेदार, संग्रहालय-आधारित शिक्षण अनुभवांची ओळख करून देण्याच्या उद्देशाने संग्रहालय-इन-रेसिडेन्स शैक्षणिक कार्यक्रमांचे आयोजन करतील. ते शिक्षक आणि स्वयंसेवकांना वर्गात नावीन्य आणि सर्जनशीलता वाढवण्यासाठी नवीन साधने आणि पद्धती देखील शिकवतील. ज्याने मुलांना पाठ्यपुस्तकाच्या पलीकडे शिकण्यास प्रोत्साहित मिळेल.
दोन्ही देशांमध्ये संग्रहालय-इन-रेसिडेन्स शैक्षणिक कार्यक्रम सुरू केले जातील. ते कतार संग्रहालयांच्या शैक्षणिक अनुभवाचा आणि NMACC च्या बहुविद्याशाखीय सांस्कृतिक व्यासपीठाचा वापर करतील. यामुळे मुलांचे शिक्षण वाढेल. हा उपक्रम शिक्षक प्रशिक्षण आणि समुदाय सहभागाला देखील समर्थन देईल. या भागीदारीबद्दल बोलताना शेखा अल मायासा यांनी स्पष्ट केले, ही भागीदारी सर्जनशीलता आणि आंतर-सांस्कृतिक देवाणघेवाणीला चालना देईल, विद्यार्थ्यांना एकमेकांच्या स्थानांबद्दल, नवीन नवोपक्रमांबद्दल आणि तंत्रज्ञानाबद्दल शिकवेल. तसेच, कतार संग्रहालये आणि NMACC चा असा विश्वास आहे, की आत्मविश्वासू, सहानुभूतीशील तरुण विद्यार्थ्यांच्या नवीन पिढीला घडवण्यासाठी सर्जनशीलता आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण महत्त्वपूर्ण आहे.
या भागीदारीअंतर्गत, दादू येथील कतारच्या बाल संग्रहालयातील तज्ञ भारतीय शाळांमध्ये मास्टरक्लास आणि प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देतील. प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदेशाच्या विशिष्ट स्थानांनुसार आणि गरजांनुसार तयार केले जातील. दादू येथील बाल संग्रहालयाच्या कतारच्या कार्यवाहक संचालक महा अल हजरी यांनी सांगितले की ही भागीदारी भारतात जागरूक कार्यक्रम आणेल. हे एक शिक्षण मॉडेल आहे जे मुलांना खेळाद्वारे विविध आवश्यक कौशल्ये शिकवते. हे कार्यक्रम ग्रामीण आणि वंचित भागांसह संपूर्ण भारतातील शाळा, अंगणवाड्या आणि सामुदायिक केंद्रांमध्ये राबविले जातील.
अल हजरी पुढे म्हणाले, “तीन ते सात वयोगटातील मुलांसाठी डिझाइन केलेले, ‘द लाईट अटेलियर’ एक तल्लीन करणारे, प्रत्यक्ष शिक्षणाचे वातावरण तयार करते जे दादूंच्या खेळकर शिक्षणाच्या वचनबद्धतेचे प्रतिबिंबित करते. आमच्या ‘खेळातून शिक्षण’ तत्वज्ञानाचा एक भाग म्हणून, हा संग्रहालय इन रेसिडेन्स कार्यक्रम आम्हाला दादूंचा दृष्टिकोन संग्रहालयाच्या पलीकडे आणि नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्रासारख्या भागीदारांसह अर्थपूर्ण सांस्कृतिक देवाणघेवाणीत नेण्याची संधी देतो.”